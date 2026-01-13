Csajok, öveket becsatolni: szívdöglesztőek voltak a férfiak a 2026-os Golden Globe-gálán

Hollywood legkívánatosabb férfijai a 83. Golden Globe-gálán talpig szmokingban, frissen borotválkozva, belőtt frizurával jelentek meg, mi pedig nem győztük kapkodni a fejünket, hogy mindegyikükben gyönyörködhessünk egy pillanat erejéig.
Taroltak a férfiak a 2026-os Golden Globe-gálán
- január 11-én megrendezésre került a 2026-os Golden Globe-gála.
- Bár a hölgyek megjelenése is emlékezetes volt, most a férfiakra helyezzük egy kicsit a hangsúlyt.
- A legjobban öltözött urak között helyet kapott Timothée Chalamet, Oscar Isaac és Jacob Elordi is.
Míg a 2026-os Golden Globe-díjátadón a hölgyek egy része melléfogott, ami a ruhaválasztást illeti, addig a férfiak egységes dress code-ot képviseltek: elegancia, visszafogottság és klasszikus szabásvonal jellemezte a szetteket, amik tökéletesen kiemelték a viselőjük természetes sármját. Lássuk, kik vitték a prímet!
Timothée Chalamet
Bár a friss harmincas Timothée imádja a merész szetteket, most egy magához képest kifejezetten visszafogott outfitet választott. A monokróm, fekete együttest Cartier ékszerekkel és egy Urban Jürgensen karórával dobta fel, de Kylie Jenner most kivételesen hiányzott mellőle.
Jacob Elordi
Az újabban háborús sorozatban is bizonyító sztár egy őrülten elegáns Bottega Veneta szmokingban jelent meg, ami mellé Cartier ékszereket választott. A legjobb döntésnek azonban mégiscsak az bizonyult, hogy a Critics Choice Awardson debütáló bajuszát ezen az estén otthon hagyta.
Colman Domingo
A készülő Michael Jackson-film szereplője kitűnően bebizonyította, hogy a férfiaknak sem kell ódzkodniuk egy kis csillogástól: ez az egyedi szabású, kristályokkal díszített Valentino szmoking bámulatosan állt rajta, a Boucheron ékszerek és az Omega karóra pedig csak hab volt azon a bizonyos tortán.
Oscar Isaac
A hatalmas sikernek örvendő Frankenstein-film sztárja, Oscar Isaas is követte az idei Golden Globe-férfidivatját és inkább a klasszikus szabás mellett tette le a voksát. Ez a Bulgari szmoking már csak akkor lenne tökéletesebb, ha a szobánk padlójáról köszönne vissza!
