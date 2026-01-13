Csajok, öveket becsatolni: szívdöglesztőek voltak a férfiak a 2026-os Golden Globe-gálán

Hollywood legkívánatosabb férfijai a 83. Golden Globe-gálán talpig szmokingban, frissen borotválkozva, belőtt frizurával jelentek meg, mi pedig nem győztük kapkodni a fejünket, hogy mindegyikükben gyönyörködhessünk egy pillanat erejéig.

Igazán kitettek magukért a férfiak az idei Golden Globe-on.

Forrás: Getty Images

Taroltak a férfiak a 2026-os Golden Globe-gálán

január 11-én megrendezésre került a 2026-os Golden Globe-gála.

Bár a hölgyek megjelenése is emlékezetes volt, most a férfiakra helyezzük egy kicsit a hangsúlyt.

A legjobban öltözött urak között helyet kapott Timothée Chalamet, Oscar Isaac és Jacob Elordi is.

Míg a 2026-os Golden Globe-díjátadón a hölgyek egy része melléfogott, ami a ruhaválasztást illeti, addig a férfiak egységes dress code-ot képviseltek: elegancia, visszafogottság és klasszikus szabásvonal jellemezte a szetteket, amik tökéletesen kiemelték a viselőjük természetes sármját. Lássuk, kik vitték a prímet!

Timothée Chalamet

Bár a friss harmincas Timothée imádja a merész szetteket, most egy magához képest kifejezetten visszafogott outfitet választott. A monokróm, fekete együttest Cartier ékszerekkel és egy Urban Jürgensen karórával dobta fel, de Kylie Jenner most kivételesen hiányzott mellőle.

Timothée Chalamet szettje visszafogott, de trendi volt.

Forrás: Penske Media

Jacob Elordi

Az újabban háborús sorozatban is bizonyító sztár egy őrülten elegáns Bottega Veneta szmokingban jelent meg, ami mellé Cartier ékszereket választott. A legjobb döntésnek azonban mégiscsak az bizonyult, hogy a Critics Choice Awardson debütáló bajuszát ezen az estén otthon hagyta.

Jacob Elordi mint mindig, most is tökéletesen festett.

Forrás: Getty Images

Colman Domingo

A készülő Michael Jackson-film szereplője kitűnően bebizonyította, hogy a férfiaknak sem kell ódzkodniuk egy kis csillogástól: ez az egyedi szabású, kristályokkal díszített Valentino szmoking bámulatosan állt rajta, a Boucheron ékszerek és az Omega karóra pedig csak hab volt azon a bizonyos tortán.

Colman az est legkülönlegesebb darabját viselte.

Forrás: Getty Images

Oscar Isaac

A hatalmas sikernek örvendő Frankenstein-film sztárja, Oscar Isaas is követte az idei Golden Globe-férfidivatját és inkább a klasszikus szabás mellett tette le a voksát. Ez a Bulgari szmoking már csak akkor lenne tökéletesebb, ha a szobánk padlójáról köszönne vissza!