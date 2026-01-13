Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Csajok, öveket becsatolni: szívdöglesztőek voltak a férfiak a 2026-os Golden Globe-gálán

Getty Images - Gilbert Flores/2026GG
outfit Golden Globe 2026 férfidivat
Nagy Kata
2026.01.13.
Bár a vörös szőnyeges események elsősorban a hölgyekről szólnak, azért mi nem feledkezünk meg a férfiakról sem, akik életük legjobb formáját hozták az év első filmes gáláján. Lássuk a Golden Globe legsármosabb pasijait!

Hollywood legkívánatosabb férfijai a 83. Golden Globe-gálán talpig szmokingban, frissen borotválkozva, belőtt frizurával jelentek meg, mi pedig nem győztük kapkodni a fejünket, hogy mindegyikükben gyönyörködhessünk egy pillanat erejéig. 

Az idei Golden Globe férfi résztvevői
Igazán kitettek magukért a férfiak az idei Golden Globe-on. 
Forrás: Getty Images

Taroltak a férfiak a 2026-os Golden Globe-gálán 

  • január 11-én megrendezésre került a 2026-os Golden Globe-gála. 
  • Bár a hölgyek megjelenése is emlékezetes volt, most a férfiakra helyezzük egy kicsit a hangsúlyt. 
  • A legjobban öltözött urak között helyet kapott Timothée Chalamet, Oscar Isaac és Jacob Elordi is. 

Míg a 2026-os Golden Globe-díjátadón a hölgyek egy része melléfogott, ami a ruhaválasztást illeti, addig a férfiak egységes dress code-ot képviseltek: elegancia, visszafogottság és klasszikus szabásvonal jellemezte a szetteket, amik tökéletesen kiemelték a viselőjük természetes sármját. Lássuk, kik vitték a prímet!

Timothée Chalamet 

Bár a friss harmincas Timothée imádja a merész szetteket, most egy magához képest kifejezetten visszafogott outfitet választott. A monokróm, fekete együttest Cartier ékszerekkel és egy Urban Jürgensen karórával dobta fel, de Kylie Jenner most kivételesen hiányzott mellőle. 

Timothée Chalamet a Golden Globe-on
Timothée Chalamet szettje visszafogott, de trendi volt. 
Forrás: Penske Media

Jacob Elordi

Az újabban háborús sorozatban is bizonyító sztár egy őrülten elegáns Bottega Veneta szmokingban jelent meg, ami mellé Cartier ékszereket választott. A legjobb döntésnek azonban mégiscsak az bizonyult, hogy a Critics Choice Awardson debütáló bajuszát ezen az estén otthon hagyta. 

Jacob Elordi at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Earl Gibson III/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Jacob Elordi mint mindig, most is tökéletesen festett. 
Forrás: Getty Images

Colman Domingo

A  készülő Michael Jackson-film szereplője kitűnően bebizonyította, hogy a férfiaknak sem kell ódzkodniuk egy kis csillogástól: ez az egyedi szabású, kristályokkal díszített Valentino szmoking bámulatosan állt rajta, a Boucheron ékszerek és az Omega karóra pedig csak hab volt azon a bizonyos tortán. 

Colman Domingo at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Roger Kisby/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Colman az est legkülönlegesebb darabját viselte. 
Forrás: Getty Images

Oscar Isaac 

A hatalmas sikernek örvendő Frankenstein-film sztárja, Oscar Isaas is követte az idei Golden Globe-férfidivatját és inkább a klasszikus szabás mellett tette le a voksát. Ez a Bulgari szmoking már csak akkor lenne tökéletesebb, ha a szobánk padlójáról köszönne vissza! 

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Oscar Isaac attends the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)
Oscar Isaac egyszerűen szívdöglesztő volt! 
Forrás: Getty Images

