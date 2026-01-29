„Nekem nem kell mentegetőznöm“ – Boráros Gábor Jákli Mónika temetése előtt szólalt meg

Boráros Gábor hosszú és őszinte bejelentkezésben osztotta meg gondolatait az elmúlt napok eseményeiről és a körülötte kialakult helyzetről. Az Instagramra feltöltött sztoriban Boráros nemcsak a távoltartási végzésekkel kapcsolatos félreértéseket tisztázta, hanem személyes érzéseit és álláspontját is megosztotta Jákli Mónika tragikus balesete kapcsán. Az influenszert ma délelőtt 11:00-kor helyezték örök nyugalomra.

Boráros Gábor szerint Jákli Mónika édesanyja és vőlegénye is közrejátszott abban, ami történt.

Forrás: Sarosi Zoltán / RTL-sajtóklub

A sportoló szerint soha nem tudott semmiféle távoltartási végzésről, és ha volt is, mindketten megszegték, amikor Zoráért mentek.

Boráros hangsúlyozta, hogy a mocskolódó üzenetek soha nem vezettek fizikai bántalmazáshoz.

Szerinte Mónika az elmúlt három évben szabadon választotta életútját, ami szerinte csupa pénz és csillogás, de veszélyeket is rejtett.

Az MMA-s kiemelte, hogy Mónika édesanyja és vőlegénye a háta mögött ellene szövetkeznek, és részben őket hibáztatta Móni halála miatt.

Boráros szerint a fiatal anyuka barátai és családja nem segítették megfelelően Móninak, hiába tudtak a nehézségekről.

A sportoló egyértelművé tette, hogy a jövőben nem kíván nyilatkozni sem Mónikáról, sem a balesetről, teljes figyelmét Zorára fordítja.

„Nem is tudom, hol kezdjem...Az egyik dolog, amit az elmúlt napokból kiválasztottam, hogy mindenképp tisztába teszem, az az, hogy a távoltartási végzést illetően soha nem tudtam semmiféle végzésről. Még most sem tudom, hogy valóban volt ilyen végzés, és azt is elmondtam már, hogyha volt is ilyen, ezt mindketten több százszor is megszegtük, mert mindketten mentünk Zoráért (...) Ezt soha nem említette ő sem, és nem kaptam róla értesítést sem”– kezdte Boráros Móni temetése előtt alig egy órával Instagram-oldalán, majd így folytatta:

„A másik, amit szerettem volna megemlíteni, azok az üzenetek, amiket gondolom, hogy ki volt, aki előbányászott...”

Azt mondta, a mocskolódó üzeneteket soha nem követte tettlegesség, és az együtt töltött közös években Móninak sosem kellett nélkülöznie, és haja szála nem görbült.

„Az együtt töltött sok-sok év alatt soha nem kellett tartania semmitől, nem volt sem terrorizálva, sem bántalmazva, nem zsaroltam őt, szóval amióta elengedtem a kezét, kb. 3 éve, azóta ő választotta azt az utat, amit megálmodott, amire vágyott, ami csupa pénz és csillogás. De mit ér a pénz és csillogás, ha az életedbe kerül (...)”

– tette hozzá a sportoló, aki kitért Mónika anyukájára és vőlegényére is.