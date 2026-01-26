Szívszorító: így van most Boráros Gábor és Jákli Mónika kislánya, Zora – Fotó

Ahogy arról mi is hírt adtunk, tragikus közúti balesetben vesztette életét Boráros Gábor exe. Az influenszer és fitneszmodell január 21-én hunyt el, halálának körülményeit máig vizsgálják, és nagyon sok kérdés merül fel a történtek kapcsán. Móninak kislánya volt a mindene, akiről a végzetes hajnal óta apukája, Boráros Gábor gondoskodik. Jákli Mónika kislánya még nem is sejti, mi történt.

Jákli Mónika kislánya rajongva szerette édesanyját

Fotó: Instagram

Jákli Mónika tragikus közúti balesetben hunyt el január 21-én; halálának körülményeit továbbra is vizsgálják.

Az influenszer és fitneszmodell kislányáról azóta Zora édesapja, Boráros Gábor gondoskodik

A kislány még nem tudja, hogy édesanyja nincs többé.

Boráros Gábor pszichológus segítségét kérte, hogy a lehető legmegfelelőbb módon közölhesse Zorával az igazságot.

Az édesapa igyekszik biztosítani a kislány mindennapi rutinját és elterelni a figyelmét

A hétvégén játszóházba vitte, ahol Zora önfeledten játszott és elaludt.

Boráros Gábor vasárnap jelezte, hogy ma este fontos bejelentést tesz az elmúlt napok történéseivel kapcsolatban.

Az édesapa hangsúlyozta, hogy legfontosabb feladata Zora jövőjének biztosítása.

Jákli Mónika kislánya még nem tudja, hogy anyukája meghalt

Az MMA-s korábban elmondta, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kislányának nyugodt jövőt biztosítson. A tragédia kapcsán gyermekpszichológus segítségét kérte, hiszen egyszer el kell mondania Zorának, hogy Mónika nincs többé.

„Folyamatosan kérdezgeti, hogy hol van anya, mikor jön már anya? Nagyon nehéz dolog ez, hiszen nem mutathatom neki, hogy baj van, de egyelőre azt se tudom, hogy mondjam el Zorának, anya nincs többé. Pszichológusok segítségért kértem abban, hogy mi a lehető legjobb út erre, hogyan kell ezt elmondani?" - árulta el korábban.

Hiába telt el közel egy hét Jákli Mónika halála óta, Zora még nem tudja, mi történt. Boráros folyamatosan azon dolgozik, hogy Zora figyelmét elterelje és a mindennapi rutinja biztosított legyen. A hétvégén például játszóházba vitte a kislányt, aki önfeledten csúszdázott és a játék után békésen elaludt – szúrta ki a Borsonline. A videót az édesapa az Instagram-sztorijában osztotta meg, ahogy az alvó Zoráról készült fotót is. A szívszorító felvételhez ezt írta: „Anya lát téged, kislányom.”