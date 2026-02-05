Nem Brooklyn Beckham az első sztár, aki eltávolíttatta tetoválástát: sztárok, akik szintén megbánták a varratást

Bár eddig csak pletykának tűnt, most már biztos: Brooklyn Beckham eltávolíttatta a karjáról a szülei tiszteletére készült tetoválásait. Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a Beckham családi viszály már akkora méreteket öltött, hogy a legidősebb Beckham gyerek attól sem rettent vissza, hogy lézeres kezelést kérjen a tetoválásainak eltávolításához. Most kiderült, hogy nem ő az egyetlen híresség, aki megbánta, hogy korábban egy családtagja miatt magára varratott valamit. Összeszedtünk nektek 3 olyan világsztárt, aki Brooklynhoz hasonlóan leszedette a bőréről az exe, vagy éppen családtagja nevére utaló tetoválását.
Brooklyn Beckham tetoválása egy szimbólum volt, amely az apja iránti tiszteletére utalt
Azzal, hogy a 27 éves szakács leszedette a DAD (apa) feliratú tetoválását, egyértelművé tette, hogy a továbbiakban nem tiszteli David Beckhamet és nem tekint apjaként az üzletemberre. Ennél komolyabb és egyértelműbb üzenetet korábban még nem küldött a szüleinek. Ha kíváncsiak vagytok a Beckham család viszályára, vagy arra, hogy milyen tetoválásai tűntek el Brooklyn Beckhamnek, akkor olvassátok el a korábbi cikkünket az esetről. Ha pedig kíváncsiak vagytok azokra a sztárokra, akik szintén megbánták, hogy varrattak, akkor tartsatok velünk a cikkajánlók után is!
Világsztárok, akik eltűntették a korábbi tetoválásaikat
Kelly Osbourne
Az édesapját gyászoló Kelly nem is egy, hanem 15 alkalommal vetette magát különböző kezelések alá, hogy eltávolíttassa a megbánt vált tetoválásait. Ezek közül a legismertebb eset az volt, amikor az édesanyja, Sharon Osbourne tiszteletére a hátára varratott két angyalszárnyat tüntette el. Bár manapság már újra felhőtlen a viszony a hölgyek között, korábban Kelly olyan élethelyzetben volt, hogy úgy érezte, hogy teher számára a két szárnyacska.
Heidi Klum
A jelenleg második fiatalkorát élő szupermodell imádta a testén hordani az exszerelme, Seal nevét, azonban egy idő után rájött, hogy nem szerencsés, hogy a válásuk után is az alkarján látja nap mint nap. Heidi ezért a válás után nemcsak a férjétől, hanem a tetoválásától is megszabadult.
Eva Longoria
Talán a legismertebb tetováláseltávolítás nem más nevéhez fűződik, mint a Született feleségek sztárjához, Eva Longoriához. A színésznő ugyanis imádott varratni és Tony Parker feleségeként számtalan tetoválást készített a sportolóról és szerelmükről. Eva Longoria tarkóján a kosárlabdázó mezszáma volt, a jobb csuklóján a monogrammja, az esküvőjük dátuma pedig a karján kapott helyet. Igen ám, azonban Parker hűtlensége miatt a házasságuk darabjaira hullot, Eva pedig nyilvánosan tűntette el a tetoválásait 2016-ban. A tetoválás eltávolításáról még egy videót is megosztott a követőivel, hogy mindenki számára világossá tegye, hogy miért nem éri meg a partnerünk nevét magunkra varratni!
„Ez egy tanulság minden kisgyereknek! Fáj tetoválást varratni, de eltávolíttatni tízszer rosszabb" - árulta el akkori videójában a sztár.
További tetoválásokkal kapcsolatos érdekességeket itt találhattok: