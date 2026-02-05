Nem Brooklyn Beckham az első sztár, aki eltávolíttatta tetoválástát: sztárok, akik szintén megbánták a varratást

Bár eddig csak pletykának tűnt, most már biztos: Brooklyn Beckham eltávolíttatta a karjáról a szülei tiszteletére készült tetoválásait. Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a Beckham családi viszály már akkora méreteket öltött, hogy a legidősebb Beckham gyerek attól sem rettent vissza, hogy lézeres kezelést kérjen a tetoválásainak eltávolításához. Most kiderült, hogy nem ő az egyetlen híresség, aki megbánta, hogy korábban egy családtagja miatt magára varratott valamit. Összeszedtünk nektek 3 olyan világsztárt, aki Brooklynhoz hasonlóan leszedette a bőréről az exe, vagy éppen családtagja nevére utaló tetoválását.

Brooklyn Beckham eltávolítatta az apja tiszteletére varratot tetoválását

Forrás: Profimedia

Brooklyn Beckham tetoválása egy szimbólum volt, amely az apja iránti tiszteletére utalt

Azzal, hogy a 27 éves szakács leszedette a DAD (apa) feliratú tetoválását, egyértelművé tette, hogy a továbbiakban nem tiszteli David Beckhamet és nem tekint apjaként az üzletemberre. Ennél komolyabb és egyértelműbb üzenetet korábban még nem küldött a szüleinek. Ha kíváncsiak vagytok a Beckham család viszályára, vagy arra, hogy milyen tetoválásai tűntek el Brooklyn Beckhamnek, akkor olvassátok el a korábbi cikkünket az esetről. Ha pedig kíváncsiak vagytok azokra a sztárokra, akik szintén megbánták, hogy varrattak, akkor tartsatok velünk a cikkajánlók után is!