Meryl Streep megküzdött a magassarkúkkal Az ördög Pradát visel 2 forgatásán

Rideg Léna
2026.02.05.
Két évtized után Meryl Streep újra Miranda Priestly bőrébe bújt. Az ördög Pradát visel 2 forgatása komoly fizikai megpróbáltatást jelentett a színésznő számára, és szerinte minimum egy Szabadság-érdemrend járna azért, hogy 16 hétig tűsarkút viselt.

Meryl Streep ismét Miranda Priestly karakterébe bújt, és húsz évvel az ikonikus film bemutatójaután után elkészült a kultfilm folytatása, Az ördög Pradát visel 2, amely május 1-jén kerül a mozikba. A színésznő azonban bevallása szerint a visszatérés nemcsak nosztalgikus élmény volt, hanem fizikailag is megterhelő kihívás.

Az ördög Pradát visel 2 forgatása komoly fizikai terhet rótt a színésznőre
  • Húsz év után érkezik Az ördög Pradát visel folytatása, amely május 1-jén kerül a mozikba.
  • Meryl Streep ismét Miranda Priestly karakterét alakítja.
  • A színésznő szerint a hosszú hónapokig viselt tűsarkúk komoly megterhelést jelentettek.
  • Miranda stílusa megújult, de megőrizte ikonikus jellegét.
  • A jelmezek továbbra is kulcsszerepet játszanak a karakterek felépítésében.
  • Stanley Tucci és Anne Hathaway is visszatér a folytatásban.
  • A film ruhatára ezúttal is időtálló, trendektől független darabokra épül.
  • Andy Sachs karaktere új stílussal jelenik meg, Miranda Priestly azonban változatlanul a történet központi alakja.

Meryl Streep kikészült a tűsarkúktól Az ördög Pradát visel 2 forgatása alatt

A vásznon kérlelhetetlen divatikonként ismert Miranda Priestly szerepében Meryl Streep most is magabiztosan uralja a teret, a forgatás végére azonban örömmel intett búcsút a karakter védjegyének számító tűsarkúknak. A Vogue-nak adott interjújában arról beszélt, hogy Miranda megjelenése az évek során finoman átalakult, miközben megőrizte jellegzetes stílusát. „Húsz éven át töltötte be ezt a pozíciót, így a külseje is vele együtt változott, ahogy az mindannyiunkkal történik” – fogalmazott. Hozzátette: a forgatás alatt 16 héten át hordott magas sarkú cipők után már-már poszttraumás stressz szindróma alakult ki nála, majd humorosan megjegyezte, hogy ezért akár egy Szabadság-érdemrendet is megérdemelne.

A filmben szereplő ruhák legalább olyan fontosak, mint a szereplők

A jelmezekhez való visszatérést Streep ahhoz hasonlította, mintha az ember a saját szekrénye mélyén kutatna egy régi darab után, és azon tűnődne, vajon még mindig jól áll-e neki. Stanley Tucci, aki Nigel szerepében szintén visszatér a folytatásban, egyetértett vele, hangsúlyozva, hogy ebben a történetben a ruhák nem pusztán kiegészítők, hanem a karakterek szerves részei.

Az ördög Pradát visel mára legendássá vált ruhatárának időtállósága tudatos döntés eredménye volt. Molly Rogers jelmeztervező a Vogue-nak elmondta, hogy az első film öltözékei azért működnek ma is, mert nem köthetők egyetlen divatszezonhoz sem. Nem látni bennük egyértelműen behatárolható trendeket, inkább a kifutók esszenciáját ragadják meg. A folytatásnál is ez vezette: olyan válogatott kollekciót akart létrehozni, amely széles spektrumot mutat, mégis időtlen marad.

Anne Hathaway imádta a forgatást

Anne Hathaway számára is különleges élmény volt újra belépni ebbe a világba. Felidézte azt a pillanatot, amikor a forgatáson Miranda Priestly mögött sétált a folyosón, nagyjából tizenöt méterrel lemaradva. A látványt szinte pszichedelikusnak nevezte, és úgy érezte, mintha egyszerre több idősík nyílt volna meg előtte: újra 22 éves lett, miközben mégis a jelenben maradt. Megkönnyebbüléssel tette hozzá, hogy Streep ezúttal nem maradt végig a karakterben, így a közös munka sok nevetéssel telt.

Bár Andy Sachs a folytatásban már egy új, de kiforrott stílussal tér vissza, egy dolog nem változik: Miranda Priestly továbbra is a divatvilág megkérdőjelezhetetlen méhkirálynője, akinek jelenléte most is meghatározza az egész történetet.

