Meryl Streep megküzdött a magassarkúkkal Az ördög Pradát visel 2 forgatásán

Meryl Streep ismét Miranda Priestly karakterébe bújt, és húsz évvel az ikonikus film bemutatójaután után elkészült a kultfilm folytatása, Az ördög Pradát visel 2, amely május 1-jén kerül a mozikba. A színésznő azonban bevallása szerint a visszatérés nemcsak nosztalgikus élmény volt, hanem fizikailag is megterhelő kihívás.

Az ördög Pradát visel 2 forgatása komoly fizikai terhet rótt a színésznőre

Forrás: WireImage

Húsz év után érkezik Az ördög Pradát visel folytatása, amely május 1-jén kerül a mozikba.

Meryl Streep ismét Miranda Priestly karakterét alakítja.

A színésznő szerint a hosszú hónapokig viselt tűsarkúk komoly megterhelést jelentettek.

Miranda stílusa megújult, de megőrizte ikonikus jellegét.

A jelmezek továbbra is kulcsszerepet játszanak a karakterek felépítésében.

Stanley Tucci és Anne Hathaway is visszatér a folytatásban.

A film ruhatára ezúttal is időtálló, trendektől független darabokra épül.

Andy Sachs karaktere új stílussal jelenik meg, Miranda Priestly azonban változatlanul a történet központi alakja.

Meryl Streep kikészült a tűsarkúktól Az ördög Pradát visel 2 forgatása alatt

A vásznon kérlelhetetlen divatikonként ismert Miranda Priestly szerepében Meryl Streep most is magabiztosan uralja a teret, a forgatás végére azonban örömmel intett búcsút a karakter védjegyének számító tűsarkúknak. A Vogue-nak adott interjújában arról beszélt, hogy Miranda megjelenése az évek során finoman átalakult, miközben megőrizte jellegzetes stílusát. „Húsz éven át töltötte be ezt a pozíciót, így a külseje is vele együtt változott, ahogy az mindannyiunkkal történik” – fogalmazott. Hozzátette: a forgatás alatt 16 héten át hordott magas sarkú cipők után már-már poszttraumás stressz szindróma alakult ki nála, majd humorosan megjegyezte, hogy ezért akár egy Szabadság-érdemrendet is megérdemelne.

A filmben szereplő ruhák legalább olyan fontosak, mint a szereplők

A jelmezekhez való visszatérést Streep ahhoz hasonlította, mintha az ember a saját szekrénye mélyén kutatna egy régi darab után, és azon tűnődne, vajon még mindig jól áll-e neki. Stanley Tucci, aki Nigel szerepében szintén visszatér a folytatásban, egyetértett vele, hangsúlyozva, hogy ebben a történetben a ruhák nem pusztán kiegészítők, hanem a karakterek szerves részei.