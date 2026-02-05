51 évesen lett apuka Josh Radnor, az Így jártam anyátokkal Ted Mosbyja

Josh Radnor, az Így jártam anyátokkal című világsikerű sorozat főszereplője a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt: feleségével, Jordanával néhány hónapja szülők lettek.

Az Így jártam anyátokkal színésze rajong gyermekéért

Forrás: Variety

Josh Radnor a közösségi oldalán jelentette be, hogy feleségével, Jordanával néhány hónapja megszületett az első gyermekük.

A színész megható részleteket árult el a kisbaba személyiségéről és a közös pillanataikról.

Radnor ritkán enged bepillantást a magánéletébe, most azonban kivételt tett.

A színész neve világszerte összeforrt Ted Mosby karakterével.

Radnor és felesége 2024 januárjában házasodtak össze egy téli esküvőn.

A pár tudatosan kerüli a nyilvánosságot, családi életüket diszkréten kezelik.

Apa lett az Így jártam anyátokkal sztárja

A színész megható posztban mesélt arról, milyen különleges személyiség a kisbabájuk. Elárulta, hogy a gyermeke mosolya azonnal betölti a teret, figyelme meglepően mély és összeszedett, és szinte elvarázsolja, amikor gitáron játszik neki. „A „baba ghanoush” szót ellenállhatatlanul viccesnek találja”

–írta a John, hozzátéve, leírhatatlan érzés szülőnek lenni, és mérhetetlenül boldogok, hogy velük van.

John Radnor neve összeforrt Ted Mosby karakterével

Josh Radnor neve egyet jelent az Így jártam anyátokkal című szitkommal, ami kilenc évadon át futott, és amelyben Ted Mosby karakterét alakította. A sorozat generációk kedvence lett, Radnor pedig a finoman ironikus, érzelmes főhős szerepében vált igazán ismertté. A színész a reflektorfény ellenére magánéletét mindig viszonylag diszkréten kezelte: feleségével ritkán szerepelnek a nyilvánosság előtt, most azonban kivételt tett.

A színész és szerelme 2024 januárjában házasodtak össze, egy igazi, havas téli esküvőn. Második házassági évfordulójuk alkalmából Josh közösségi oldalán tett közzé néhány fotót.

