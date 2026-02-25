Christina Applegate szívszorító döntést hozott lányával kapcsolatban

Christina Applegate a Jimmy Kimmel Live legutóbbi epizódjában beszélt új memoárjáról, a You With the Sad Eyes-ról, és arról, miért engedte meg lányának, Sadie-nek, hogy beleolvasson fiatalkori naplóiba.

Christina Applegate és Sadie Grace LeNoble mindenben támogatják egymást.

Forrás: Getty Images North America

Christina Applegate, a You With the Sad Eyes című memoárjáról beszélgetett Jimmy Kimmellel.

Elárulta, azért engedte meg Sadie-nek a naplók elolvasását, hogy tudja: nincs egyedül az érzéseivel.

A színésznő tudatni akarta lányával, pontosan érti, milyen tinédzsernek lenni.

Christina Applegate lánya érzelmi támasza (és viszont)

Christina Applegate elmondta, tudatos döntés volt, hogy lánya kezébe adta naplóit. Szerette volna, ha Sadie megismeri, hogy ő miként érzett és gondolkozott tinédzserként. „Hagynom kell, hogy átélje és átvészelje a kamaszkort, csak szerettem volna, ha tudja, az édesanyja megérti. Tudom, hogy sok minden fáj neki, és azt is mondhatom, hogy sajnálom és ez az időszak sokszor szörnyű, de szükségem volt arra, hogy tudja, megértem a fájdalmát” – nyilatkozta a színésznő és hozzátette, talán így Saddie kevésbé érzi egyedül magát. A színésznő elmondta, hogy ugyanez az érzés adta memoárja alapgondolatát is. „Sok mindenen mentem keresztül az életemben. A könyvemben a velem történt traumákról is írok. A lényeg, hogy összefogjunk és mindig ott legyünk egymás mellett” – vélekedik Applegate.

Christina Applegate számára az anyaság mindennél fontosabb

A Halott vagy színésznője korábban a People magazinnak arról beszélt, hogyan változtatta meg életét Saddie születése. „Szeretem a gyerekemet … jobban, mint azt valaha is gondoltam volna, hogy lehetséges. Ez egy spirituális dolog… nagyon szeretem” − mondta az autoimmun betegséggel élő színésznő. Amikor 2022 novemberében átvette csillagát a Hollywood Walk of Fame-en a nyilvánosság előtt is elmondta, mit jelent számára lánya: „A legfontosabb ember számomra ezen a világon a lányom. Saddie, sokkal több vagy, mint azt te gondolod. Olyan gyönyörű, kedves, szerető, okos és érdekes vagy, és minden nap áldott vagyok, hogy felébredhetek és elvihetlek az iskolába. Te vagy a mindenem. Köszönöm, hogy bármi történik is ellenére mellettem állsz.”