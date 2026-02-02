Grammy 2026 – Megcsalási botránya után a feleségével tért vissza a vörös szőnyegre Dave Grohl, a Foo Fighters frontembere

Hosszú idő után először jelent meg együtt Dave Grohl és felesége, Jordyn Blum. A pár a Grammy-hétvége egyik legfontosabb eseményén, Clive Davis legendás előpartiján mutatkozott, alig több mint egy évvel azután, hogy Grohl beismerte: házasságon kívül született gyermeke.

Dave Grohl, a lánya, Violet Grohl és felesége, Jordyn Blum a 68. Grammy-díjátadó előpartiján 2026. január 31-én, Beverly Hillsben, Kaliforniában.

Forrás: Getty Images

A Foo Fighters frontembere klasszikus, fekete öltönyben és garbóban lépett a vörös szőnyegre, felesége, Jordyn Blum elegáns smaragdzöld ruhában tűnt fel mellette. A pár 19 éves lánya, Violet is elkísérte szüleit az eseményre, aki tűzpiros, fűzős stílusú blézert és hozzá illő maxi szoknyát viselt.

Dave Grohl felesége megbocsátotta a hűtlenséget

Dave Grohl körül 2024 szeptemberében robbant a botrány: a Foo Fighters énekese közleményben volt kénytelen besimerni, hogy házasságon kívül kislánya született. Akkor úgy nyilatkozott: „Szeretem a feleségemet és a gyerekeimet, és mindent meg fogok tenni, hogy visszanyerjem a bizalmukat és elnyerjem a bocsánatukat.” Nos. úgy tűnik, hogy ez sikerült is.

Dave Grohl és Jordyn Blum 2001 óta élnek párkapcsolatban, 2003-ban házasodtak össze. Három közös gyermekük született: Violet Maye 2006-ban, Harper Willow 2009-ben, és Ophelia Saint 2014-ben.

