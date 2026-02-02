Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 2., hétfő Aida, Karolina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
díjátadó

Grammy 2026 – Megcsalási botránya után a feleségével tért vissza a vörös szőnyegre Dave Grohl, a Foo Fighters frontembere

díjátadó Grammy 2026 Dave Grohl Grammy-gála
Horváth Angéla
2026.02.02.
A világraszóló botrány után egy évvel újra együtt mutatkozott feleségével a Foo Fighters frontembere. Dave Grohl, a felesége, Jordyn Blum és egyik lányuk együtt jelentek meg a Grammy-gála vörös szőnyegén.

Hosszú idő után először jelent meg együtt Dave Grohl és felesége, Jordyn Blum. A pár a Grammy-hétvége egyik legfontosabb eseményén, Clive Davis legendás előpartiján mutatkozott, alig több mint egy évvel azután, hogy Grohl beismerte: házasságon kívül született gyermeke.

Dave Grohl, a lánya, Violet Grohl és felesége, Jordyn Blum a 68. Grammy-díjátadó előpartiján 2026. január 31-én, Beverly Hillsben, Kaliforniában.
Dave Grohl, a lánya, Violet Grohl és felesége, Jordyn Blum a 68. Grammy-díjátadó előpartiján 2026. január 31-én, Beverly Hillsben, Kaliforniában.
Forrás: Getty Images

A Foo Fighters frontembere klasszikus, fekete öltönyben és garbóban lépett a vörös szőnyegre, felesége, Jordyn Blum elegáns smaragdzöld ruhában tűnt fel mellette. A pár 19 éves lánya, Violet is elkísérte szüleit az eseményre, aki tűzpiros, fűzős stílusú blézert és hozzá illő maxi szoknyát viselt.

Dave Grohl felesége megbocsátotta a hűtlenséget

Dave Grohl körül 2024 szeptemberében robbant a botrány: a Foo Fighters énekese közleményben volt kénytelen besimerni, hogy házasságon kívül kislánya született. Akkor úgy nyilatkozott: „Szeretem a feleségemet és a gyerekeimet, és mindent meg fogok tenni, hogy visszanyerjem a bizalmukat és elnyerjem a bocsánatukat.” Nos. úgy tűnik, hogy ez sikerült is. 

Dave Grohl és Jordyn Blum 2001 óta élnek párkapcsolatban, 2003-ban házasodtak össze. Három közös gyermekük született: Violet Maye 2006-ban,  Harper Willow 2009-ben, és Ophelia Saint 2014-ben. 

Ez is érdekelhet:

Grammy 2026 – Itt van az idei nyertesek listája

Az idei díjátadón is a pop, a rap és az alternatív zenei előadókról szólt. Több kategóriában papírforma szerint hirdettek győztest, de voltak meglepetések is.

Grammy 2026 – A legszívbemarkolóbb pillanat az volt, amikor Sharon Osbourne összeomlott a színpadon

Megható pillanatnak lehettünk tanúi. Sharon Osbourne a Grammy 2026-os eseményén könnyekben tört ki, miután nemrég elhunyt férje, Ozzy Osbourne előtt tisztelegtek.

Minden, amit tudni lehet a 2026-os Grammy-gáláról - Videó

Összeszedtük számotokra a legfontosabb információkat a zeneipar legfontosabb eseményéről. Mutatjuk, hogy mire számíthattok a 68. Grammy-gála során.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu