A spirituális hazugságvizsgáló szerint erről hazudnak leggyakrabban a csillagjegyek

Néha mindenki hazudik egy kicsit, hol önvédelemből, hol megszokásból, hol pedig egyszerűen csak kényelemből. Mindenek előtt tudnod kell, hogy mivel minden csillagjegy energiája más, más módon képesek szépíteni a valóságot, így a spirituális hazugságvizsgáló számodra is egyedi eredménnyel szolgál. Kipróbálod? Keresd ki a csillagjegyed!

Minden csillagjegy más-más dologban füllent, te melyik vagy?

Nézzük, mit árul el rólad a spirituális hazugságvizsgáló – Csillagjegyek és apró titkaik

Ne feledd, nem ítélkezik fölötted, mindössze segít észrevenni azokat az apró önámításokat, amelyek hosszútávon elakadásokhoz vezethetnek.

Kos

A Kos leggyakrabban a kitartásával kapcsolatban füllent, még saját magának is. Ha kínoznák sem ismerné be, hogy fáradt, vagy hogy a legszívesebben feladná. A lelke mélyén mégis arra vágyik, hogy valaki végre azt mondja: hé, nyugi, nem kell mindig erősnek lenned!

Bika

A Bika az egyik legsikeresebb csillagjegy, de az elengedésről szóló kérdésekben hajlamos a füllentésre, egészen pontosan az önámításra. A legtöbbször azt mondja: minden oké, de a lelke mélyén érzi, hogy változásra van szüksége. Azért megy neki nehezen az elengedés, mert viszonylag erős a biztonság utáni vágya. De ki mondta, hogy a változtatás minden esetben rossz?

Ikrek

Az Ikrek még magának is fél bevallani a saját érzéseit. Retteg attól, hogy az üzleti vagy a magánéletben ki kell adnia magát. Ne feledd, hogy az őszinteség mindig jó befektetés, ha átgondoltan csinálod.

Rák

A Rák azt mondja, túl van a fájdalmakon, miközben a szíve még mindig a múltba húzza. Nem a múltra van szükséged, hanem a jelen szépségeinek megélésére, na meg némi időre és gyengédségre, amit talán egy új társ adhat majd meg.

Oroszlán

Az Oroszlán leggyakrabban arról füllent, mennyire nem érdekli mások visszajelzése. Ó, pedig dehogynem! A határtalan magabiztosság mögött ott lapul az elismerés iránti mély vágy. Ha ezt elismeri és nem füllent tovább magának és a külvilágnak, az ereje megsokszorozódik.

Szűz

A Szűz azt állítja, azért vállalja el a plusz feladatokat, mert jólesik neki és csak segíteni akar. Ez akkora hazugság, hogy épp csak a plafon nem szakad le tőle. Azzal, hogy mindenkinek igent mondasz mindenre, csak lestrapálod magad. Légy magaddal őszinte, és merd meghúzni a határaidat.

Mérleg

A Mérleg a harmónia kedvéért füllent. Szinte mindig. Utálja a konfliktushelyzeteket, ezért a legtöbbször azt mondja, amit mások hallani szeretnének tőle. Te is tudod, hogy nem ez a béke ára. Vállald fel, amiket valójában gondolsz.

Skorpió

A Skorpióra a legtöbb csillagjegy irigy, mert úgy érzi, vele minden a legnagyobb rendben van. Pedig valójában a Skorpió érzékenyebb, mint mutatja. A titkolózás, a kegyes hazugság nála védekezés. Jobban tenné, ha kiválasztana legalább egy-két olyan személyt, aki az életben a bizalmasa lehet és akik előtt nem akarja majd megjátszani magát.

Nyilas

A Nyilas a leggyakrabban a munkájával, pontosabban a felelősségvállalással kapcsolatban füllent. Azt mondja, ő egy szabad lélek, miközben ez csak félig igaz. Igenis szereted a munkát és a kötöttségeket is, ha azoknak van értelmük. Talán még nem találtál rá a hozzád legjobban illő hivatásra. Járj nyitott szemmel, jönni fog a jó lehetőség.

Bak

A Bak sokszor mondja, hogy nincs szüksége senkire, csakhogy az önállóság álarca mögött ott van a kapcsolódástól való félelem. Vállald fel, hogy ilyen vagy, hidd el, az ismerkedés is őszintébb lesz így.

Vízöntő

A Vízöntő hetente elismétli, hogy imád érzelmileg független lenni. Te is tudod, hogy ez nem igaz, hiszen az ember társas lény. Akkor leszel erős, ha néha megengeded magadnak, hogy kockáztatsz.

Halak

A Halakat állítólag nem zavarja, hogy mások mit csinálnak körülötte, legszívesebben viszont felrobbanna. Nem kell feloldódni mások igényeiben, bátran, diplomatikusan merd kimondani: eddig és ne tovább.

A spirituális hazugságvizsgáló nem lebuktat és nem is ítélkezik feletted. Abban segít, hogy felismerd, mivel kapcsolatban csúsztatsz a leggyakrabban. Ha ez megvan, akkor már egy lépéssel közelebb vagy önmagadhoz és másokhoz is.