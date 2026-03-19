2026. márc. 19., csütörtök Bánk, József

Megdöbbentő jelenetek Liza Minnelli könyvbemutatóján: a rajongók aggódnak a díváért

Horváth Angéla
2026.03.19.
Liza Minnelli új könyvének bemutatóját ünnepelték Los Angelesben, a színésznő azonban nem volt túl jó állapotban. A közönség egy része aggódva figyelte a 80 éves legendát, aki nagyon furcsán viselkedett.

A Cabaret Oscar-díjas sztárja a Kids, Wait Till You Hear This! című memoárja kapcsán lépett színpadra a történelmi Million Dollar Theaterben. A beszélgetéssel egybekötött esten Liza Minnelli furcsán viselkedett.

Liza Minnelli a könyvbemutatóján: a színésznőért aggódnak a rajongók
Liza Minnelli sokszor elvesztette a beszélgetés fonalát

A műsor elején videóban idézték fel Liza Minnelli életútját és pályafutása csúcspontjait. A felvezetés után táncosok léptek színpadra, majd feltűnt Minnelli is, aki egy fekete rendezői székben ült. A beszélgetés azonban nem úgy alakult, ahogy azt a közönség várta. Minnelli nehezen talált szavakat, akadozva beszélt, és többször váratlanul felnevetett – senki sem értette, hogy miért. A műsorvezetők igyekezett segíteni neki, és terelni a beszélgetést, de így is akadtak kínos szünetek és nagy sokára érkező, értelmetlen válaszok. Egy idő után a közönség is suttogni kezdett. Liza Minnelli mozgása is nagyon bizonytalan volt, egyedül nem is tudott lemenni a színpadról, segítséggel vitték le onnan.

Liza Minnelli énekelt is, de nehezen tartotta a tempót, és a hangok sem voltak a helyükön. Egy ponton tréfálkozva meg is jegyezte, hogy „most Dolly Martin hangján” énekel – nem volt egyértelmű, pontosan kire gondol. A műsor végén a New York, New York című dal csendült fel. Ekkor egy pillanatra úgy tűnt, hogy Minnelli kiesik a székéból, de nagy nehezen meg tudta tartani magát.

Liza Minnelli könyvbemutató turnéja ennek ellenére folytatódik. Március 23-án New Yorkban, a Temple Emanu-El Streicker Kulturális Központban lép ismét közönség elé.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Madonna lánya áttetsző ruhában mutatta meg bájait: így néz ki most a 29 éves Lourdes Leon

Új videóval jelentkezett Madonna lánya, Lourdes Leon: a modell áttetsző ruhában villantotta meg intim testrészeit. A felvétel gyorsan bejárta a közösségi médiát.

Meghódítják a mozikat is: jön a Labubu-film a Paddington rendezőjétől

Újabb szintre lép a Labubu-őrület: a világszerte népszerű figurák hamarosan saját mozifilmet kapnak – a projekt mögött pedig komoly nevek sorakoztak fel.

Meghan Markle már a gyerekeit is beveti: új üzletét Lilibettel reklámozza – Videó

Ritka betekintést engedett családi életébe Meghan Markle: a sussexi hercegné legújabb fotóin gyermekei, Archie és Lilibet is feltűnnek, édesanyjuknak segítenek dekorálni.

 

