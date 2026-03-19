Megdöbbentő jelenetek Liza Minnelli könyvbemutatóján: a rajongók aggódnak a díváért

A Cabaret Oscar-díjas sztárja a Kids, Wait Till You Hear This! című memoárja kapcsán lépett színpadra a történelmi Million Dollar Theaterben. A beszélgetéssel egybekötött esten Liza Minnelli furcsán viselkedett.

Liza Minnelli a könyvbemutatóján: a színésznőért aggódnak a rajongók

Forrás: Instagram

Liza Minnelli sokszor elvesztette a beszélgetés fonalát

A műsor elején videóban idézték fel Liza Minnelli életútját és pályafutása csúcspontjait. A felvezetés után táncosok léptek színpadra, majd feltűnt Minnelli is, aki egy fekete rendezői székben ült. A beszélgetés azonban nem úgy alakult, ahogy azt a közönség várta. Minnelli nehezen talált szavakat, akadozva beszélt, és többször váratlanul felnevetett – senki sem értette, hogy miért. A műsorvezetők igyekezett segíteni neki, és terelni a beszélgetést, de így is akadtak kínos szünetek és nagy sokára érkező, értelmetlen válaszok. Egy idő után a közönség is suttogni kezdett. Liza Minnelli mozgása is nagyon bizonytalan volt, egyedül nem is tudott lemenni a színpadról, segítséggel vitték le onnan.

Liza Minnelli énekelt is, de nehezen tartotta a tempót, és a hangok sem voltak a helyükön. Egy ponton tréfálkozva meg is jegyezte, hogy „most Dolly Martin hangján” énekel – nem volt egyértelmű, pontosan kire gondol. A műsor végén a New York, New York című dal csendült fel. Ekkor egy pillanatra úgy tűnt, hogy Minnelli kiesik a székéból, de nagy nehezen meg tudta tartani magát.

Liza Minnelli könyvbemutató turnéja ennek ellenére folytatódik. Március 23-án New Yorkban, a Temple Emanu-El Streicker Kulturális Központban lép ismét közönség elé.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: