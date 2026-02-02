Grammy 2026 – A legszívbemarkolóbb pillanat az volt, amikor Sharon Osbourne összeomlott a színpadon

A Grammy 2026 nem csupán a zene ünnepe volt, hanem tisztelgés is egy legenda előtt. Sharon Osbourne könnyekkel a szemében lépett színpadra, amikor megemlékeztek férjéről, a nemrég elhunyt Ozzy Osbourne-ról.

Forrás: Getty Images North America

A Grammy 2026-os gáláján Yungblud Ozzy Osbourne ikonikus Changes című dalának feldolgozásával nyerte el a legjobb rockelőadás díját. Ez különleges jelentőségű volt, hiszen a felvétel a Black Sabbath 2025-ös, utolsó koncertjén készült Birminghamben.

A brit énekes a díjátadó előtti úgynevezett Premiere Ceremony során szókimondó, mégis mélyen emberi beszédet mondott. Elmondása szerint Ozzy nemcsak zenei példaképe volt, hanem identitásának formálásában is kulcsszerepet játszott.

„Felnőni úgy, hogy van egy idolod, aki segít megtalálni önmagad nemcsak zenészként, hanem férfiként is – ezért örökké hálás leszek” – mondta.

Majd hozzátette: „De hogy megismerhettem őt, tiszteleghettem előtte az utolsó koncertjén, és most ezt a díjat is megkaphatom… ezt egyszerűen nem tudom felfogni. Rohadtul szeretünk, Ozzy.” Majd Yungblud így folytatta: „Amikor utoljára láttam Ozzy Osbourne-t, megkérdezte, tehet-e értem bármit. Azt mondtam neki: a zene elég.”

A közönség soraiban Sharon Osbourne könnyeivel küszködve figyelte az eseményeket, majd a színpadra is felment, hogy a fiatal zenészekkel együtt ünneplje néhai férjét, a legendát. Ozzy Osbourne 2025 júlisában hunyt el 76 éves korában, mindössze néhány nappal azután, hogy bejelentette visszavonulását.

Sharon Osbourne a Grammy-gála színpada után az Instagramon is megosztotta meghatottságát. „A szívem büszkeséggel és hálával teli" – írta a többi között.

A Grammy 2026 így nemcsak a zenei teljesítményekről szólt, hanem egy generációkon átívelő tisztelgésről is – egy legendáról, akinek hatása ma is él.

A Grammy 2026 egyik legmeghatóbb pillanatát Sharon Osbourne könnyei és Yungblud tisztelgése jelentette Ozzy Osbourne emléke előtt. A fiatal rocker a Changes feldolgozásával nyerte el a legjobb rock előadás díját, beszédében pedig nyíltan vallott arról, milyen meghatározó szerepet játszott életében és zenéjében a Black Sabbath legendája.

