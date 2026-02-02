A Grammy 2026-os eredményei is jól mutatják, merre tart a globális zeneipar: a műfajok közti határok tovább mosódnak, emellett a dalszerzés és az előadói hitelesség minden eddiginél fontosabbá vált. Az idei díjátadón nemcsak világsztárok, hanem friss hangok is reflektorfénybe kerültek.

Grammy 2026 - Lola Young éppen átveszi a legjobb popelőadásért járó díjat a Messy című daláért Charli xcx-től

Forrás: Getty Images

Grammy 2026: A nyertesek listája

Főbb kategóriák:

Az év dala: Billie Eilish – Wildflower

A legjobb új előadó: Olivia Dean

Az év producere: Cirkut

Az év dalszerzője: Amy Allen

Az év felvétele: Kendrick Lamar és SZA – Luther

Az év albuma: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Pop kategóriában:

Legjobb pop szólóelőadás: Lola Young – Messy

Legjobb pop vokálalbum: Lady Gaga – Mayhem

Legjobb pop duó vagy csoportos előadás: Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Legjobb dance-pop felvétel: Lady Gaga – Abracadabra

Rap kategóriában:

Legjobb album: Kendrick Lamar – GNX

Legjobb előadás: Clipse – Chains & Whips

Legjobb dal: Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off

Legjobb dallamos rapelőadás: Kendrick Lamar with SZA – Luther

R&B kategóriában:

Lejobb R&B album: Leon Thomas – Mutt

Legjobb R&B előadás: Kehlani – Folded

Legjobb tradicionális R&B előadás: Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Legjobb R&B dal: Kehlani – Folded

Rock & alternatív zene kategóriában:

Legjobb rockalbum: Turnstile – Never Enough

Legjobb rockelőadás: Yungblud – Changes (Live)

Legjobb rockdal: Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Legjobb alternatív zenei album: The Cure – Songs of a Lost World

Legjobb alternatív zenei előadás: The Cure – Alone

Country kategóriában:

Legjobb kortárs country album: Jelly Roll – Beautifully Broken

Legjobb tradicionális country album: Zach Top – Ain’t In It for My Health

Legjobb szólóelőadás: Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

Legjobb dal: Tyler Childers – Bitin’ List

Dance / elektronikus zenei kategóriákban:

Legjobb album: FKA twigs – Eusexua

Legjobb felvétel: Tame Impala – End of Summer

Latin, globális és egyéb műfajok:

Legjobb Música Urbana album: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Legjobb globális zenei performansz: Bad Bunny – EoO

Legjobb afrikai zenei előadó: Tyla – PUSH 2 START

Legjobb folk album: I'm With Her – Wild and Clear and Blue

Legjobb jazzelőadás: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

Legjobb zenekari előadás: Andris Nelsons – Messiaen: Turangalîla-Symphonie

Legjobb comedyalbum: Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Filmhez és vizuális médiához kapcsolódó díjak

Legjobb filmzenei válogatás: Sinners

Legjobb videoklip: Doechii – Anxiety

Legjobb vizuális médiához írt dal: Huntr/x – Golden (K-Pop: Demon Hunters)

Ki kapta a legtöbb Grammy-díjat 2026-ban?

A Grammy-díjasok listája alapján 2026-ban Kendrick Lamar emelkedett ki a mezőnyből, több kulcskategóriában is győzelmet aratva (rap album, rap dal, melodikus rap előadás). Szorosan mögötte Lady Gaga és Billie Eilish zárta az estét, akik szintén több, műfajuk szempontjából meghatározó díjat vittek haza.