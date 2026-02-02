Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A zenei világ figyelme pár órára ismét Los Angelesre szegeződött, ahol kiosztották a legrangosabb zenei elismeréseket. A Grammy 2026-ban is a pop, a rap és az alternatív zenei előadókról szólt, pont ahogy a korábbi években. Több kategóriában papírforma szerint hirdettek győztest, de voltak meglepetések is.

A Grammy 2026-os eredményei is jól mutatják, merre tart a globális zeneipar: a műfajok közti határok tovább mosódnak, emellett a dalszerzés és az előadói hitelesség minden eddiginél fontosabbá vált. Az idei díjátadón nemcsak világsztárok, hanem friss hangok is reflektorfénybe kerültek.

Grammy 2026 - Lola Young éppen átveszi a legjobb popelőadásért járó díjat a Messy című daláért Charli xcx-től
Forrás: Getty Images

Grammy 2026: A nyertesek listája

Főbb kategóriák:

  • Az év dala: Billie Eilish – Wildflower
  • A legjobb új előadó: Olivia Dean
  • Az év producere: Cirkut
  • Az év dalszerzője: Amy Allen
  • Az év felvétele: Kendrick Lamar és SZA – Luther
  • Az év albuma: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Pop kategóriában:

  • Legjobb pop szólóelőadás: Lola Young – Messy
  • Legjobb pop vokálalbum: Lady Gaga – Mayhem
  • Legjobb pop duó vagy csoportos előadás: Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
  • Legjobb dance-pop felvétel: Lady Gaga – Abracadabra

Rap kategóriában: 

  • Legjobb album: Kendrick Lamar – GNX
  • Legjobb előadás: Clipse – Chains & Whips
  • Legjobb dal: Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off
  • Legjobb dallamos rapelőadás: Kendrick Lamar with SZA – Luther

R&B kategóriában:

  • Lejobb R&B album: Leon Thomas – Mutt
  • Legjobb R&B előadás: Kehlani – Folded
  • Legjobb tradicionális R&B előadás: Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
  • Legjobb R&B dal: Kehlani – Folded

Rock & alternatív zene kategóriában: 

  • Legjobb rockalbum: Turnstile – Never Enough
  • Legjobb rockelőadás: Yungblud – Changes (Live)
  • Legjobb rockdal: Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
  • Legjobb alternatív zenei album: The Cure – Songs of a Lost World
  • Legjobb alternatív zenei előadás: The Cure – Alone

Country kategóriában:

  • Legjobb kortárs country album: Jelly Roll – Beautifully Broken
  • Legjobb tradicionális country album: Zach Top – Ain’t In It for My Health
  • Legjobb szólóelőadás: Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
  • Legjobb dal: Tyler Childers – Bitin’ List

Dance / elektronikus zenei kategóriákban:

  • Legjobb album: FKA twigs – Eusexua
  • Legjobb felvétel: Tame Impala – End of Summer

Latin, globális és egyéb műfajok:

  • Legjobb Música Urbana album: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
  • Legjobb globális zenei performansz: Bad Bunny – EoO
    Legjobb afrikai zenei előadó: Tyla – PUSH 2 START
  • Legjobb folk album: I’m With Her – Wild and Clear and Blue
  • Legjobb jazzelőadás: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
  • Legjobb zenekari előadás: Andris Nelsons – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
  • Legjobb comedyalbum: Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Filmhez és vizuális médiához kapcsolódó díjak

  • Legjobb filmzenei válogatás: Sinners
  • Legjobb videoklip: Doechii – Anxiety
  • Legjobb vizuális médiához írt dal: Huntr/x – Golden (K-Pop: Demon Hunters)

Ki kapta a legtöbb Grammy-díjat 2026-ban?

A Grammy-díjasok listája alapján 2026-ban Kendrick Lamar emelkedett ki a mezőnyből, több kulcskategóriában is győzelmet aratva (rap album, rap dal, melodikus rap előadás). Szorosan mögötte Lady Gaga és Billie Eilish zárta az estét, akik szintén több, műfajuk szempontjából meghatározó díjat vittek haza.

