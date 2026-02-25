Újabb csapás érte a kegyvesztett Andrást: szigorú szankciókat vezetett be Károly király testvére új otthonában

Nem lovagolhat a Wood Farm környékén Andrew Mountbatten-Windsor. A döntést a király tanácsadói hozták meg. Szerintük nem veszi jól ki magát, ha az ellene felhozott vádak fényében a nyilvánosság előtt gondtalannak és felszabadultnak tűnik.
- Andrew Mountbatten-Windsort eltiltották a lovaglástól.
- A döntés hátterében a rendőrség vizsgálat áll.
- Három héttel ezelőtt költözött Sandringhambe, a Wood Farmra.
- Azóta egyszer látták: múlt csütörtökön, egy autó hátsó ülésén, 11 órás rendőrségi kihallgatás után.
Andrew Mountbatten-Windsort eltiltották a lovaglástól
A királyi tanácsadók attól tartanak, hogy a nyilvánosság felé kedvezőtlen üzenetet közvetítene, ha Andrást ismét lóháton, mosolyogva fotóznák. Mielőtt három héttel ezelőtt Sandringhambe költözött, Andrew Mountbatten-Windsort rendszeresen látták lovagolni a Royal Lodge környékén. Jelenlegi otthona, a Wood Farm is lehetőséget nyújtana erre, azonban arra kérték, hogy tartózkodjon ettől, hogy ne készüljenek lesifotók arról, ahogy önfeledten élvezi a természetet.
Egyike volt azon kevés dolgoknak, amiket tényleg élvezett
„A múlt heti letartóztatása óta elrendelték, hogy ne lovagoljon. Csúnya és visszatestsző látványnak tartják. A Palota úgy véli, nem lenne jó, ha olyan képek jelenének meg róla, mint korábban, ahogy lóháton, hatalmas vigyorral néz a kemerákba. De ez egyike volt azon kevés dolgoknak, amiket tényleg élvezett, kérdés, mivel üti el ezentúl az idejét” − nyilatkozta egy bennfentes a The Sunnak.
Őrizetbe vétele óta mindössze egyszer látták nyilvánosan: múlt csütörtökön, egy autó hátsó ülésén, miután 11 órás rendőrségi kihallgatáson vett részt.
Mivel gyanúsítják Andrew Mountbatten-Windsort?
A múlt hónapban nyilvánosságra hozták az Epstein-akták egy részét, amelyekben Andrew Mountbatten-Windsor és volt felesége, Sarah Ferguson több alkalommal név szerint szerepelt. Február elején a Temze-völgyi rendőrség vizsgálatot indított. A hatóságok annak az állításnak járnak utána, hogy András kereskedelmi küldötti minőségében bizalmas információkat oszthatott meg Epsteinnel. A volt herceget közhivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe, azóta szabadon engedték. A hatóságok megerősítették: átkutatták András berkshire-i és norfolki ingatlanát is.
