Újabb csapás érte a kegyvesztett Andrást: szigorú szankciókat vezetett be Károly király testvére új otthonában

Nem lovagolhat a Wood Farm környékén Andrew Mountbatten-Windsor. A döntést a király tanácsadói hozták meg. Szerintük nem veszi jól ki magát, ha az ellene felhozott vádak fényében a nyilvánosság előtt gondtalannak és felszabadultnak tűnik.

Andrew Mountbatten-Windsor a Wood Farmon sem lovagolhat.

Forrás: Northfoto

Andrew Mountbatten-Windsort eltiltották a lovaglástól.

A döntés hátterében a rendőrség vizsgálat áll.

Három héttel ezelőtt költözött Sandringhambe, a Wood Farmra.

Azóta egyszer látták: múlt csütörtökön, egy autó hátsó ülésén, 11 órás rendőrségi kihallgatás után.

Andrew Mountbatten-Windsort eltiltották a lovaglástól

A királyi tanácsadók attól tartanak, hogy a nyilvánosság felé kedvezőtlen üzenetet közvetítene, ha Andrást ismét lóháton, mosolyogva fotóznák. Mielőtt három héttel ezelőtt Sandringhambe költözött, Andrew Mountbatten-Windsort rendszeresen látták lovagolni a Royal Lodge környékén. Jelenlegi otthona, a Wood Farm is lehetőséget nyújtana erre, azonban arra kérték, hogy tartózkodjon ettől, hogy ne készüljenek lesifotók arról, ahogy önfeledten élvezi a természetet.

Egyike volt azon kevés dolgoknak, amiket tényleg élvezett

„A múlt heti letartóztatása óta elrendelték, hogy ne lovagoljon. Csúnya és visszatestsző látványnak tartják. A Palota úgy véli, nem lenne jó, ha olyan képek jelenének meg róla, mint korábban, ahogy lóháton, hatalmas vigyorral néz a kemerákba. De ez egyike volt azon kevés dolgoknak, amiket tényleg élvezett, kérdés, mivel üti el ezentúl az idejét” − nyilatkozta egy bennfentes a The Sunnak.

A királyi tanácsadók attól tartanak, hogy a nyilvánosság felé kedvezőtlen üzenetet közvetítene, ha Andrást ismét lóháton, mosolyogva fotóznák.

Forrás: Northfoto

Őrizetbe vétele óta mindössze egyszer látták nyilvánosan: múlt csütörtökön, egy autó hátsó ülésén, miután 11 órás rendőrségi kihallgatáson vett részt.

Mivel gyanúsítják Andrew Mountbatten-Windsort?

A múlt hónapban nyilvánosságra hozták az Epstein-akták egy részét, amelyekben Andrew Mountbatten-Windsor és volt felesége, Sarah Ferguson több alkalommal név szerint szerepelt. Február elején a Temze-völgyi rendőrség vizsgálatot indított. A hatóságok annak az állításnak járnak utána, hogy András kereskedelmi küldötti minőségében bizalmas információkat oszthatott meg Epsteinnel. A volt herceget közhivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe, azóta szabadon engedték. A hatóságok megerősítették: átkutatták András berkshire-i és norfolki ingatlanát is.