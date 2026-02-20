Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mint ha leprások lennének: máris több vendéglistáról levették Beatrixet és Eugéniát

közélet Andrew Mountbatten-Windsor Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő
Feketelistára kerülhettek András, volt yorki herceg lányai. Beatrix és Eugénia le vannak sújtva, szégyenkeznek, ráadásul több társaságban sem kívánatos már a jelenlétük.

Lapinformációk szerint Beatrix és Eugénia összeomlottak, amikor megtudták, hogy apjukat őrizetbe vette a rendőrség. Bár Andrew Mountbatten-Windsort azóta kiengedték, az incidens még mélyebbre taszította a családot. András ellen nyomozás folyik, Sarah Ferguson pedig talán csak most jött rá, mit tettek a gyerekeikkel. Az Epstein-botrány a yorki hercegnőket is magával rántja.  

Forrás: Getty Images
  • Beatrix és Eugénia összeomlottak apjuk letartóztatása után.
  • A nyomozás katasztrofális hatással van rájuk és Sarah Fergusonra.
  • Andrew Mountbatten-Windsort csütörtök este, körülbelül 11 órával az őrizetbe vétele után szabadon engedték.
  • Beatrix és Eugénia a társasági élet számkivetettjévé válhatnak.
  • A hercegnők továbbra sem kommentálták az ügyet.

Lapinformációk szerint a yorki hercegnők folyamatosan aggódnak, mi minden derül ki az apjukról, így az is nagyon mélyen érintette őket, amikor Andrew Mountbatten-Windsort őrizetbe vették. „Az Epstein-botrány miatt Sarah Fergusont és Andrew Mountbatten-Windsort úgy kezelik felsőbb körökben, mint ha leprások lennének tette, és valószínű társadalmi számkivetettség vár Beatrix és Eugénia hercegnőkre is” − idéz egy királyi szakírót az Express.  „A megítélésüket az is rontja, hogy bár visszafogták a nyilvános szerepléseiket szüleikkel, egyikük sem szakította meg velük a kapcsolatot” − tette hozzá. 

Feketelistára kerültek a yorki hercegnők

Úgy tűnik, Sarah Fergusonnak, aki eddig azt hangoztatta, hogy a lányaiknak kötelességük gondoskodni róla, most esik le, hogy mennyit ártott Beatrixnek és Eugéniának a barátsága és nyilvánosságra került e-mail-folyama Epsteinnel. A botrány következményeként Fergie állítólag attól tart, hogy lányait a jövőben sem jótékonysági eseményekre, se vörös szőnyeges rendezvényekre nem hívják meg. Ugyanekkor már arról is lehet olvasni, hogy a yorki hercegnők kiközösítése elkezdődött, több olyan esemény vendéglistájáról levették őket amelyeken eddig mindig megjelentek. 

Mit tehet renoméja helyreállításásért Beatrix és Eugénia?

A királyi család szakértői szerint a nővérek számára az egyetlen helyes megoldás az egyértelmű elhatárolódás lenne, mégpedig, ha nyilatkozatban ítélnék el szüleik hosszú kapcsolatát Epsteinnel. Egyelőre azonban hallgatnak. 

