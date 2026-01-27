Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Doktor Szöszi 25. évfordulóján érkezik az Elle című előzménysorozat: íme minden, amit eddig tudunk

Amazon Prime Video -
Reese Witherspoon sorozat Doktor Szöszi
A pinkimádó Elle Woods karaktere visszatér! Reese Witherspoonnak köszönhetően érkezik a Doktor Szöszi-filmek előzménysorozata! Íme minden, amit eddig tudunk.

A Doktor Szöszi-filmek a 2000-es évek egyik legikonikusabb ötlete volt. Elle Woods karakterét a zseniális Reese Witherspoon alakította, aki így örökre beírta magát az ikonikus csajok könyvébe. Most a kétrészes filmsorozat, egy előzmény szériával bővül, ahol megismerkedhetünk Elle Woods tinédzser éveivel. Mutatjuk, mit tudunk eddig!

doktor szöszi-sorozat
Minden, amit tudnod kell az új Doktor Szöszi-sorozatról, az Elle-ről.
Forrás: Amazon Prime Video

Érkezik a Doktor Szöszi-sorozat

  • Elle című előzménysorozattal bővül a Doktor Szöszi filmsorozat.
  • Reese Witherspoon volt az egyik ötletgazda, és áldását adta a fiatal Elle Woods színésznőjére is.
  • Az Amazon Prime Video streamingszolgáltatóra fog érkezni a sorozat, és már most biztos, hogy két évada lesz.

A Doktor Szöszi a popkultúra részévé vált. Az első, 2001-es film óta rengeteg divattrend, meme és referencia született róla. Láthattuk Ariana Grande zenevideóklipjében, sminktrendekben és még a kifutón is.  Amikor először felröppent a pletyka a csajos film folytatásáról, sokan egy Doktor Szöszi 3. filmre gondoltak. Reese Witherspoon 2023-ban jelentette be hivatalosan, hogy lesz Doktor Szöszi 3, de azóta nincs új hír a filmről. Azonban a színésznő mindenkit meglepett új ötletével. „Láttam a Wednesday Addams-sorozatot” – mondta Witherspoon, utalva Jenna Ortega Netflix-sorozatára, a Wednesday-re. „Azt gondoltam: Elle Woods karakterét kellene megcsinálnunk a középiskolában, mert szerettem volna látni, ki volt ő az egyetem, és a jogi kar előtt. Elkezdtek ötleteim támadni, és ezek a fantasztikus írók egy remek tervet dolgoztak ki, most pedig az Amazon készíti a sorozatot, amelynek címe Elle”– nyilatkozta a színésznő. 

Reese Witherspoon
Reese Witherspoon, mint Doktor Szöszi.
Forrás: northfoto

2026 július 1-jén érkezik a Doktor Szöszi sorozat, a Prime-ra.

Ki fogja játszani Elle Woods karakterét?

Az előzménysorozat a '90-es években fog játszódni, így egy igazi nosztalgiautazásra számíthatunk a rózsaszín, csajos univerzumban. Reese Witherspoon imádott karakterét, Lexi Minetree fogja továbbvinni, amit egy virális TikTok-videóban jelentettek be. „Nagy örömmel mutatom be Lexi Minetree-t Elle Woods szerepében” – írta Witherspoon egy Instagram képaláírásban. „Olyan eleganciával, ambícióval és bájjal lép be ezekbe a rózsaszín cipőkbe. Elle 2026 nyarán érkezik a Prime Videóra!" A választás, azonban sokakat sokkolt, hiszen a rajongók Reese Witherspoon lányát akarták, aki szakasztott mása édesanyjának, így hitelesebb lett volna Elle Woods tinédzser karakterének. 

Minden, amit eddig tudunk a Doktor Szöszi sorozatról

Az Elle 2026. július 1-jén, az első film megjelenésének 25. évfordulóján debütál kizárólag a Prime Video platformon. A sorozat világszerte több mint 240 országban és területen lesz elérhető. A Doktor Szöszi-sorozat első évadban 8 része lesz összesen. A Prime annyira meg volt elégedve a műsorral, hogy 2 évadra is aláírtak. A sorozatot az új Gossip Girl-sorozat showrunnerje, Josh Safran lesz. Na de miről is fog szólni az Elle-sorozat? 

Elle, egy céltudatos, született vezető, aki mindig megáll, hogy megigazítsa egy másik nő koronáját, bizalommal, sebezhetőséggel és őszinteséggel teli, vonzó személyiségével megragyogtatja a világot, és ezzel mindenkit elbűvöl maga körül. A 90-es években felnövő Elle megismeri első szerelmét és első szívfájdalmát, és megtalálja erkölcsi meggyőződését.

– írta Reese Witherspoon egy sajtóanyagban.

