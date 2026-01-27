A Doktor Szöszi 25. évfordulóján érkezik az Elle című előzménysorozat: íme minden, amit eddig tudunk

A Doktor Szöszi-filmek a 2000-es évek egyik legikonikusabb ötlete volt. Elle Woods karakterét a zseniális Reese Witherspoon alakította, aki így örökre beírta magát az ikonikus csajok könyvébe. Most a kétrészes filmsorozat, egy előzmény szériával bővül, ahol megismerkedhetünk Elle Woods tinédzser éveivel. Mutatjuk, mit tudunk eddig!

Minden, amit tudnod kell az új Doktor Szöszi-sorozatról, az Elle-ről.

Elle című előzménysorozattal bővül a Doktor Szöszi filmsorozat.

Reese Witherspoon volt az egyik ötletgazda, és áldását adta a fiatal Elle Woods színésznőjére is.

Az Amazon Prime Video streamingszolgáltatóra fog érkezni a sorozat, és már most biztos, hogy két évada lesz.

A Doktor Szöszi a popkultúra részévé vált. Az első, 2001-es film óta rengeteg divattrend, meme és referencia született róla. Láthattuk Ariana Grande zenevideóklipjében, sminktrendekben és még a kifutón is. Amikor először felröppent a pletyka a csajos film folytatásáról, sokan egy Doktor Szöszi 3. filmre gondoltak. Reese Witherspoon 2023-ban jelentette be hivatalosan, hogy lesz Doktor Szöszi 3, de azóta nincs új hír a filmről. Azonban a színésznő mindenkit meglepett új ötletével. „Láttam a Wednesday Addams-sorozatot” – mondta Witherspoon, utalva Jenna Ortega Netflix-sorozatára, a Wednesday-re. „Azt gondoltam: Elle Woods karakterét kellene megcsinálnunk a középiskolában, mert szerettem volna látni, ki volt ő az egyetem, és a jogi kar előtt. Elkezdtek ötleteim támadni, és ezek a fantasztikus írók egy remek tervet dolgoztak ki, most pedig az Amazon készíti a sorozatot, amelynek címe Elle”– nyilatkozta a színésznő.

Reese Witherspoon, mint Doktor Szöszi.

2026 július 1-jén érkezik a Doktor Szöszi sorozat, a Prime-ra.

Ki fogja játszani Elle Woods karakterét?

Az előzménysorozat a '90-es években fog játszódni, így egy igazi nosztalgiautazásra számíthatunk a rózsaszín, csajos univerzumban. Reese Witherspoon imádott karakterét, Lexi Minetree fogja továbbvinni, amit egy virális TikTok-videóban jelentettek be. „Nagy örömmel mutatom be Lexi Minetree-t Elle Woods szerepében” – írta Witherspoon egy Instagram képaláírásban. „Olyan eleganciával, ambícióval és bájjal lép be ezekbe a rózsaszín cipőkbe. Elle 2026 nyarán érkezik a Prime Videóra!" A választás, azonban sokakat sokkolt, hiszen a rajongók Reese Witherspoon lányát akarták, aki szakasztott mása édesanyjának, így hitelesebb lett volna Elle Woods tinédzser karakterének.