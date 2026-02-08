Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Történelmi pillanat a téli olimpián: anya és fia ugyanabban a sportágban, ugyanazt az országot képviselve indul

szenzáció téli olimpia 2026 Milánó-Cortina 2026
Horváth Angéla
2026.02.08.
Történelmi pillanatnak lehetünk tanúi a téli olimpián: a 2026-os játékokon Milánói–Cortinában először fordul elő, hogy anya és fia ugyanabban a sportágban, ugyanazt az országot képviselve áll rajthoz. A 46 éves alpesi síző, Sarah Schleper és 18 éves fia, Lasse Gaxiola számára ez nemcsak sporttörténeti mérföldkő, hanem egy hosszú, közös út beteljesedése is.

A történetnek előzménye is van: több mint egy évtizeddel ezelőtt, 2011. decemberében, az ausztriai Lienzben rendezett női szlalom-világkupán Sarah Schleper a pálya felénél félbeszakította a versenyt, karjába vette négyéves kisfiát, és vele együtt csúszott be a célba. A sportoló akkor ezzel a jelenettel búcsúzott: a négyszeres olimpikon, világkupa-futamgyőztes sízővisszavonulni készült. Akkor lezártnak tekintette az amerikai válogatottal és az élsporttal töltött időt. A célban csapattársai – köztük Lindsey Vonn – ünnepelték. 

LIENZ, AUSTRIA - DECEMBER 29: (FRANCE OUT) Sarah Schleper of the USA in action during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Women's Slalom on December 29, 2011 in Lienz, Austria. (Photo by Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images)
Sarah Schleper és kisfia 2011. december 29-én, Lienzben, Ausztriában.
Forrás: Getty Images Europe

A sztori azonban nem ért itt véget. Sarah Schleper 2014-ben, már férje révén, mexikói állampolgárságot kapott, és ekkor döntött úgy, hogy nem a korábbi csúcsformát kergetve, hanem teljesen más motivációval visszatér a versenyzéshez. Már nem a dobogó volt a cél, hanem a fiával közös út és az olimpiai kvalifikáció lehetősége lett a cél, amit teljesítettek is: Sarah Schleper és fia, Lasse Gaxiola együtt készültek a 2026-os téli olimpiára, és mindketten alpesi síben indulnak Mexikó színeiben. Milánó-Cortina 2026-ban Schleper pályafutása hetedik, és várhatóan utolsó téli olimpiáját jelenti.

Sarah Schleper formája már messze nem a régi, de ez már nem is fontos számára. Mint mondja, a célja elsősorban az, hogy a fiát segítse, mellette legyen, és tapasztalatával támogassa őt az első igazán nagy megméretésen. Lasse Gaxiola – akit a norvég olimpiai bajnok, Lasse Kjus után neveztek el – különböző amerikai és dél-amerikai FIS-versenyeken szerezte meg az olimpiai kvótát, és most először indul világversenyen. A február 19-én a 47 éves Schleper egyúttal új rekordot is felállít: a kanadai Edwina Chamiert megelőzve ő lesz az olimpiai játékok történetének legidősebb női alpesi sízője.

Sarah Schleper fia beleszületett a sízésbe

Sarah Schleper edzőként mindig magával vitte a hegyre Lassét is, a fiú hamarabb tanult meg síelni, mint járni. Kezdetben nem akart versenyezni, de tehetsége hamar megmutatkozott. Ma azonban már nem irányítani szeretné, hanem mellette állni, és hagyni, hogy a fia a saját útját járja. Úgy érzi, az olimpiai szereplés közös álmuk beteljesülése, most pedig nehéz felfogniuk, hogy tényleg meg is megvalósul.

A sporttörténelemben eddig mindössze négy alkalommal fordult elő, hogy szülő és gyermeke ugyanazon az olimpián indult, ráadásul kivétel nélkül nyári játékokon. A mexikói vívók, Eduardo Prieto Souza és fia, Eduardo Prieto, valamint Ángel és Pilar Roldán után legutóbb a 2016-os riói olimpián a grúz sportlövők, Nino Salukvadze és fia, Tsotne Machavariani írtak történelmet anya–fia párosként.

Lasse Gaxiola számára különösen sokat jelent, hogy együtt versenyezhet az édesanyjával. Úgy érzi, így valamennyit visszaadhat abból, amit kapott tőle, hiszen minden, amit a síelésről tud, tőle tanulta. Az édesanyja álma mára az övé is lett.

