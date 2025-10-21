Különös végrendeletek, bizarr temetések – Sztárok, akik a haláluk után okoztak még meglepetést

A végrendelet az életünk egyik legszemélyesebb dokumentuma –, a hírességek esetében gyakran a legizgalmasabb is. Sokan közülük nemcsak vagyonukról rendelkeztek benne, hanem életfilozófiájukat, humorukat vagy épp különcségüket is megörökítették. Néhányuk végakarata megható, másoké meghökkentő vagy kifejezetten bizarr.

Napóleon végrendelete a hajszálairól szólt

Forrás: Hulton Archive

Furcsa végrendelet mindig is született

Nézzük, ki mivel írta be magát az utókor emlékezetébe – még a halála után is. Íme, néhány igazán különös végakarat.

Napóleon Bonaparte (1769–1821) – és a hajszálai

Napóleon Bonaparte nemcsak katonai zsenialitásáról, hanem bizarr végrendeletéről is híres. Halála előtt elrendelte, hogy hajszálait osszák szét barátai és szerettei között, hogy így emlékezzenek rá örökké. Akkoriban ez nem volt teljesen szokatlan, de Napóleon esetében a mennyiség és a részletesség meglepő volt – szinte minden fontosabb ismerősének jutott egy tincs a császár hajából.

Charles Dickens (1812–1870) – öltözködési előírások

Dickens kifejezetten megtiltotta végrendeletében, hogy sálat, cilindert vagy csokornyakkendőt viseljenek a temetésén. Nem akarta, hogy a gyászt divatbemutatóvá vagy társadalmi eseménnyé változtassák, ahogy az akkoriban gyakran történt a viktoriánus felső osztály körében. Megtiltotta, hogy emlékművet állítsanak neki, és kérte, hogy ne írjon róla a sajtó, ne jelenjenek meg róla életrajzok vagy magánéletét boncolgató írások – ám ezekből több is napvilágot látott, sőt, szobrokat, emlékműveket is állítottak neki.

Harry Houdini (1874–1926) – a túlvilági üzenet

A híres illuzionista, Harry Houdini megígérte feleségének, Bessnek, ha létezik túlvilág, halála után üzenni fog neki. Végrendeletében arról rendelkezett, hogy kedvese évente egyszer tartson szeánszt, amelyen megpróbálja megidézni a szellemét. Hogy Houdini felesége biztos legyen abban, hogy valóban Harry szellemével sikerült kapcsolatba lépnie, megállapodtak egy titkos kódsorban, amelyet csak ők ketten ismertek. Bess évekig tartott szeánszokat, de férje „üzenete” soha nem érkezett meg – a legenda azonban örökre fennmaradt.