Van egy szín, amit Katalin hercegné soha nem visel, és erre jó oka van

Kate Middleton neve szinte egyet jelent a kifinomult stílussal és az eleganciával. Minden nyilvános megjelenése tökéletesen átgondolt, a ruhák, színek és kiegészítők pedig nem csupán divatosak, hanem üzenetet is közvetítenek. Érdemes azonban észrevenni, hogy a walesi hercegné ruhatárában van egy árnyalat, amit szinte soha nem látni: a narancssárga. De vajon miért kerüli Katalin hercegné ezt a színt?

Katalin hercegné stílusa irányt mutat a divatban.

Forrás: WireImage

Katalin hercegné tudatosan formálja stílusát, nem követi vakon a trendeket.

A narancssárga árnyalat szinte teljesen hiányzik a ruhatárából.

A döntés nem protokolláris, hanem színharmóniai okokra vezethető vissza.

A hercegné elsősorban a kék, pasztell és neutrális tónusokat részesíti előnyben.

A színek pszichológiai és vizuális hatása fontos szerepet játszik a megjelenéseiben.

Katalin hercegné ruhaválasztásai évről évre formálják a divatot

Kate Middleton az évek során a kortárs divat egyik legstílusosabb és legnagyobb hatású alakjává vált. A walesi hercegné megjelenései mindig tökéletesen egyensúlyoznak a klasszikus elegancia és a modern trendek között. A megfizethetőbb márkák darabjaitól kezdve egészen a luxus dizájnerruhákig, Katalin minden alkalommal bebizonyítja, hogy a divat számára nem csupán ruhadarabok összessége, hanem kommunikációs eszköz, amellyel önmagát és történelmi szerepét is kifejezi.

Ezért nem visel Katalin narancssárgát

Mégis, ha valaki alaposan végignézi a hercegné nyilvános szerepléseit, egy meglepő részlet tűnik fel: van egy szín, amit szinte sosem visel. Ez a narancssárga. Bár a királyi protokoll nem tiltja, sőt, II. Erzsébet királynő kifejezetten kedvelte ezt az árnyalatot, Katalin színes és gazdag ruhatárában szinte soha nem találkozni ezzel a tónussal.

II. Erzsébet királynő szerette az élénk színeket.

Forrás: Getty Images Europe

Az ok azonban nem hivatalos vagy diplomáciai jellegű. Nem a protokoll, nem is a szimbolika határozza meg a választását, hanem egy sokkal személyesebb, tudatos döntés: a walesi hercegné színtudatossága.

Katalin hercegné tudatos ruhaválasztásai

A színharmónia, amelynek elvei szerint Katalin öltözködik, a modern divattudomány egyik egyre népszerűbb ága. Ez a tudomány azt vizsgálja, hogy a különböző árnyalatok hogyan hatnak a bőrtónusra, a szemszínre és a hajszínre. Nem minden szín mutat ugyanolyan jól mindenkin: egyes árnyalatok világosítják az arcot, friss megjelenést adnak, míg mások tompítják a bőrtónust, árnyékokat vetnek az arckifejezésre vagy éppen fakóvá teszik a megjelenést. Katain úgy tűnik, hogy ezekre a finom részletekre különösen figyel, és ennek köszönhető, hogy a narancssárga szinte teljesen hiányzik a ruhatárából.