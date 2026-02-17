Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Új őrület Kínában: mindenki szomorú plüsslovat szeretne

Getty Images - VCG
játék kínai újév plüss állat
Simon Benedek
2026.02.17.
Épphogy kiheverük a Labubu-őrületet, máris itt az újabb kínai agyrém. Az ázsiai országban új őrület hódít: egy szomorú plüsslovat szeretne mindenki megkaparintani.

Egy kínai bolt a Tűz Ló éve előtt tisztelegve kezdte árulni azokat a plüsslovakat, amelyek eredetileg mosolyogtak volna, azonban egy gyártási hiba következtében egészen új külsőt kapott a játékállat. Fordítva varrták rá a száját, ami így lefelé görbült. A hibás termék végül sikeres lett és ez lett az új őrület Kínában, a szomorú plüssló. Az utángyártás során most már csak szomorú lovak jönnek le a szalagról.

Forrás:  Getty Images

Nemrég még a Labubu-figurák miatt állt sorban a fél internet. A gyerekek megőrültek a kis szörnyecskékért, ám most úgy tűnik, hogy új őrület indult el Kínában. Egy kisebb játéküzlet felhívta magára a figyelmet egy plüssfigurával, amely egy gyártási hiba következtében lett világszenzáció az ázsiai országban. 

A kínai naptár szerint a Tűz Ló évébe lépünk, ezért már korábban a boltok polcaira került a piros plüssló, amelyet eredetileg kedves, mosolygós játéknak szántak, azonban hiba csúszott a gyártásban: az egyik plüssfigurára fordítva varrták fel a száját, így született meg a kétségbeesett, szomorúan néző plüssló. A félresikerült piros plüsst először vissza szerették volna venni a vevőtől, aki azonban hallani sem akart erről, ugyanis nagyon megtetszett neki a szomorkás ló, amelyet a közeledő kínai holdújév tiszteletére készítettek.

„Nem sokkal később már mindenhol ezt a lovat láttam a közösségi médiában” – árulta el a Reutersnek Csang Huocsing annak a játéküzletnek a tulajdonosa, ahol az első pityergő játékot megvásárolták.

A figura azért lett különösen népszerű, mert Kínában megszokott, hogy sokszor reggeltől estig dolgoznak az emberek, ezért sokan úgy értelmezik, hogy a szomorú plüssló arckifejezése jellezmő rájuk, amíg dolgoznak, aztán otthon már a mosolygós lóra hasonlítanak, amikor végre leteszik a munkát. 

