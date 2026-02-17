Új őrület Kínában: mindenki szomorú plüsslovat szeretne

Egy kínai bolt a Tűz Ló éve előtt tisztelegve kezdte árulni azokat a plüsslovakat, amelyek eredetileg mosolyogtak volna, azonban egy gyártási hiba következtében egészen új külsőt kapott a játékállat. Fordítva varrták rá a száját, ami így lefelé görbült. A hibás termék végül sikeres lett és ez lett az új őrület Kínában, a szomorú plüssló. Az utángyártás során most már csak szomorú lovak jönnek le a szalagról.

Forrás: Getty Images

Új őrület Kínában: szomorú plüsslóért vannak oda az emberek Egy kínai játékbolt a Tűz Ló éve alkalmából plüsslovakat kezdett árulni, ám egy gyártási hiba váratlan trendet indított el.

A mosolygósra tervezett plüss száját fordítva varrták fel, így szomorú arckifejezést kapott.

A hibás darabot nem visszavették, hanem pillanatok alatt közösségi médiás szenzáció lett.

A vásárlók a szomorú plüsslóban saját, túlterhelt hétköznapjaikat látták viszont.

A siker akkora lett, hogy ma már szándékosan csak „szomorú” lovak készülnek.

Nemrég még a Labubu-figurák miatt állt sorban a fél internet. A gyerekek megőrültek a kis szörnyecskékért, ám most úgy tűnik, hogy új őrület indult el Kínában. Egy kisebb játéküzlet felhívta magára a figyelmet egy plüssfigurával, amely egy gyártási hiba következtében lett világszenzáció az ázsiai országban.

A kínai naptár szerint a Tűz Ló évébe lépünk, ezért már korábban a boltok polcaira került a piros plüssló, amelyet eredetileg kedves, mosolygós játéknak szántak, azonban hiba csúszott a gyártásban: az egyik plüssfigurára fordítva varrták fel a száját, így született meg a kétségbeesett, szomorúan néző plüssló. A félresikerült piros plüsst először vissza szerették volna venni a vevőtől, aki azonban hallani sem akart erről, ugyanis nagyon megtetszett neki a szomorkás ló, amelyet a közeledő kínai holdújév tiszteletére készítettek.

„Nem sokkal később már mindenhol ezt a lovat láttam a közösségi médiában” – árulta el a Reutersnek Csang Huocsing annak a játéküzletnek a tulajdonosa, ahol az első pityergő játékot megvásárolták.

A figura azért lett különösen népszerű, mert Kínában megszokott, hogy sokszor reggeltől estig dolgoznak az emberek, ezért sokan úgy értelmezik, hogy a szomorú plüssló arckifejezése jellezmő rájuk, amíg dolgoznak, aztán otthon már a mosolygós lóra hasonlítanak, amikor végre leteszik a munkát.