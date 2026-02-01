Szörnyű tragédia: 10 hónapos unokáját gyászolja Snoop Dogg

Felfoghatatlan veszteségről számolt be a nyilvánosságnak Snoop Dogg lánya. Cori Broadus közösségi oldalán tudatta, hogy elhunyt tíz hónapos gyermeke, akinek életéért hónapokon át küzdöttek.

Gyászol Snoop Dogg családja

Forrás: FilmMagic

Snoop Dogg lánya, Cori Broadus közösségi oldalán tudatta, hogy elhunyt tíz hónapos kislánya, Codi.

A gyermek koraszülöttként született, élete nagy részét az újszülött intenzív osztályon töltötte.

Az édesanya egy fekete-fehér fotóval és néhány személyes sorral búcsúzott gyermekétől.

A kislány édesapja, Wayne Deuce szintén megemlékezett róla egy Instagram-történetben.

Snoop Dogg számára nem ez az első családi tragédia: korábban unokáját, Kai Love-ot is elveszítette a család.

A kisfiú mindössze tíznapos volt, amikor 2019-ben a kórházban elhunyt.

A család egyik esetben sem hozta nyilvánosságra a halál pontos okát.

Meghalt Snoop Dogg unokája

Tragédia érte Snoop Dogg családját: a rapper lánya, Cori Broadus közösségi oldalán tudatta, hogy elhunyt tíz hónapos gyermeke. A fiatal édesanya egy megható bejegyzésben számolt be a veszteségről, amely – mint írta – hosszú, hónapokon át tartó küzdelem után következett be, és pótolhatatlan űrt hagyott maga után.

A kislány koraszülött volt

Cori az Instagram-oldalán egy fekete-fehér fotót is megosztott, amelyen mosolyogva tartja karjában kislányát. A képet néhány rövid, fájdalmas sorral kísérte: azt írta, hogy Codi, élete szerelme, hétfőn hunyt el, a bejegyzést egy angyalszárny emojival zárta.

A kislány koraszülöttként jött világra, erről Cori még tavaly februárban beszélt nyilvánosan. Codi élete első tíz hónapjának jelentős részét az újszülött intenzív osztályon töltötte. Mindössze néhány héttel ezelőtt azonban az édesanya még bizakodó hangvételű fotót posztolt róluk, amelyhez azt írta: imáik meghallgatásra találtak – erről a TMZ is beszámolt.

A gyermek édesapja, Wayne Deuce szintén megemlékezett lányáról: Instagram-történetében búcsúzott tőle, és azt üzente, hogy örökké szeretni fogja.

A rapper korábban már elvesztette egy unokáját

Snoop Dogg korábban többször is beszélt arról, milyen fontos szerepet tölt be az életében a család, és arról is nyíltan nyilatkozott, mennyire meghatározó számára a nagypapaság. A világhírű rappernek több unokája is van, akikkel szoros kapcsolatot ápol, közösségi felületein pedig időről időre megoszt néhány meghitt családi pillanatot.