Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap Ignác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Catherine O'Hara családja bejelentette: privát életünnepet tartanak az elhunyt színésznő tiszteletére

gyász búcsú Reszkessetek betörők!
Komáromi Bence
2026.02.01.
A családtagok úgy döntöttek, hogy a közös szomorkodás helyett felelevenítik a színésznő páratlan és vicces életútját. Catherine O'Hara tiszteletére privát életünnepet szervez a rokonság.

Jól olvastátok. A 71 évesen elhunyt Catherine O'Hara férje és két gyermeke úgy határoztak, hogy különleges módon emlékeznek meg a pénteken elhunyt szerettükről. A gyászolás mellett időt szakítanak arra, hogy a rokonok és barátok körében felelevenítsék a komika legviccesebb szerepeit és a legvidámabb közös történeteiket vele kapcsolatban. Egy olyan bulit szeretnének tartani, amely során a halál fájdalma helyett, az élet örömeire koncentrálnak. A privát életünnepet jövő hét pénteken tartják.

Elhunyt Catherine O'Hara a Reszkessetek, betörők sztárja
Elhunyt Catherine O'Hara a Reszkessetek, betörők sztárja
Forrás: Getty Images North America

Catherine O'Hara halála

Életünnepet tartanak Catherine O'Hara tiszteletére

Most a Page Six számolt be arról, hogy a hétköznapi gyászszertartások helyett az O'Hara család életünnepet rendez az elhunyt családanya tiszteletére. A privát rendezvény részleteiről a rokonok nem árultak el több információt, azonban az egyik meghívott vendég, Seth Rogen - aki maga is kollégája és jóbarátja volt O'Harának - megerősítette a lap értesüléseit.

A színész-rendező pénteken maga is elbúcsúzott a pályatársától:

„Lesújtott a gyász, nem tudom mit mondjak. Amikor életemben először találkoztunk, azt mondtam neki, hogy ő a legviccesebb ember, akivel valaha találkoztam. A példaképem volt, az egyik szerepe miatt kaptam kedvet én is a filmkészítéshez. Megtiszteltetés volt együtt dolgozni vele. Mindannyian szerencsések vagyunk, hogy egy olyan világban élhettünk, ahol ő is jelen volt" - zárta sorait Rogen.

Catherine O'Hara életével és halálával foglalkozó további cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Szívszorító: Catherine O'Hara röviddel a halála előtt arról beszélt, hogy 90 évig szeretne élni

Fekete péntek: 71 éves korában elhunyt a Reszkessetek, betörők sztárja, Catherine O'Hara. Most előkerült a filmsztár egyik utolsó nyilatkozata, amelyben arról beszélt, hogy még tele van tervekkel.

Catherine O'Hara hátborzongató mondata: "Haldoklom, vagy mi?" - Videó

A színésznő egy interjúban tréfálkozott saját halandóságával 2025 márciusában, közel egy évvel a halála előtt. Catherine O'Hara megjegyzésén akkor mindenki nevetett, ma az egész világ gyászolja őt.

Kiderült, miért rohant a mentő a kórházba Catherine O'Harával: a színésznő halála mindenkit váratlanul ért

A színésznőt súlyos állapotban szállították kórházba, légzési nehézségekkel küzdött. Catherine O'Hara nem sokkal később elhunyt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu