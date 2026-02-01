Ők lépnek színpadra a 2026-os Grammy-gálán: Lady Gaga és Sabrina Carpenter is mikrofont ragad

Nyilvánosságra hozták a 2026-os Grammy fellépőinek névsorát. A gálán több ismert nemzetközi előadó mellett a legjobb új előadó kategória jelöltjei is színpadra állnak.

Ikonikus előadók és nagy visszatérők is fellépnek a 2026-os Grammyn

Forrás: Getty Images North America

Kik lépnek fel a 2026-os Grammy-díjátadón?

Tyler, the Creator 2020 után tér vissza a Grammy színpadára, ráadásul nemcsak fellépőként, hanem esélyesként is. Nyolcadik stúdióalbuma, a Chromakopia az év albuma és a legjobb rapalbum kategóriában is versenyben van, míg a mindössze kilenc hónappal később megjelent Don’t Tap the Glass a legjobb alternatív album jelöltjei közé került.

A legfrissebb hírek szerint a gála előadói között Tyler mellett fellép the Creator, Lady Gaga és Sabrina Carpenter is.

Ozzy Osbourne dalai is felcsendülnek

Az idei gálán egy új, emlékező blokk is helyet kap, amely a 2025-ben elhunyt zenei legendák előtt tiszteleg. Ebben a szegmensben olyan művészek dalai csendülnek fel, mint Ozzy Osbourne, D’Angelo és Roberta Flack. A megemlékezés során színpadra lép Reba McEntire, Lauryn Hill, valamint Post Malone is, aki korábban közös dalt készített Osbourne-nal.

A díjátadón bemutatkozik a legjobb új előadó kategória valamennyi jelöltje is: Leon Thomas, Olivia Dean, KATSEYE, Lola Young, Addison Rae, a The Marías, Alex Warren és Sombr, aki az idei Sziget Fesztivál egyik kiemelt fellépője lesz – írja a The Hollywood Reporter.