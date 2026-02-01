Nem fogod elhinni, de ezek a hírességek nemesi családokba születtek

Azt hittük, csak a videótékák alsópolcos romkomjaiban, esetleg rossz emlékű Barbie-filmekben láthattunk sztárbabérokra törő arisztokratákat. Az élet igazságtalanságát jelzi, hogy egyes hírességeknek mindkettő összejött: nem elég, hogy beleszülettek a jóba nemesi családok leszármazottaiként, még világhírűvé is váltak. Vajon kik azok a szerencsés celebritások, akiknek ereiben kék vér csörgedezik? Mutatjuk!

Forrás: Northfoto

Listánk összeállítása során kizárólag a származást vettük figyelembe, az arisztokráciába házasodott sztárokat egy másik cikkben gyűjtöttük össze. Akik hiányolják Grace Kellyt, illetve Rita Hayworth, ők abban az irományunkban találhatók.

1. Brooke Shields

A Kék lagúna dús hajú sztárja beleszületett a gazdagságba, édesapja egy pénzes New York-i bankár, édesanyja, Tori Shileds révén, aki nem mellesleg alkoholproblémákkal is küzdött, pedig az olasz arisztokráciához fűzik szoros szálak. Brooke Shields egyik nagyanyja ugyanis nem volt más, mint Marina Torlonia di Civitella-Cesi, egy hercegi család sarja. Ennél is érdekesebb, hogy hercegnő nagyanyja révén még IV. Henrik francia királyt is a felmenői között tudhatja.

Brooke Shields IV. Henrik leszármazottja.

Forrás: Northfoto

2. Catherine Oxenberg

Neve mára jobbára a feledés homályába merült, pedig a nyolcvanas években keresett tévésztár volt. A leginkább a Dinasztia című szappanoperából ismert színésznő a való életben is egy uralkodócsalád, az egykori Karađorđević-ház szülötte. Édesanyja ugyanis nem más, mint Erzsébet Jugoszláv hercegnő, aki egy gazdag textilgyáros felesége volt.

Érdekesség, hogy anyján, valamint nagyanyján, Olga dán hercegnőn keresztül valamennyi európai uralkodócsaláddal rokoni kapcsolatban áll.

Catherine Oxenberg édesanyja valódi hercegnő.

Forrás: GettyImages

Eddig olyan sztárok voltak listánkon, akik csak egyik szülőjük, nagyszülőjük révén hordoznak nemesi vért. Most jönnek azok, akik konkrétan arisztokrata családnevet viselnek.