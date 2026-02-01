Nem fogod elhinni, de ezek a hírességek nemesi családokba születtek

Azt hittük, csak a videótékák alsópolcos romkomjaiban, esetleg rossz emlékű Barbie-filmekben láthattunk sztárbabérokra törő arisztokratákat. Az élet igazságtalanságát jelzi, hogy egyes hírességeknek mindkettő összejött: nem elég, hogy beleszülettek a jóba nemesi családok leszármazottaiként, még világhírűvé is váltak. Vajon kik azok a szerencsés celebritások, akiknek ereiben kék vér csörgedezik? Mutatjuk!
Arisztokrata hírességek – Ők születtek nemesi családba
Ez az 5 híresség nemesi család sarja
Listánk összeállítása során kizárólag a származást vettük figyelembe, az arisztokráciába házasodott sztárokat egy másik cikkben gyűjtöttük össze. Akik hiányolják Grace Kellyt, illetve Rita Hayworth, ők abban az irományunkban találhatók.
1. Brooke Shields
A Kék lagúna dús hajú sztárja beleszületett a gazdagságba, édesapja egy pénzes New York-i bankár, édesanyja, Tori Shileds révén, aki nem mellesleg alkoholproblémákkal is küzdött, pedig az olasz arisztokráciához fűzik szoros szálak. Brooke Shields egyik nagyanyja ugyanis nem volt más, mint Marina Torlonia di Civitella-Cesi, egy hercegi család sarja. Ennél is érdekesebb, hogy hercegnő nagyanyja révén még IV. Henrik francia királyt is a felmenői között tudhatja.
2. Catherine Oxenberg
Neve mára jobbára a feledés homályába merült, pedig a nyolcvanas években keresett tévésztár volt. A leginkább a Dinasztia című szappanoperából ismert színésznő a való életben is egy uralkodócsalád, az egykori Karađorđević-ház szülötte. Édesanyja ugyanis nem más, mint Erzsébet Jugoszláv hercegnő, aki egy gazdag textilgyáros felesége volt.
Érdekesség, hogy anyján, valamint nagyanyján, Olga dán hercegnőn keresztül valamennyi európai uralkodócsaláddal rokoni kapcsolatban áll.
Eddig olyan sztárok voltak listánkon, akik csak egyik szülőjük, nagyszülőjük révén hordoznak nemesi vért. Most jönnek azok, akik konkrétan arisztokrata családnevet viselnek.
3. Kit Harington
A Trónok harcában a Vastrón törvényes örökösét alakító Kit Harington a valóságban sem épp a liverpooli gyárakban gürizett a napi betevőért. Édesapja ugyanis Sir David Harington, 15. baronet, ami egy angol köznemesi rang, egyfajta kitüntetés volt, amit egykor pénz fejében is kiválthattak. A baronet címet a színész bátyja, John fogja örökölni apjuk halála után.
4. Rose Leslie
Kit Harington felesége, Rose Leslie szintén kékvérű családba született, talán az ő pedigréje volt a legpatinásabb az egész listából. Ugyanis édesapja, Sebastian Arbuthnot-Leslie a skót Leslie klán főnöke Aberdeenshire megyében. A színésznő a Lickleyhead-kastélyban született, amit ma már egy éjszakára bárki kibérelhet.
5. Cara Delevigne
Előkelő hely jut a vadóc brit modellnek a kékvérű hírességek csarnokában, ugyanis a Delevigne család egy olyan francia eredetű nemesi család, ami a 11. századig vezeti vissza vérvonalát. Szülei révén számos arisztokrata és politikus a közvetlen felmenője, akik közül dédapja, Hamar Greenwood, Greenwood első Vikomtja az egyik legelőkelőbb. Cara Delevigne nagyanya, Janie Sheffield baronet rangot viselt és évtizedekig volt Margit hercegnő udvarhölgye.
Álom vagy rémálom? A nemesi származású hírességek élete
Attól még, hogy egy személy élete kívülről tökéletesnek tűnik, zárt ajtók mögött még lehetnek komoly problémái. Cara Delevigne kiskamasz korától kezdve depresszióval küzdött, Brooke Shileds-et pedig a saját anyja szexualizálta azáltal, hogy gyereksztárrá tette.
