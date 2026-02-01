Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap

Ciklus és költekezés: ezért kerülsz shopping-üzemmódba menstruáció előtt!

Shutterstock - Maria Markevich
vásárlás hormon menstruáció költekezés
Kővári F. Luca
2026.02.01.
Kínzó vágyat érzel, hogy benézz a kedvenc ruhaüzletedbe? Esténként is csak a divattrendeket böngészed? Lehet, hogy már észrevetted, hogy ez a jelenség egy bizonyos időszakban a legerősebb. Most eláruljuk, hogy miért égsz vásárlási lázban a menstruáció előtti napokban!

Csak a tested védekezik, így az aggodalom felesleges, mert a jelenség teljesen természetes, és most már tudományosan igazolt is. Mutatjuk, hogy miért kapcsolsz shopping-módba a ciklusod bizonyos szakaszában!

Ez az oka, hogy sokat vásárolsz a menstruáció előtti napokban!
Forrás: Shutterstock

Miért vásárolunk többet a menstruáció előtt?

Nem, nem vagy shoppingmániás, csak a hormonjaid dolgoznak túlórában. Mi történik ilyenkor a testedben? A ciklusod második felében, azaz a luteális fázis megugrik a progeszteronszinted, ami befolyásolja a hangulatodat, az önuralmadat és a viselkedésedet. Ekkor köszönt be a jól ismert PMS, vagyis a premenstruációs-szindróma: hangulatingadozások, fáradtság, sóvárgás, érzékenység, puffadás. Mi az, amit ilyenkor ösztönösen teszünk, hogy jobban érezzük magunkat? Persze, hogy vigaszt keresünk egy tábla csoki elfogyasztásával, vagy egy új dísztárgy megvételével.

Mit mond erre a tudomány? 

Több kutatás is alátámasztotta azt, hogy a nők jóval impulzívabban költekeznek a menstruáció előtti napokban. Pine és Fletcher 2011-es (Women’s spending behaviour is menstrual‑cycle sensitive) kutatása alapján ilyenkor hajlamosabbak vagyunk „megajándékozni” magunkat, még akár felesleges dolgokkal is, hogy feldobjuk a kedvünket. Sokan úgy érzik, hogy ez a shopping dömping segít átvészelni a PMS kellemetlen tüneteit. 

A kutatók ezt az „instant kis örömöt” egyfajta érzelmi copinghoz, érzelmi megküzdéshez hasonlítják. Egyes emberek sportolnak, amikor stresszesek, vagy többet esznek, néhányan pedig kontrollálatlanul költekeznek.

A vásárlás egy „társadalmilag elfogadott” módja az érzelmek kezelésének, ami helyettesíthet más káros megküzdési módot, például az alkoholfogyasztást.

Nem csak a PMS lehet a ludas, hogy sokat költesz...

Szexibb ruhák, új smink, „valami kis extra” a buliba...A kutatók arra is rámutattak, hogy a fertilitás idején, vagyis az ovuláció időszakában a tomboló hormonok szintén megváltoztatják a viselkedést: a nőkben ösztönösen felpezsdül az igény a feltűnő, „csábító" megjelenésre, hiszen ilyenkor a legtermékenyebbek. 

Az evolúciós minták pedig arra sarkallják őket, hogy ebben az időszakban minél díszesebbek, vonzóbbak legyenek, hogy sikerüljön a párválasztás, amiből utód születhet. 

Mit tudsz tenni a túlköltekezés ellen?

  • Figyelj a ciklusodra: ha tudod mikor fog megjönni, tudsz a vásárlással is tervezni
  • Használj készpénzt: jobban kézzelfogható, hogy mennyit adsz ki, mintha csak lecsippantanád a kártyád.
  • Gondold át kétszer: ne vedd meg azonnal azt, ami megtetszik, hanem várj pár napot, hogy rájöjj, hogy valóban szükséged van-e rá
  • Írj magadnak egy kívánságlistát: így olyanokat szerzel be, amikre tényleg vágysz 
  • És végül: ne ostorozd magad, hiszen már az is fél siker, hogy igyekszel tudatosabban vásárolni!
     

