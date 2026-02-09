Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Téli olimpia 2026: ők a legvadítóbb férfi sportolók – GALÉRIA

rangsor téli olimpia 2026 sportoló olimpia
Elképesztő sportteljesítmények, rekordok és hihetetlen győzelmek. A téli olimpia 2026-ban számunkra azonban még mást is tartogat. Karizmatikus és sármos férfi sportolókat. Nézd meg, szerintünk kik a legjobbak!

Elkezdődött a jeges sportok izgalmas és nagyszabású versenysorozata. Számunkra azonban a téli olimpia 2026-ban nemcsak sporttörténelmi pillanatokról szól majd, hanem azokról a férfi sportolókról is, akiknek jelenléte garantáltan felforrósítja a hangulatot. A Milan-Cortina ötkarikás játékokban a hó, a jég és az elképesztő teljesítmények mellett, bőven jut hely a megnyerő mosolyoknak is. Összegyűjtöttük a szerintünk legvonzóbb férfiakat.

téli olimpia 2026: legsármosabb férfi sportolói, köztük Alex Hall
Téli olimpia 2026: az egyik vonzó férfi sportoló, Alex Hall.
Forrás: AFP

Amikor a teljesítmény és a karizma egyaránt vonzó, ez a téli olimpia 2026-ban

  • A karizma vagy az intellektus mellett a kimagasló sporttudás is lehet szexi.
  • A magabiztosság, a fegyelem és a szenvedély mind hozzáad a kisugárzáshoz.
  • A téli sportok férfias keménysége különleges kisugárzással ruházza fel a versenyzőket.

A téli ötkarikás játékok különleges körülményei senkit sem hagynak hidegen − és itt most nem a csalások miatt felállított péniszkapukra gondolunk. A valóban embert próbáló extrém sportok és a végletekig feszített koncentráció olyan világot teremtenek, amelyet még az alkalmi nézők is izgalommal figyelnek. A téli olimpia 2026-ban február 6. és 22. között mutatja be a sportágak elitjét. Rutinos bajnokok, magabiztos címvédők és feltörekvő tehetségek kerülnek a reflektorfénybe, köztük szerelmespárok és igen vonzó férfiak.

Bármennyire is szeretnénk pusztán külsőségek alapján rangsorolni az olimpián a sármos férfi sportolókat, nem megy. Az igazság az, hogy esetükben a vonzerő jóval többről szól, mint hogy miként áll rajtuk a tervezői formaruha. A kitartás, az évek alatt tökéletesített tudás és a mentális erő, mind hozzájárul a rajongásunkhoz. Azt már tudjuk, hogy a hölgyek közül ki a legszexibb, most nézzük meg, hogy kik hódítanak a férfiaknál!

Alex Hall

Alex Hall téli olimpia 2026 férfi sportolók
A karizmatius Alex Hall férfi sportolóként kipróbálta a modellkedést is.
Forrás: Northfoto / Getty Images

Hollywoodi mosoly, sármos borosta és végtelen magabiztosság. A freestyle síelés egyik legnagyobb sztárja, Alex Hall nemcsak a technikai kivitelezésben, de kreativitásban is új szintre emelte a sportágát. Saját bevallása szerint újítása gyökere abban rejlik, hogy próbálja a nézők számára is minél szórakoztatóbbá tenni ezt a sportágat. Az Észak-Olaszországban megrendezett téli olimpia 2026-os versenyprogramjában azt a 193 centis jóképű Alex Hallt figyelhetjük, aki korábban modellkedett is. Sportkarrierjét azonban sosem akarta lecserélni, erre mindig csak egy izgalmas kitérőként gondolt. A 27 éves férfi sportoló a pekingi olimpián slopestyle-ban szerzett aranyérme és az X Games-győzelmei mögött egy olyan laza, mégis elképesztően tudatos versenyző áll, aki a legnehezebb trükköket is könnyed természetességgel hajtja végre.

Ilia Malinin

Ilia Malinin.műkorcsolya
A műkorcsolya négyfordulatos királya, Ilia Malinin.
Forrás: Northfoto / Getty Images

Bájos arc, szőke fürtök, visszafogott elegancia és elképesztő magabiztosság. A műkorcsolya világában a mindössze 21 éves Ilia Malinin neve már most fogalom. A kétszeres világbajnok és hétszeres Grand Prix aranyérmes amerikai sportoló fiatal kora ellenére olyan technikai elemeket mutat be, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Ő az egyetlen, aki mind a hatféle quadot – négyfordulatos ugrást – teljesítette egy programban. Továbbá ő tartja a valaha volt legmagasabb pontszámú szabadkorcsolya rekordját is. Ilia Malinin a 2026-os téli olimpián már meg is szerezte első aranyérmét, méghozzá a férfi műkorcsolya csapatszámában.

Téli olimpia 2026: nézd meg a legsármosabb férfi sportolókat galériánkban: 

Vinzenz Geiger, egyesített északi síző
1 / 8
Korey Dropkin amerikai curlingjátékos
1 / 8
Scotty James, ausztrál snowboardos
1 / 8
Gus Kenworthy, amerikai síakrobata
1 / 8
Marcus Kleveland, norvég snowboardos
1 / 8
Leon Greenwood, brit bobversenyző
1 / 8
Ryan Regez, svájci skicross-os
1 / 8
Pita Nikolas Taufatofua, ausztrál születésű tongai taekwondós és sífutó
1 / 8
Vinzenz Geiger, egyesített északi síző
Newspix via ZUMA Press

