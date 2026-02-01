Heti szerelmi horoszkóp február 2-8.: Az Ikrek és a Skorpió komoly próbatétel előtt állnak

Nehezen indul a hónap. A csillagjegyek képviselőit kihívások elé állítja a Kozmosz. A tűz jegyűek vigyázzanak, mert a szenvedély könnyen vitába torkollhat. A víz jegyűek sértődékenyek lesznek, de ha odafigyelnek, akkor könnyen megerősíthetik kapcsolataikat. A levegű jegyűek hete tele lesz félreérthető szituációkkal és provokációval, a föld jegyűek pedig elbizonytalanodhatnak az érzéseikben. Mit üzen a szerelmi horoszkóp február első hetére? Máris tolmácsoljuk az Univerzum üzenetét.

Heti szerelmi horoszkóp február 2 - 8.:

Kos

Jöhetnek feszültségek, és első körben mindketten rosszul reagáltok. Csak abban az esetben tudjátok megelőzni a vitasorozatot, ha időben kapcsoltok, hogy ti szövetségesek vagytok. Ez irigységet válthat ki a környezetetekből. Igazolást nyer, hogy jó csapat vagytok.

Bika

A sorozatos diszharmonikus konstellációk nálatok is feszültséget hoznak. Nagyon kell vigyáznotok egymásra és a kapcsolatotokra. Valami vagy valaki közétek furakodik, és ürügyet szolgáltat a szóváltásra. Nem feltétlenül egy harmadik… inkább egy rossz tanácsadó. Jó lenne, ha egymásra figyelnétek!

Ikrek

Bolygód, a Merkúr majd csütörtökön kerül feszült fényszögbe az Uránusszal, de te már hétfőtől kezded érezni a balhé szagát. Mivel Uránusz a váratlanság bolygója, az egész váratlanul fog érni. És kiderül, hogy képes vagy-e megőrizni az intelligens, később is vállalható stílusodat. Ez a pároddal kapcsolatosan a legkritikusabb kérdés.

Rák

Már a hét elején megsértődhetsz valamin, és nem nagyon megy a kilábalás ebből a hangulatból… A párod próbálkozik kitartóan. De leginkább tőled függ, hogy végre engedsz-e…

Oroszlán

Ha ismerkedsz, akkor lehetőleg ne hétfőn vagy csütörtökön randizz! Ugyanis vasárnap 3, hétfőn 2 bolygószembenállás lesz az égen. Ezek nem sok jót ígérnek. Most kell igazán vigyáznod a külső és belső harmóniára. A péntek vagy a szombat viszont megfelelő!

Szűz

Körkörösen problémázol ugyanazokon, amit a párod nehezebben tolerál a héten. Mi lenne, ha kimozdulnátok kicsit? Jót tenne egy mozi, színház, vagy bármi, ami kikapcsol.