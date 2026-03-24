Mindenki Ryan Gosling új filmjéről áradozik, de a tudósok ízekre szedték A Hail Mary-küldetést

A Hail Mary-küldetés kritikai visszhangja nagyszerű, hiszen mind a nézők, mind a filmes szakértők szerint jól sikerült Ryan Gosling új filmje. Azonban a sci-fi műfajába tartozó filmet a tudományos szakemberek kevésbé tartják lenyűgözőnek. Mutatjuk, miért!
- A Hail Mary-küldetés nagyszerűen nyitott a mozikban.
- A nézők és a kritikusok is szerették.
- Ryan Gosling új filmjét ugyanakkor a tudósok erősen kritizálják.
- Mutatjuk, szerintük mi nem stimmel!
Hatalmas siker a A Hail Mary-küldetés
Már a hazai mozikban is látható Ryan Gosling új filmje, a A Hail Mary-küldetés. A világsztár színész legújabb alkotását a nézők és a kritikusok is egyaránt dicsérik, de a tudományos szakemberek más véleményen vannak. A Hail Mary-küldetés nemcsak kritikai sikert aratott, hanem a nemzetközi mozipénztáraknál is remekül teljesített. Az első hétvégéjén világszerte összesen 140 millió dolláros bevétellel nyitott. A mozi Andy Weir A marsi című regényének adaptációja, amelyet Phil Lord és Christopher Miller rendezett és egy tudósról (Ryan Gosling) szól, aki intergalaktikus küldetésre indul, hogy megmentse a bolygót.
A Hail Mary-küldetés: a tudósok miért utálják?
A Hail Mary-küldetés bemutatója óta a közösségi médiában is pozitív vélemények tömkelege jelent meg a filmről. A legtöbben dicsérik a film látványvilágát és a karakterek közötti kapcsolatokat. Számos néző különösen értékelte, hogy a történet egyszerre grandiózus, de közben emberi léptékű és az érzelmekre is hat. Ezzel szemben a tudományos szakértők kevésbé lelkesek a filmmel kapcsolatban. Több asztrofizikus és űrkutató bírálta a filmben szereplő tudományos elemeket, amelyeket „túlságosan fantáziadúsnak” és „tudományosan pontatlannak” neveztek. Szerintük egyes űrbéli jelenségek, a gravitáció vagy a túlélési esélyek ábrázolása nem áll összhangban az ismert fizikai törvényekkel, és néhol a látvány kedvéért az alkotók eltávolodtak a tudományos valóságtól. Dr. Jacqueline McCleary, a Northeastern University kozmológusa tudományos szempontok alapján elemezte a filmet, és az alábbi megállapításokat tette.
- A filmben szereplő idegen lények, az asztrofágok a történet szerint elnyelik a napfényt, és ezzel a Nap halványulását okozzák, ami veszélyezteti a Földet. Dr. Jacqueline McCleary, a Northeastern University kozmológusa szerint ez lehetetlen. „Óriási nagyságrendi eltérés van aközött, amit egy mikroba képes tárolni és amennyi energiát a Nap valójában kibocsát. Ráadásul ezeknek a lényeknek életben kellene maradniuk a Nap 2,7 millió Celsius-fokos légkörében, ami a valóságban lehetetlen” – mondta Dr. McCleary.
- A többéves kóma: Grace hosszú kómába kerül az űrutazás alatt, de ez a valóságban súlyos agykárosodáshoz vezetne. Dr. McCleary szerint „a hosszú kómák nagyon veszélyesek, és egy ehhez hasonló folyamat valószínűleg súlyos agykárosodással járna”. Bár ritkán előfordul, hogy valaki évtizedek után felébred, az ilyen hosszú kómák extrém ritkák és rendkívül kockázatosak.
- A filmben a Rocky névre hallgató idegen lény egy pókszerű entintásként jelenik meg, ami viszont Dr. McCleary szerint egészen logikus, mert „a teljesen eltérő biológia és test, amely más körülményekhez alkalmazkodik jobban illik ehhez a formához”. Az idegen lény hangja is valósághű, miután furcsa, zenés hangokon kommunikál. Az űrhajó tervezése szintén életszerű: a forgó első rész mesterséges gravitációt biztosít, és Dr. McCleary szerint „jól elfogadott fizikai alapokon nyugszik”.
