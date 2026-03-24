Mindenki Ryan Gosling új filmjéről áradozik, de a tudósok ízekre szedték A Hail Mary-küldetést

A Hail Mary-küldetés kritikai visszhangja nagyszerű, hiszen mind a nézők, mind a filmes szakértők szerint jól sikerült Ryan Gosling új filmje. Azonban a sci-fi műfajába tartozó filmet a tudományos szakemberek kevésbé tartják lenyűgözőnek. Mutatjuk, miért!

Ryan Gosling A Hail Mary-küldetés című filmben, mint űrhajós.

A Hail Mary-küldetés nagyszerűen nyitott a mozikban.

nagyszerűen nyitott a mozikban. A nézők és a kritikusok is szerették.

Ryan Gosling új filmjét ugyanakkor a tudósok erősen kritizálják.

Mutatjuk, szerintük mi nem stimmel!

Hatalmas siker a A Hail Mary-küldetés

Már a hazai mozikban is látható Ryan Gosling új filmje, a A Hail Mary-küldetés. A világsztár színész legújabb alkotását a nézők és a kritikusok is egyaránt dicsérik, de a tudományos szakemberek más véleményen vannak. A Hail Mary-küldetés nemcsak kritikai sikert aratott, hanem a nemzetközi mozipénztáraknál is remekül teljesített. Az első hétvégéjén világszerte összesen 140 millió dolláros bevétellel nyitott. A mozi Andy Weir A marsi című regényének adaptációja, amelyet Phil Lord és Christopher Miller rendezett és egy tudósról (Ryan Gosling) szól, aki intergalaktikus küldetésre indul, hogy megmentse a bolygót.

A Hail Mary-küldetés: a tudósok miért utálják?

A Hail Mary-küldetés bemutatója óta a közösségi médiában is pozitív vélemények tömkelege jelent meg a filmről. A legtöbben dicsérik a film látványvilágát és a karakterek közötti kapcsolatokat. Számos néző különösen értékelte, hogy a történet egyszerre grandiózus, de közben emberi léptékű és az érzelmekre is hat. Ezzel szemben a tudományos szakértők kevésbé lelkesek a filmmel kapcsolatban. Több asztrofizikus és űrkutató bírálta a filmben szereplő tudományos elemeket, amelyeket „túlságosan fantáziadúsnak” és „tudományosan pontatlannak” neveztek. Szerintük egyes űrbéli jelenségek, a gravitáció vagy a túlélési esélyek ábrázolása nem áll összhangban az ismert fizikai törvényekkel, és néhol a látvány kedvéért az alkotók eltávolodtak a tudományos valóságtól. Dr. Jacqueline McCleary, a Northeastern University kozmológusa tudományos szempontok alapján elemezte a filmet, és az alábbi megállapításokat tette.