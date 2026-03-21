2026. márc. 21., szombat

Ryan Gosling meglepő hálószobatitkot osztott meg a rajongóival - Videó

Komáromi Bence
2026.03.21.
A sármos filmsztár és szerelme, Eva Mendes 15 éve alkotnak egy párt és a kapcsolatukból két gyermekük született. Ryan Gosling most őszintén megosztotta a magánéletük egyik pikáns részletét.

Ryan Gosling volt a New Heights podcast-csatorna legutóbbi vendége. A Kelce testvérek műsorában szó esett arról, hogy mindössze pár héttel ezelőtt kiderült, hogy a 80 éves Harrison Ford rendszeresen szokott a saját filmjeinek betétdalaira szeretkezni a feleségével. A műsort vezető Travis Kelce és Jason Kelce nem tudták magukban tartani a kíváncsiságukat, hogy vajon Ryan Gosling hálószobájában gyakori-e a filmzenei aláfestés.

TORONTO, ON - SEPTEMBER 07: Actors Eva Mendes and Ryan Gosling attend "The Place Beyond The Pines" premiere during the 2012 Toronto International Film Festival at Princess of Wales Theatre on September 7, 2012 in Toronto, Canada.
Eva Mendes és Ryan Gosling 15 éve alkot egy párt. 
Hálószobatitkok Ryan Goslinggal

  • A Szerelmünk lapjai sztárja és Eva Mendes 2011-ben találkoztak először a The Place Beyond the Pines forgatásán
  • Bár már a forgatásokon szerelem lobbant köztük, a mai napig diszkréten kezelik a kapcsolatukat
  • Hivatalosan még azt sem tudni, hogy összeházasodtak-e valaha
  • Két gyermekük született, Esmeralda Amada 2014-ben, Amada Lee pedig 2016-ban
  • Eva Mendes később visszavonult a színészkedéstől és most főállású anyaként neveli a kislányait
  • A hírességek ritkán nyilatkoznak a magánéletükről, azonban Ryan Gosling most kivételt tett, amikor válaszolt egy pikáns kérdésre a hálószobájukat illetően

A New Heights című podcastban ugyanis azt kérdezték a színésztől, hogy ő szokott-e szexelni a saját filmzenéire?

„Ez nem egy nehéz kérdés, nem, egyáltalán nem szoktam. A válaszom egy határozott nem. Természetesen eljutott hozzám a híre, hogy Harrison Ford szokott, de ő egy igazi őrült" - tette hozzá nevetve Gosling.

„Ő tipikusan az a fickó, akivel szívesen találkoznál élőben is. Én mindig azt mondom, hogy ne akard megismerni a hőseidet, mert az csalódást okozna. De ő nem ilyen. Ő igazán menő srác, ha pedig személyesen találkoztok annyira izgalmas tud lenni, amennyire csak szeretnéd" - zárta sorait a sztár.

