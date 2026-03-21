Ryan Gosling meglepő hálószobatitkot osztott meg a rajongóival - Videó

Ryan Gosling volt a New Heights podcast-csatorna legutóbbi vendége. A Kelce testvérek műsorában szó esett arról, hogy mindössze pár héttel ezelőtt kiderült, hogy a 80 éves Harrison Ford rendszeresen szokott a saját filmjeinek betétdalaira szeretkezni a feleségével. A műsort vezető Travis Kelce és Jason Kelce nem tudták magukban tartani a kíváncsiságukat, hogy vajon Ryan Gosling hálószobájában gyakori-e a filmzenei aláfestés.

Eva Mendes és Ryan Gosling 15 éve alkot egy párt.

Hálószobatitkok Ryan Goslinggal

A Szerelmünk lapjai sztárja és Eva Mendes 2011-ben találkoztak először a The Place Beyond the Pines forgatásán

Bár már a forgatásokon szerelem lobbant köztük, a mai napig diszkréten kezelik a kapcsolatukat

Hivatalosan még azt sem tudni, hogy összeházasodtak-e valaha

Két gyermekük született, Esmeralda Amada 2014-ben, Amada Lee pedig 2016-ban

Eva Mendes később visszavonult a színészkedéstől és most főállású anyaként neveli a kislányait

A hírességek ritkán nyilatkoznak a magánéletükről, azonban Ryan Gosling most kivételt tett, amikor válaszolt egy pikáns kérdésre a hálószobájukat illetően

A New Heights című podcastban ugyanis azt kérdezték a színésztől, hogy ő szokott-e szexelni a saját filmzenéire?

„Ez nem egy nehéz kérdés, nem, egyáltalán nem szoktam. A válaszom egy határozott nem. Természetesen eljutott hozzám a híre, hogy Harrison Ford szokott, de ő egy igazi őrült" - tette hozzá nevetve Gosling.

„Ő tipikusan az a fickó, akivel szívesen találkoznál élőben is. Én mindig azt mondom, hogy ne akard megismerni a hőseidet, mert az csalódást okozna. De ő nem ilyen. Ő igazán menő srác, ha pedig személyesen találkoztok annyira izgalmas tud lenni, amennyire csak szeretnéd" - zárta sorait a sztár.

