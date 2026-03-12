Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Angelina Jolie szatén neglizséje, Cher teljesen áttetsző estélyije: az Oscar-gála eddigi legnagyobb villantásai

Penske Media - WWD
vörös szőnyeg Oscar-gála Oscar 2026 világsztárok
Felkészültél a vörös szőnyeg legvakmerőbb pillanataira? Barbra Streisand véletlenül átlátszó overáljától Cher botrányos fejdíszén át egészen Angelina Jolie Monroe-pillanatáig, íme 5 lázadó szett az Oscar-gála történetéből.

Az Oscar-gála vörös szőnyege hagyományosan a fegyelmezett elegancia és a haute couture fellegvára, ám az elmúlt évtizedekben akadt néhány bátor ikon, akik látványosan lázadtak a protokoll ellen. Legyen szó meztelenruhákról, áttetsző tervezésekről, vagy mélyen dekoltált estélyikről, ezek a szettek nemcsak a vakukat izzították be, de örökre beírták magukat a divattörténelembe. 

Oscar-gála vörös szőnyeg
Az Oscar-gála történelmének legnagyobb villantásai.
Forrás:  Getty Image

Az Oscar-gála eddigi legbevállalósabb divatpillanatai

  • Március 15-én kerül megrendezésre az Oscar-gála 2026-os díjátadója. 
  • Amíg az új vörös szőnyeges megjelenésekre várunk, összegyűjtöttük a gála történetének legmerészebb szettjeit és sztárjait. 
  • Nézd meg, milyen ikonok lázadtak az Oscar szigorú dresscode-ja ellen!

A díjátadó szezon abszolút csúcspontja az Oscar-gála: minden korábbi vörös szőnyeges esemény és csillogó party csak ehhez a pillanathoz vezetett. Ilyenkor a legélesebb a verseny, a hollywoodi feszültség a tetőfokára hág, a sztárok pedig a divat nyelvén üzennek a rajongóknak. Minden egyes öltés, szabásvonal és textília mögött tudatos döntés áll, és néha ez a döntés maga a nyílt lázadás. 

Az Oscar szigorú black tie dresszkódot követ – amely a nők számára földig érő, méltóságteljes estélyit, a férfiaknak pedig klasszikus szmokingot ír elő –, a szabálykönyvben nem szerepelnek a provokatív kivágások vagy a sokat mutató, áttetsző anyagok. Ezzel a világsztárok is pontosan tisztában vannak, mégis akadnak olyan ikonok, akik úgy döntöttek, nincs jobb helyszín a határok feszegetésére, mint az Akadémia vörös szőnyege

Barbra Streisand 

1969. április 14-e sorsfordító volt Barbra Streisand számára, hiszen a korszak konzervatív stílusához képest egy botrányosan kihívó szettben jelent meg a színpadon, ami végül a karrierje egyik legfontosabb momentumává is vált. A legendás színésznő nem tudta, hogy a kétrészes kosztüm áttetszővé válik a reflektorfénytől, így egy nem betervezett villantással vette át az Oscar-díját. És ha ez nem lett volna elég: az Arnold Scaasi tervezte overál még el is szakadt, miközben Barbra a színpad felé tartott! „Aznap este az öltözőmben két szett között vacilláltam” – mesélte évtizedekkel később a W magazinnak. „Az egyik gyönyörű volt, de nagyon konzervatív. A másik pedig az a bizonyos flitteres nadrágkosztüm. Fogalmam sem volt róla, hogy amint rávetülnek a fények, az anyag teljesen átlátszóvá válik!”

Barbra Streisand Oscar-gála
Barbra Streisand nagy lázadást keltő Oscar-gála szettje.
Forrás: GettyImages

Cher

Cher annyira dühös volt, hogy 1985-ben nem jelölték az Oscarra, hogy az 1986-os gála vörös szőnyegére egy igazi bosszúruhában és hangsúlyos fejdíszben érkezett (bal oldali kép). A popdíva ezt a megjelenést 1988-ban tovább tetőzte, amikor egy fekete, áttetsző Bob Mackie kreációban vette át a legjobb színésznőnek járó szobrot a Holdkórosokért (jobb oldali kép). „Dühös volt, amiért nem jelölték” – mesélte a New Yorkernek Bob Mackie, Cher ikonikus szettjeinek tervezője. „Sokan mondták, hogy ez nem divat! Én pedig rávágtam: persze, hogy nem az. Ez egy őrült jelmez a figyelemfelkeltéshez. És bevált – még ma is erről beszélnek.”  

Cher Oscar-gála
Cher az alternatív, egyedi öltözködés példaképe.
Forrás: GettyImages

Gwyneth Platrow 

A színésznő egy sokat mutató Alexander McQueen ruhában lépett az Oscar vörös szőnyegre. Bár manapság ez a szett már nem okozna felháborodást, de 2002-ben ez a szett óriási botrányt keltett. „Még mindig imádom magát a ruhát, de melltartót kellett volna vennem alá, a hajamat pedig lazább, tengerparti hullámokkal, a sminkemet pedig lágyabban képzelném el mai fejjel” – vallotta be később a színésznő. „Akkor pont azt az összhatást érte volna el, amit akartam: egy kis punk életérzést az Oscaron.” 

Gwyneth Platrow Oscar-gála
Gwyneth Platrow hírhedten áttetsző Oscar-gála ruhája.
Forrás: GettyImages

Angelina Jolie 

Ez a hófátyolszerű fehér ruha Angelina Jolie egyik legikonikusabb vörös szőnyeges pillanata, amely azóta is referenciapont a divatvilágban. Jolie a 2004-es Oscar-gálán ebben a Marc Bouwer estélyiben maga volt a testet öltött elegancia, annak ellenére, hogy a megengedettnél jóval kevesebbet mutatott magából. A szett a régi Hollywood aranykorát és annak legfényesebb csillagát, Marilyn Monroe-t idézte meg. Bár az utóbbi években többen is megpróbálták lekoppintani ezt a varázst – legutóbb például Sydney Sweeney viselte ugyanezt a darabot –, egyenlőre ezt még senkinek sem sikerült megugrania.  

Angelina Jolie Oscar
Angelina Jolie legismertebb megjelenése a 2004-es Oscar-gálán.
Forrás:  Getty Image

Lily-Rose Depp 

Lily-Rose Depp elhozta a tőle megszokott, borongósabb „Chanel-hercegnő” stílusát a 97. Oscar-gála vörös szőnyegére. A modell-színésznő egy virágmintás csipkéből készült, fekete, áttetsző ruhában érkezett, melyet flitteres mellrész és az uszályán végigfutó, hímzett flitteres fodrok tettek különlegessé. Bár manapság már megengedőbbek a szervezők a dresscode-ot illetően, azért ez a szexi kis 'hálóing' még 2025-ben is kiverte a biztosítékot az Oscar vörös szőnyegén.

Lily-Rose Depp Oscar
Lily-Rose Depp a 2025-ös Oscar-gála vörös szőnyegén.
Forrás: Getty Images North America

