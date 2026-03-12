Angelina Jolie szatén neglizséje, Cher teljesen áttetsző estélyije: az Oscar-gála eddigi legnagyobb villantásai

Az Oscar-gála vörös szőnyege hagyományosan a fegyelmezett elegancia és a haute couture fellegvára, ám az elmúlt évtizedekben akadt néhány bátor ikon, akik látványosan lázadtak a protokoll ellen. Legyen szó meztelenruhákról, áttetsző tervezésekről, vagy mélyen dekoltált estélyikről, ezek a szettek nemcsak a vakukat izzították be, de örökre beírták magukat a divattörténelembe.

Az Oscar-gála történelmének legnagyobb villantásai.

Az Oscar-gála eddigi legbevállalósabb divatpillanatai Március 15-én kerül megrendezésre az Oscar-gála 2026-os díjátadója.

Amíg az új vörös szőnyeges megjelenésekre várunk, összegyűjtöttük a gála történetének legmerészebb szettjeit és sztárjait.

Nézd meg, milyen ikonok lázadtak az Oscar szigorú dresscode-ja ellen!

A díjátadó szezon abszolút csúcspontja az Oscar-gála: minden korábbi vörös szőnyeges esemény és csillogó party csak ehhez a pillanathoz vezetett. Ilyenkor a legélesebb a verseny, a hollywoodi feszültség a tetőfokára hág, a sztárok pedig a divat nyelvén üzennek a rajongóknak. Minden egyes öltés, szabásvonal és textília mögött tudatos döntés áll, és néha ez a döntés maga a nyílt lázadás.

Az Oscar szigorú black tie dresszkódot követ – amely a nők számára földig érő, méltóságteljes estélyit, a férfiaknak pedig klasszikus szmokingot ír elő –, a szabálykönyvben nem szerepelnek a provokatív kivágások vagy a sokat mutató, áttetsző anyagok. Ezzel a világsztárok is pontosan tisztában vannak, mégis akadnak olyan ikonok, akik úgy döntöttek, nincs jobb helyszín a határok feszegetésére, mint az Akadémia vörös szőnyege.

Barbra Streisand

1969. április 14-e sorsfordító volt Barbra Streisand számára, hiszen a korszak konzervatív stílusához képest egy botrányosan kihívó szettben jelent meg a színpadon, ami végül a karrierje egyik legfontosabb momentumává is vált. A legendás színésznő nem tudta, hogy a kétrészes kosztüm áttetszővé válik a reflektorfénytől, így egy nem betervezett villantással vette át az Oscar-díját. És ha ez nem lett volna elég: az Arnold Scaasi tervezte overál még el is szakadt, miközben Barbra a színpad felé tartott! „Aznap este az öltözőmben két szett között vacilláltam” – mesélte évtizedekkel később a W magazinnak. „Az egyik gyönyörű volt, de nagyon konzervatív. A másik pedig az a bizonyos flitteres nadrágkosztüm. Fogalmam sem volt róla, hogy amint rávetülnek a fények, az anyag teljesen átlátszóvá válik!”