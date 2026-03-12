Megszületett Ozzy Osbourne: a legendás rockzenész fia megható módon tiszteleg elhunyt édesapja előtt

„Bemutatjuk Ozzy Matilda Osbourne-t” – írta Ozzy Osbourne fia, Jack az Instagramon. A büszke apuka egy fekete-fehér videót is megosztott az újszülöttről. A felvételen a kis Ozzy virágmintás ágyneműn alszik, mellette pedig egy kártya látható, amelyen a születési adatai szerepelnek: március 5-én jött világra, 3,2 kilogrammal. A háttérben egy fekete, denevér alakú plüssfigura is feltűnik.

Megszületett Ozzy Osbourne unokája, aki szintén az Ozzy nevet kapta

Forrás: Instagram

Ozzy Osbourne fia az édesapjáról nevezte el ötödik gyermekét

A kislány nevét néhai nagyapja, a legendás rockzenész Ozzy Osbourne után kapta. A Black Sabbath frontembere 2025 júliusában hunyt el 76 éves korában. A kis Ozzy Matilda Jack Osbourne és Aree Gearhart második közös gyermeke. Első kislányuk, Maple Artemis Osbourne 2022. július 9-én született.

Az újszülött érkezését három hónappal azután tették közzé, hogy a pár 2025 decemberében bejelentette: gyermeket várnak. A hírt Jack azután osztotta meg, hogy kiesett az Celeb vagyok, ments ki innen! című valóságshow-ból.

Jack Osbourne-nek korábbi kapcsolatából is vannak gyermekei. Volt feleségétől, Lisa Stellytől három lánya született: Pearl Clementine most 13 éves, Andy Rose 10 éves, és Minnie Theodora 7 éves.

