Elmebaj a köbön − A bukott András herceg plüssmackóit 0-24 órában biztonsági őrök védik

A 90-es években a Buckingham-palotában dolgozó Charlotte Briggs, egykori szobalány szerint Andrásnak mindig is különleges kötődése volt a plüssmackókhoz, amelyek a mai napig megvannak neki. Andrew Mountbatten-Windsor a Wood Farmra nem vitte magával azokat, biztonsági őrök vigyáznak rájuk, amíg be nem költözik a Marsh Farmra, ahol a Royal Lodge-hoz képest jelentősen visszafogottabb életkörülmények várják.

Andrew Mountbatten-Windsor költözése során a legnagyobb figyelmet kétségkívül a herceg híres plüssmackó-gyűjteménye kapta. A több mint 70 darabból álló kollekciót a beszámolók szerint egy dél-londoni raktárban folyamatos, 24 órás őrizet alatt tartják.

A költöztetés lebonyolításában a Gander and White nevű, királyi engedéllyel rendelkező cég vett részt, amely a minap három nagy teherkocsival érkezett a norfolki Marsh Farmhoz. A vállalat elsősorban képzőművészeti alkotások és nagy értékű tárgyak szállítására specializálódott, ami arra utal, hogy a herceg tulajdonát különösen érzékeny vagy értékes kategóriába sorolták − írja az Express.

Charlotte Briggs, egykori szobalány korábban azt nyilatkozta, hogy a herceg egykor 72 plüsst tartott az ágyán.

„A játékokat méret szerinti sorrendben kellett elrendezni, és egy egész napunkba telt, mire megtanultuk, hogyan kell pontosan elhelyezni őket. Amint megkaptam az állást, tájékoztattak a mackókról, és belém sulykolták, hogy a herceg miként szeretné látni azokat. Még egynapos képzést is kaptam. Mindennek tökéletesnek kellett lennie. Annyira furcsa volt” – taglalta Briggs. Az ITV egyik dokumentumfilmje szerint András hálószobájában kézzel írott, laminált ágyazási útmutatót is elhelyeztek, ami azt tartalmazta, hogyan kell az ágyat elrendeznie a személyzetnek. „Az útmutató tartalmazott két játék vízilovat, egy fekete párducot, több mackót, valamint három párnát, amelyekre az volt írva: Apu, Kacsák és Herceg” – derült ki.