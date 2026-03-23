Elmebaj a köbön − A bukott András herceg plüssmackóit 0-24 órában biztonsági őrök védik

A 90-es években a Buckingham-palotában dolgozó Charlotte Briggs, egykori szobalány szerint Andrásnak mindig is különleges kötődése volt a plüssmackókhoz, amelyek a mai napig megvannak neki. Andrew Mountbatten-Windsor a Wood Farmra nem vitte magával azokat, biztonsági őrök vigyáznak rájuk, amíg be nem költözik a Marsh Farmra, ahol a Royal Lodge-hoz képest jelentősen visszafogottabb életkörülmények várják.
- András hamarosan beköltözik a Marsh Farmra.
- Több mint 70 darabos plüssmackó-gyűjteményét 24 órában őrzik.
- A személyes tárgyait speciális szállítócég mozgatja.
- A volt herceg korábbi életkörülményei jelentősen megváltoznak.
- András szinte emberként kezeli a mackóit.
- Andrew Mountbatten-Windsor volt szobalánya elmondta, hogyan kellett egykor elrendezni a plüssöket.
Különleges bánásmódot kapnak Andrew Mountbatten-Windsor személyes tárgyai
Andrew Mountbatten-Windsor költözése során a legnagyobb figyelmet kétségkívül a herceg híres plüssmackó-gyűjteménye kapta. A több mint 70 darabból álló kollekciót a beszámolók szerint egy dél-londoni raktárban folyamatos, 24 órás őrizet alatt tartják.
A herceg állítólag mindössze egyetlen plüsst vitt magával: egy majmot.
A költöztetés lebonyolításában a Gander and White nevű, királyi engedéllyel rendelkező cég vett részt, amely a minap három nagy teherkocsival érkezett a norfolki Marsh Farmhoz. A vállalat elsősorban képzőművészeti alkotások és nagy értékű tárgyak szállítására specializálódott, ami arra utal, hogy a herceg tulajdonát különösen érzékeny vagy értékes kategóriába sorolták − írja az Express.
Charlotte Briggs, egykori szobalány korábban azt nyilatkozta, hogy a herceg egykor 72 plüsst tartott az ágyán.
„A játékokat méret szerinti sorrendben kellett elrendezni, és egy egész napunkba telt, mire megtanultuk, hogyan kell pontosan elhelyezni őket. Amint megkaptam az állást, tájékoztattak a mackókról, és belém sulykolták, hogy a herceg miként szeretné látni azokat. Még egynapos képzést is kaptam. Mindennek tökéletesnek kellett lennie. Annyira furcsa volt” – taglalta Briggs. Az ITV egyik dokumentumfilmje szerint András hálószobájában kézzel írott, laminált ágyazási útmutatót is elhelyeztek, ami azt tartalmazta, hogyan kell az ágyat elrendeznie a személyzetnek. „Az útmutató tartalmazott két játék vízilovat, egy fekete párducot, több mackót, valamint három párnát, amelyekre az volt írva: Apu, Kacsák és Herceg” – derült ki.
Jelentős változás előtt áll András, de a plüssgyűjtemény állandó
András a windsori Royal Lodge-ban, több mint húsz évig élt volt feleségével, Sarah Fergusonnal. A 30 szobás rezidenciából kilakoltatták, ahonnan ideiglenesen a sandringhami birtokon található Wood Farmra költözött, amíg az öt hálószobás Marsh Farm felújítása zajlott.
A Royal Lodge kiürítése komoly feladatnak bizonyult, mivel évtizedek alatt felhalmozott tárgyakat kellett átválogatni. Egyes darabokat – köztük műalkotásokat – visszaszállítottak vagy raktárba helyeztek, míg mások az új otthonba kerülnek.
A változások András mindennapi életben is érezhetőek lesznek. A bukott egykori herceg most jóval kevesebb támogatásra számíthat, állítólag két emberből áll majd a személyzete. Bár III. Károly király segítséget nyújt neki – például alkalmankénti takarítót, szakácsot és kertészt –, ez jelentős eltérést jelent a korábbi életmódhoz képest. A herceg korábban arról volt ismert, hogy zárt ajtók mögött szigorú elvárásokat támasztott és szokatlan kéréseket fogalmazott meg alkalmazottai felé.
Andrew Mountbatten-Windsornak a plüssmackói jelentik az érzelmi kapaszkodót
Egy, a herceget állítólag jól ismerő bennfentes még a télen számolt be András viselkedésének megváltozásáról.
Elmondta, a volt yorki herceg a címei elvétele óta már-már valódi személyként kezeli plüssállatait, és nem engedi, hogy bárki megérintse őket.
„Teljesen antropomorfizálta őket, azt mondogatja, hogy meg van győződve arról, hogy a Royal Lodge-ból való elköltözés nehéz lesz számukra, mert, ahogy mondja, az az ő otthonuk is” − nyilatkozta. „Úgy tűnik, a kilakoltatás teljesen kikészítette, folyton azt mondja az ismerőseinek, hogy a mackók nem tudnak megbirkózni a változással. Mintha a saját érzelmeit vetítené ki rájuk, ahogy a kisgyerekek szokták” − tette hozzá.
