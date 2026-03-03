Gyász és szorongás– Arany János magánélete, ahogyan ritkán mesélik

Komor tekintet, szomorú bajusz, súlyos sorok. Így él bennünk Arany János képe. De mi történt, amikor becsukódott mögötte az ajtó, és a nemzet költője egyszerű férjjé, apává, vívódó emberré vált? A tankönyvek a zsenit ünneplik, mi most a férfit keressük a legenda mögött.

Arany János főbb művei: Toldi-trilógia, A walesi bárdok, Híd-avatás, Tetemre hívás, A tölgyek alatt, Vörös Rébék, Bolond Istók.

Forrás: Wikipédia

Arany János munkássága: Nagyszalonta jegyzőjeként kezdte, majd nagykőrösi tanárként és lapszerkesztőként vált meghatározó kulturális szereplővé; később a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára lett.

Elbeszélő költészet és balladák mestere: A Toldi-trilógia (Toldi, Toldi estéje, Toldi szerelme) és nagy balladái (Ágnes asszony, Szondi két apródja) a műfaj klasszikusai.

Lírájában a személyes fájdalom és a nemzeti sors kérdései jelennek meg; a Letészem a lantot, a Kertben és az Epilógus az öregkori számvetés versei.

A túlélő gyerek – Aki már a bölcsőben komoly volt

Nagyszalonta, 1817. március 2. Egy szegény, idősödő parasztházaspár utolsó gyermeke megszületik. Tíz testvér közül nyolcat már eltemettek. A családban ott lebeg a veszteség súlya, a csend, az óvatos öröm. Ez a gyerek nem egyszerűen várt baba, hanem egy féltve őrzött csoda volt.

Apja, már hatvan körül járt, lánytestvére maga is gyermekes asszony. János tehát nem fiatal, életerős szülők zajos házába született, hanem egy megfáradt, sokat szenvedett család utolsó reményeként. Talán innen a komolyság. Innen a koravénség. Innen a szorongás.

Három-négy évesen már olvasott. Nem szótagolt, hanem falta a betűket. Biblia, históriák, amit csak talált. A faluban csak nézték: a sovány, hallgatag, gyenge fizikumú, beteges kisfiú többet tud, mint a felnőttek fele. De nem hencegett. Nem kérkedett. Ő csendben volt zseni.

A nagy szökés – Amikor Arany János világgá ment

A debreceni kollégiumban tanult, de a pénz újra és újra elfogyott. Így végül le sem érettségizett.

Arany élete nem a diadalmas indulásról szólt, hanem a csendes küzdelemről. Családja kisnemesi származású volt, ám apja szegénységben élt: rang jutott, vagyon nem.

És ekkor jött a váratlan fordulat: a fiatal Arany színésznek állt.

Igen, Arany is volt kamasz, akiben egyszer felforrt az életkedv. Vándorszínész lett, társulattal járta az országot, kisebb szerepeket kapott, többnyire statisztált. Nem volt benne harsány tehetség, nem kereste a rivaldafényt, de égett benne a szabadságvágy.

A történet azonban nem romantikus. Egy éjszaka azt álmodta, hogy édesanyja meghalt. Másnap hazautazott. Az anyja még élt, de rövid időn belül valóban elhunyt.

Ez már nem irodalom volt, hanem élet. És talán ez volt az a pillanat, amikor a fiatal Arany végleg megkomolyodott.