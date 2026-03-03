A Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe durván kigyúrta magát – Fotó

A Harry Potter-filmek sztárja, Daniel Radcliffe őszintén beszélt arról, hogy az utóbbi években szinte fitneszmániássá vált. A 36 éves színész úgy fogalmazott: lehet, hogy első ránézésre nem tűnik megszállott sportolónak, de az edzéseit rendkívül komolyan veszi, és intenzíven végzi.

A Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe alaposan kigyúrta magát.

Forrás: Getty Images North America

A 36 éves színész bevallotta, hogy fitneszmániássá vált, és nagyon komolyan veszi az edzéseit.

Daniel Radcliffe korábban az alkoholt használta a rá nehezedő nyomás enyhítésére, 2013-ban hagyta abba az ivást.

Radcliffe szerint az edzőterem a korábbi függőségét váltotta fel.

A Harry Potter főszerepe 11 éves korától tíz éven át hatalmas lelki nyomást helyezett rá, folyamatosan azt érezte, hogy mindig boldognak kell lennie.

A változást és az alkohol utáni vágy leküzdését barátai és színésztársai támogatása segítette.

A Harry Potter-filmek után Radcliffe számos szerepben bizonyított.

A színész a gyereksztárként szerzett tapasztalatokat felhasználva mára érett, sokoldalú színészként és családapaként él.

A Harry Potter sztárja súlyzókra cserélte az alkoholt

A Wall Street Journalnak adott interjújában a színész arról is beszélt, hogy hajlamos a függőségre, és ezt a mintát ismeri fel most önmagában. „Olyan érzésem van, mintha egy volt alkoholista közhelyes történetét élném újra: a korábbi szenvedélyemet most az edzőterem váltotta fel”– mondta. Jelenlegi edzésprogramja súlyzós tréningből, kardióból és köredzésből áll, amelyet rendszeresen és nagy fegyelemmel végez. Ez pedig jól látszik külsején, a színész kigyúrt felsőtestét ugyanis nem a szél hordta össze.

Daniel Radcliffe alkoholizmusáráról is őszintén beszélt

Radcliffe 2013-ban hagyott fel az alkohollal. Korábban nyíltan beszélt arról, hogy a világhírrel nehezen birkózott meg, és egy időben az italhoz fordult, hogy enyhítse a rá nehezedő nyomást. Az Off Camera with Sam Jones című műsorban elmondta: gyakran azért ivott, hogy elfelejtse, figyelik. Különösen tinédzserkora utolsó éveiben érezte azt, hogy minden mozdulatát árgus szemek követik, amikor belépett egy bárba vagy pubba.