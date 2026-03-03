A Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe durván kigyúrta magát – Fotó

A Harry Potter-filmek sztárja, Daniel Radcliffe őszintén beszélt arról, hogy az utóbbi években szinte fitneszmániássá vált. A 36 éves színész úgy fogalmazott: lehet, hogy első ránézésre nem tűnik megszállott sportolónak, de az edzéseit rendkívül komolyan veszi, és intenzíven végzi.
A Harry Potter sztárja súlyzókra cserélte az alkoholt
A Wall Street Journalnak adott interjújában a színész arról is beszélt, hogy hajlamos a függőségre, és ezt a mintát ismeri fel most önmagában. „Olyan érzésem van, mintha egy volt alkoholista közhelyes történetét élném újra: a korábbi szenvedélyemet most az edzőterem váltotta fel”– mondta. Jelenlegi edzésprogramja súlyzós tréningből, kardióból és köredzésből áll, amelyet rendszeresen és nagy fegyelemmel végez. Ez pedig jól látszik külsején, a színész kigyúrt felsőtestét ugyanis nem a szél hordta össze.
Daniel Radcliffe alkoholizmusáráról is őszintén beszélt
Radcliffe 2013-ban hagyott fel az alkohollal. Korábban nyíltan beszélt arról, hogy a világhírrel nehezen birkózott meg, és egy időben az italhoz fordult, hogy enyhítse a rá nehezedő nyomást. Az Off Camera with Sam Jones című műsorban elmondta: gyakran azért ivott, hogy elfelejtse, figyelik. Különösen tinédzserkora utolsó éveiben érezte azt, hogy minden mozdulatát árgus szemek követik, amikor belépett egy bárba vagy pubba.
Mint fogalmazott, az ivás eleinte menekülésnek tűnt. „A leggyorsabb módja annak, hogy elfelejtsem, hogy figyelnek, az volt, hogy nagyon berúgtam. Csakhogy amikor nagyon részeg lettem, rájöttem: most még inkább figyelnek, mert látják, mennyire ittas vagyok. Erre azt gondoltam, talán még többet kellene innom, hogy kevésbé zavarjon.” A spirálból végül saját döntése segítette ki: egy átmulatott éjszaka után ébredve mondta ki, hogy ez nem mehet így tovább.
A Harry Potter címszerepe óriási nyomást rótt rá
A színész mindössze tizenegy éves volt, amikor elvállalta Harry Potter szerepét, és tíz éven át alakította a főszereplőt. A hatalmas siker azonban komoly lelki terhet is jelentett számára. Úgy érezte, a külvilág folyamatosan azt várja tőle, hogy mindig hálás és boldog legyen. „Nagyszerű munkád van, gazdag vagy, nincs jogod panaszkodni – ez az elvárás. Ez is nyomás. Ha egyszerűen csak emberi szomorúságot érzel, rögtön felmerül benned: rosszul csinálom? Nem vagyok jó?” – idézte fel.
Radcliffe hangsúlyozta, rendkívül szerencsés volt, mert élete bizonyos szakaszaiban olyan emberek vették körül – köztük színésztársak és civil barátok –, akik valóban törődtek vele, jó tanácsokkal látták el, és segítettek neki. Végül azonban a változás az ő döntése volt.
Daniel Radcliffe karrierje
A Harry Potter-filmek befejezése óta Daniel Radcliffe számos különböző szerepben bizonyított. Legutóbb a Merrily We Roll Along élő felvételében láthatta a közönség, filmes munkái között pedig ott van Az elveszett város (The Lost City), valamint a Weird: The Al Yankovic Story is. Idén pedig eddigi egyik legjelentősebb televíziós szerepét aratta a Reggie Dinkins bukása és felemelkedése című sportvígjátékban, bizonyítva, hogy gyereksztárból érett, sokoldalú színésszé vált, és nem mellesleg családapává vált.
