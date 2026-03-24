Durva, amit kapott: Barry Keoghan bevallotta, miért tűnt el a nyilvánosság elől

Barry Keoghan
Szabados Dániel
2026.03.24.
Barry Keoghan az elmúlt évek egyik legfelkapottabb színésze lett, mégis egyre többen kritizálják – és ezt nem viseli jól. A 33 éves ír sztár most arról beszélt, hogyan hatott rá az online zaklatás, és miért döntött úgy, hogy visszavonul.

Az utóbbi időszakban sokan vették célkeresztbe a külseje miatt Barry Keoghant: a közösségi médiában rendre azt írják róla, hogy látványosan megváltozott, mintha megcsúnyult volna az arca. A negatív megjegyzések nem maradtak következmények nélkül: a színész egy időre még az Instagram-fiókját is felfüggesztette, hogy ne zaklassák.

Barry Keoghan felfüggesztette Instagram-fiókját, mert folymaatosan zaklatták
Barry Keoghan az elmúlt két-három évben megkerülhetetlenné vált a filmek világában: feltűnt a Saltburn című filmben Jacob Elordi oldalán, most pedig a Netflixen láthatjuk a Birmingham bandája: A halhatatlan férfi című produkcióban Cillian Murphyvel. A sikerek ellenére azonban a figyelem árnyoldalát is egyre erősebben érzi.

Online zaklatás áldozata lett Barry Keoghan: a munkától is elment a kedve

Barry Keoghan egy rádióműsorban beszélt arról, milyen hatással vannak rá a bántó kommentek. Mint mondta, különösen nehéz számára elviselni azt, hogy hároméves fia, Brando – akit volt párjával, Alyson Sandróval nevelnek – egyszer szembesülhet ezekkel a véleményekkel. Az interneten olvasható gyűlölködő kommentek mennyisége megdöbbentő, és ezek nem egyszerű, felszínes beszólások – mondta. Úgy érzi, a kritikák messze túlmutatnak azon, hogy „csúnyának” nevezik. A helyzet odáig fajult, hogy visszavonult az online térből – bár időnként azért rákeres arra, hogyan fogadták egy-egy munkáját vagy megjelenését. A kommentelők reakciói azonban rendre csalódást okoznak neki, és ez már a mindennapjait is befolyásolja: nem szívesen jár el nyilvános eseményekre, sőt, sokszor az utcára sem akar kimenni. 

A folyamatos kritikák a munkájára is hatással vannak. Barry Keoghan úgy fogalmazott, amikor ez az érzés átszivárog a művészetébe is, az a legnagyobb probléma, mert ilyenkor már nem a szerep vagy a teljesítmény kerül a középpontba, hanem az, hogy mit mondanak róla – és ez akár odáig is vezethet, hogy az embernek elmegy a kedve attól, hogy egyáltalán a vásznon szerepeljen.

