Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 24., kedd Gábor, Karina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorozat

Dutton Ranch: visszatér a Yellowstone legendás párosa – minden eddiginél durvább sorozat jön

Szabados Dániel
2026.03.24.
Örülhetnek a Yellowstone rajongói: a Dutton Ranch (Dutton birtok) című sorozat május 22-én érkezik Magyarországra, a történet pedig Beth Dutton és Rip Wheeler életét követi nyomon.

Kelly Reilly és Cole Hauser visszatérnek a Dutton Ranch című sorozatban. A széria május 22-én érkezik a SkyShowtime-ra. Az első évad kilenc részből áll, és Texasban játszódik. A történet Beth és Rip új életére fókuszál, akik a múlt árnyait maguk mögött hagyva próbálnak közös jövőt építeni. Az új környezet azonban korántsem békés: egy könyörtelen rivális földbirtokos is feltűnik, aki minden eszközt bevet, hogy megőrizze hatalmát. A dél-texasi közegben a lojalitás kulcskérdés, a megbocsátás ritka, a túlélésért pedig komoly áldozatokat kell hozni.

Dutton Ranch: Beth és Rip új életet kezdeten Texasban
Forrás: Paramount+

Dutton Ranch: Oscar-jelölt színészek is csatlakoznak a sorozathoz

A főszereplők mellett több ismert színész is csatlakozik a produkcióhoz, köztük Finn Little, aki Cartert, Beth fogadott fiát alakított a Yellowstone-ban. A sorozatban feltűnik továbbá az Oscar-díjra jelölt Ed Harris és Annette Bening is.

A SkyShowtime kínálatában már eddig is megtalálható volt a teljes Yellowstone-sorozat, valamint az előzményszériák, az 1883 és az 1923. Emellett a platformon több, Taylor Sheridan producer nevéhez köthető produkció is elérhető, köztük az Olajügynök, Az igazság emberei: Bass Reeves, a Lioness, a Mayor of Kingstown, a The Madison és a Tulsa King.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
