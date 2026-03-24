Dutton Ranch: visszatér a Yellowstone legendás párosa – minden eddiginél durvább sorozat jön

Kelly Reilly és Cole Hauser visszatérnek a Dutton Ranch című sorozatban. A széria május 22-én érkezik a SkyShowtime-ra. Az első évad kilenc részből áll, és Texasban játszódik. A történet Beth és Rip új életére fókuszál, akik a múlt árnyait maguk mögött hagyva próbálnak közös jövőt építeni. Az új környezet azonban korántsem békés: egy könyörtelen rivális földbirtokos is feltűnik, aki minden eszközt bevet, hogy megőrizze hatalmát. A dél-texasi közegben a lojalitás kulcskérdés, a megbocsátás ritka, a túlélésért pedig komoly áldozatokat kell hozni.

Dutton Ranch: Beth és Rip új életet kezdeten Texasban

Forrás: Paramount+

Dutton Ranch: Oscar-jelölt színészek is csatlakoznak a sorozathoz

A főszereplők mellett több ismert színész is csatlakozik a produkcióhoz, köztük Finn Little, aki Cartert, Beth fogadott fiát alakított a Yellowstone-ban. A sorozatban feltűnik továbbá az Oscar-díjra jelölt Ed Harris és Annette Bening is.

A SkyShowtime kínálatában már eddig is megtalálható volt a teljes Yellowstone-sorozat, valamint az előzményszériák, az 1883 és az 1923. Emellett a platformon több, Taylor Sheridan producer nevéhez köthető produkció is elérhető, köztük az Olajügynök, Az igazság emberei: Bass Reeves, a Lioness, a Mayor of Kingstown, a The Madison és a Tulsa King.

