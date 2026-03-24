Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 24., kedd Gábor, Karina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Fotón Charlie Puth újszülött kisfia – Apa lett a világhírű énekes

Horváth Angéla
2026.03.24.
Megszületett Charlie Puth első gyermeke. Az amerikai énekes a közösségi oldalain jelentette be, hogy felesége, Brooke Sansone egy kisfiúnak adott életet.

A baba a Jude nevet kapta, és március 13-án látta meg a napvilágot. A hírt Charlie Puth rövid, személyes hangvételű bejegyzésben tudatta: „Szia, Jude. 3.13.26” – írta a posztban. Az előadó a TikTokon is megmutatta az újszülöttet: a videón éppen zongorázik a kisbabájának.

Charlie Puth apa lett
Charlie Puth apa lett
Forrás: Getty Images

Charlie Puth és felesége régóta ismerik egymást, kapcsolatuk egészen gyerekkorukig nyúlik vissza, családjaik között is szoros barátság volt. A nyilvánosság előtt 2022-ben vállalták fel kapcsolatukat, egy évvel később pedig eljegyezték egymást. Az esküvőt 2024 szeptemberében tartották. Azt, hogy szülők lesznek, tavaly októberben hozták nyilvánosságra.

Charlie Puth új albuma a hónap végén érkezik

Charlie Puth szakmailag is mozgalmas időszak elé néz: legújabb albuma, a Whatever’s Clever! március 27-én jelenik meg, a magyar rajongók pedig július 27-én láthatják őt élőben a Budapest Park színpadán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu