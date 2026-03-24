Fotón Charlie Puth újszülött kisfia – Apa lett a világhírű énekes

A baba a Jude nevet kapta, és március 13-án látta meg a napvilágot. A hírt Charlie Puth rövid, személyes hangvételű bejegyzésben tudatta: „Szia, Jude. 3.13.26” – írta a posztban. Az előadó a TikTokon is megmutatta az újszülöttet: a videón éppen zongorázik a kisbabájának.

Charlie Puth apa lett

Forrás: Getty Images

Charlie Puth és felesége régóta ismerik egymást, kapcsolatuk egészen gyerekkorukig nyúlik vissza, családjaik között is szoros barátság volt. A nyilvánosság előtt 2022-ben vállalták fel kapcsolatukat, egy évvel később pedig eljegyezték egymást. Az esküvőt 2024 szeptemberében tartották. Azt, hogy szülők lesznek, tavaly októberben hozták nyilvánosságra.

Charlie Puth új albuma a hónap végén érkezik

Charlie Puth szakmailag is mozgalmas időszak elé néz: legújabb albuma, a Whatever’s Clever! március 27-én jelenik meg, a magyar rajongók pedig július 27-én láthatják őt élőben a Budapest Park színpadán.

