Egykori kollégája árulta el: Meghan Markle visszatér a színészhethez, és már azt is tudni, melyik filmben láthatjuk

Eric Roberts – aki a Suits című sorozatban dolgozott együtt Meghan Markle-lel – úgy véli, a hercegné visszatérése szinte elkerülhetetlen. A színész szerint Meghan helye egyértelműen a kamerák előtt van, és amennyiben újra munkába állna, az komoly visszhangot váltana ki.

Meghan Markle mint Rachel Zane a Suits című sorozatban 2011-ben

Meghan Markle visszatér a színészethez - Eric Roberts ebben egészen biztos

Eric Roberts egy Los Angeles-i jótékonysági eseményen beszélt Meghan Markle visszatéréséről. Hangsúlyozta, hogy a hercegné tehetsége és kisugárzása továbbra is megvan, és családja minden bizonnyal támogatni fogja, ha ismét szerepet akar vállalni.Roberts a Suits forgatásán ismerte meg Markle-t, ahol a színésznő Rachel Zane karakterét alakította. Meghan Markle annak idején részben a királyi család elvárásai miatt hagyta ott a színészkedést. A monarchia szempontjából nehezen kezelhető volt a helyzet a romantikus jelenetek miatt. Roberts szerint ma már kevés nő hoz ilyen áldozatot, és Meghan esetében is kérdéses volt, hogy hosszú távon elégedett lesz-e ezzel az úttal. Eric Roberts egészen biztos benne, hogy Meghan Markle visszatér, és komoly sikereket fog elérni. A színész kifejezetten pozitívan beszélt Markle-ről. Nyugodt, közvetlen, kedves és intelligens emberként jellemezte, aki már a hírnév előtt is ilyen volt.

Meghan Markle neve egy közelgő film kapcsán is felmerült: a hírek szerint cameo-szerepben saját magát alakítja a Close Personal Friends című produkcióban, amelyben többek között Brie Larson, Lily Collins és Henry Golding is szerepel. Felvetődött az is, hogy a Suits világába tér vissza, bár a Los Angelesben játszódó új változat, a Suits LA nem aratott osztatlan sikert.

Az elmúlt években kötött üzletek nem alakultak jól a sussexi hercegi pár számára. A Spotify-jal kötött, mintegy 20 millió dolláros megállapodás mindössze egyetlen, 13 részes podcastsorozatot eredményezett, aztán a felek szétváltak. A Netflix számára tervezett Pearl című animációs projektet pedig már egészen korai szakaszban elkaszálták.

