Szerelmi háromszög, tanítványok, titkok és botrányok – Így szeretett a zeneszerző zseni, Bartók Béla

Bartók Béla neve egyet jelent a magyar zenetörténet csúcsával, de a háttérben szenvedélyes és gyakran fájdalmas érzelmi történetek húzódtak. Szerelmei nemcsak magánéletét kavarták fel, hanem műveiben – lángoló vágyként, elfojtott fájdalomként – is tovább éltek.
- Teljes neve: Bartók Béla Viktor János, Nagyszentmiklóson született, 1881. március 25-én.
- Négyévesen hallás után bármit játszott, ötévesen már négykezes zongoradarabokat is.
- 7 éves korában édesapja elhunyt, anyja és nővére nevelte. Erkel László volt a zongoratanára.
- Gyerekként országszerte koncertezett, húgával utazott, akivel rendkívül szoros volt a kapcsolata.
- A Zeneakadémián Kodály Zoltánnal kezdtek népdalgyűjtésbe, örök barátja maradt Kodály.
- A II. világháború idején Amerikába költözött, itt ismerte meg a dzsesszt. Nem szűnő honvágy gyötörte.
- 1942-ben leukémiát diagnosztizáltak nála, 1945-ben hunyt el, temetésén tíz ember vett részt.
- Kossuth-díjat csak posztumusz kapott. 1988-ban hamvai hazahozatalát hatalmas médiafigyelem kísérte.
- Nevét viseli a Merkúr egyik krátere és a 4132 Bartók kisbolygó is.
Bartók Béla szerelmei: három nő, három történet, egy zseni szíve
Pontosan 145 éve született Bartók Béla, a magyar zeneóriás, akinek művészetét nemcsak a népzene varázsa, hanem a lángoló szerelmi élmények is formálták. Élete során legalább annyi dráma és szenvedély kavargott a színfalak mögött, mint a legizgalmasabb romantikus regényekben. Három nő alakította a férfi szívét és zenéjét, mindegyik másképp, de egyaránt mély nyomot hagyva.
Geyer Stefi – a viszonzatlan szerelem, ami örök ihlet
A leghevesebb érzelmeket talán a fiatal hegedűművész, Geyer Stefi váltotta ki belőle: a lány tehetsége és angyali szépsége azonnal megbabonázta a fiatal zenészt. A fellángolás nyolc hónapig tartott, de nyoma évtizedekre bevésődött Bartók műveibe és életébe.
A Zeneakadémia egyik koncertjén találkoztak először: Stefi 10 éves, Bartók 21 volt.
A lány tehetsége, nyugodt, elegáns előadásmódja már akkor lenyűgözte a zeneszerzőt. Néhány évvel később, amikor Bartók már a Zeneakadémia oktatója volt, újra találkoztak. A találkozásból szerelem szövődött és Bartók úgy döntött, versenyművet ír a lány tiszteletére.
A levelezésük hónapokon át izzott: Bartók minden levelében kiöntötte a szívét, megosztotta filozófiai gondolatait, és titkos vágyait, sőt, olykor bárdolatlanul bírálta a lányt. Végletek közt vergődött. Stefi egyre inkább távolságtartó maradt, a szerelem csupán plátói volt. A visszautasítás tüzelte Bartók alkotói energiáját. Az I. hegedűverseny szól szerelmükről: az első tétel Stefi idealizált, angyali képét jelenítette meg, a második a lángoló, zaklatott vágyakozást. Az I. vonósnégyest pedig a halotti énekének nevezte Bartók, ez a kapcsolat lezárásának emléknyoma, a fájdalomé.
Ziegler Márta – a csendes, titkokkal teli otthon
A Geyer-szerelem után Bartók életében a nyugalom jelent meg Ziegler Márta személyében.
A lány Bartók magántanítványa volt, 16 évesen, 1909-ben vezette az oltár elé, ő 28 éves volt ekkor.
A házasság kevésbé viharos, hétköznapi életet hozott: megszületett fiuk, ifjabb Bartók Béla, és a családi idill látszólag biztosította a művész nyugalmát. De a béke mögött Bartók szívében tovább éltek a múlt árnyai: Stefi iránti érzései, a viszonzatlan szenvedély és az eltemetett fájdalom. Az I. vonósnégyes és a A kékszakállú herceg vára őrzik ezeket az érzelmeket. Bartók a zenén keresztül beszélt: a hetedik ajtó titka az ő bevallhatatlan érzéseit szimbolizálta.
Az önfeláldozó, elkötelezett feleség türelmesen támogatta Bartók munkáját. Kapcsolatukat szeretet és tisztelet jellemezte, bár mindig hárman voltak a kapcsolatban: sokáig Stefivel, aztán Dittával kellett Mártának osztoznia Béla szívén. 1923-ban elváltak, de Márta később is hűséges támogatója maradt, barátként kísérte volt férje életét.
Pásztory Ditta – a botrányos, szenvedélyes új kezdet
Az élet következő nagy fordulatát egy újabb tanítvány érkezése hozta. Pásztory Ditta 22 évvel fiatalabb, energikus, független és érzékeny volt.
A botrányos kapcsolat már a kezdetektől felkavarta a közvéleményt: korkülönbség, tanár-diák viszony, friss válás – minden szóbeszéd tárgya volt. A zeneszerző és Ditta közt a kötelék sokkal mélyebb volt: egyszerre volt szenvedély, gyengédség és alkotói szövetség.
Ditta nem csupán feleség, hanem alkotótárs is lett: együtt jártak népdalgyűjtő körutakra, együtt vitatták meg a kompozíciókat, a második feleség finom érzékkel támogatta a zseni zenei vízióit. A szerelem gyümölcse, Péter, a gyermekük már Amerikában született meg.
Bartók újra felszabadult Ditta mellett, a szívét már nem árnyékolta a múlt.
A kapcsolatban a feminista, modern szemlélet is megmutatkozott: Ditta nem hagyta, hogy a tradíciók láncolják, Bartók pedig tisztelte erejét, függetlenségét, önálló karrierjét.
A házasság évei alatt születtek a legjelentősebb későbbi művek, a zenei kísérletek, a népzenei feldolgozások. A kapcsolat egyszerre volt gyengéd és szenvedélyes, modern és tradicionális, minden tekintetben átélhető, mozivászonra illő történet.
