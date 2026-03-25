Szerelmi háromszög, tanítványok, titkok és botrányok – Így szeretett a zeneszerző zseni, Bartók Béla

Bartók Béla neve egyet jelent a magyar zenetörténet csúcsával, de a háttérben szenvedélyes és gyakran fájdalmas érzelmi történetek húzódtak. Szerelmei nemcsak magánéletét kavarták fel, hanem műveiben – lángoló vágyként, elfojtott fájdalomként – is tovább éltek.

Bartók Béla életét a nők és a zene együtt formálták. A képen húgával Erzsébettel (Elzával) látható, akihez rendkívül mély kötelék fűzte.

Teljes neve: Bartók Béla Viktor János, Nagyszentmiklóson született, 1881. március 25-én.

Négyévesen hallás után bármit játszott, ötévesen már négykezes zongoradarabokat is.

7 éves korában édesapja elhunyt, anyja és nővére nevelte. Erkel László volt a zongoratanára.

Gyerekként országszerte koncertezett, húgával utazott, akivel rendkívül szoros volt a kapcsolata.

A Zeneakadémián Kodály Zoltánnal kezdtek népdalgyűjtésbe, örök barátja maradt Kodály.

A II. világháború idején Amerikába költözött, itt ismerte meg a dzsesszt. Nem szűnő honvágy gyötörte.

1942-ben leukémiát diagnosztizáltak nála, 1945-ben hunyt el, temetésén tíz ember vett részt.

Kossuth-díjat csak posztumusz kapott. 1988-ban hamvai hazahozatalát hatalmas médiafigyelem kísérte.

Nevét viseli a Merkúr egyik krátere és a 4132 Bartók kisbolygó is.

Bartók Béla szerelmei: három nő, három történet, egy zseni szíve

Pontosan 145 éve született Bartók Béla, a magyar zeneóriás, akinek művészetét nemcsak a népzene varázsa, hanem a lángoló szerelmi élmények is formálták. Élete során legalább annyi dráma és szenvedély kavargott a színfalak mögött, mint a legizgalmasabb romantikus regényekben. Három nő alakította a férfi szívét és zenéjét, mindegyik másképp, de egyaránt mély nyomot hagyva.

Geyer Stefi – a viszonzatlan szerelem, ami örök ihlet

A leghevesebb érzelmeket talán a fiatal hegedűművész, Geyer Stefi váltotta ki belőle: a lány tehetsége és angyali szépsége azonnal megbabonázta a fiatal zenészt. A fellángolás nyolc hónapig tartott, de nyoma évtizedekre bevésődött Bartók műveibe és életébe.

A Zeneakadémia egyik koncertjén találkoztak először: Stefi 10 éves, Bartók 21 volt.

A lány tehetsége, nyugodt, elegáns előadásmódja már akkor lenyűgözte a zeneszerzőt. Néhány évvel később, amikor Bartók már a Zeneakadémia oktatója volt, újra találkoztak. A találkozásból szerelem szövődött és Bartók úgy döntött, versenyművet ír a lány tiszteletére.

A levelezésük hónapokon át izzott: Bartók minden levelében kiöntötte a szívét, megosztotta filozófiai gondolatait, és titkos vágyait, sőt, olykor bárdolatlanul bírálta a lányt. Végletek közt vergődött. Stefi egyre inkább távolságtartó maradt, a szerelem csupán plátói volt. A visszautasítás tüzelte Bartók alkotói energiáját. Az I. hegedűverseny szól szerelmükről: az első tétel Stefi idealizált, angyali képét jelenítette meg, a második a lángoló, zaklatott vágyakozást. Az I. vonósnégyest pedig a halotti énekének nevezte Bartók, ez a kapcsolat lezárásának emléknyoma, a fájdalomé.