2026. márc. 21., szombat

irodalom

Felesége mindent feláldozott érte, majd kinyitotta a gázcsapot – Kassák Lajos, az avantgárd zseni élete

irodalom Kassák Lajos avantgárd művészet
Tóth Hédi
2026.03.21.
Simon Jolán mindent feláldozott érte, de végül tragikus véget ért. Kassák Lajos életét és avantgárd világát ez a dráma formálta.

Nemcsak a magyar avantgárd úttörője volt Kassák Lajos, hanem rendkívül impulzív, karizmatikus személyiség is. Magánélete tele volt szenvedéllyel, konfliktusokkal és drámákkal; felesége tragédiája mellett a művészetben újító, közösségformáló tehetségét bizonyította, amelyből végül ő maga is erőt merített. 

Kassák Lajos és második felesége, Kárpáti Klára, otthonukban.
Kassák Lajos és második felesége, Kárpáti Klára, otthonukban.
Forrás: Fortepan
  • Kassák Lajos (Érsekújvár, 1887. 03. 21. – Budapest, 1967. 07. 22.) a magyar avantgárd atyja, az A Tett és Ma folyóiratok alapítója, amelyek új művészi és társadalmi eszméket hirdettek.
  • Írói és költői munkássága 1915-ben kezdődött első kötetével; nyolckötetes önéletrajzi műve, Egy ember élete, a 20. századi magyar irodalom egyik meghatározó alkotása. Munkásságát 1965-ben Kossuth-díjjal ismerték el. 
  • Művészete sokoldalú volt: festő, grafikus, építészeti gondolkodó és újságíró; munkásságát a funkcionalizmus és különböző európai avantgárd irányzatok befolyásolták.

Kassák Lajos az autodidakta zseni, aki a világból írta meg önmagát

Kassák körül mindig vibrált valami nyugtalan, szinte botrányos energia: a szegény sorból induló, világot gyalog bejáró csavargó egyszerre volt autodidakta zseni és makacs kívülálló. Kassák Lajos avantgárdja nemcsak művészeti irányzat volt, hanem életforma: futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus – mind egyetlen zaklatott személyiségből törtek fel.

A nő, aki mindent feláldozott és végül belehalt: Simon Jolán története

Simon Jolán szegény sorból indult, színésznőnek készült, férjes asszony és háromgyerekes anya volt, amikor beleszeretett Kassák Lajosba. A kapcsolat mindent felperzselt: elhagyta családját, gyerekeit intézetbe adta, hogy a férfival mehessen. 

Nemcsak társ volt, hanem eltartó is: ő teremtette elő a pénzt, szervezte közös életüket. Külföldön tolmácsolt, kapcsolatokat épített, bevezette Kassákot a művészeti körökbe – nélküle aligha futott volna be. Közben mindent eltűrt: a férfi nem akart gyereket, s amikor teherbe esett, abortuszra kényszerítette. Húsz év után vette csak feleségül. Gyerekei elutasították, majd amikor végre kibékült lányával, az agydaganatban meghalt. 

Az Ajándék az asszonynak című kötet végső törést hozott: a versek nem hozzá szóltak, Jolán megnyitotta a gázcsapot, és öngyilkos lett.

Új asszony, új egyensúly: Kárpáti Klára hűsége

A második feleség, Kárpáti Klára, a nála 27 évvel fiatalabb matematikatanár 1946-ban ment hozzá Kassák Lajoshoz. Izraelita származásúként miatta áttért a római katolikus hitre, nevét Kárpátira magyarosította. Kapcsolatuk csendesebb, kiegyensúlyozott volt, és stabil hátteret adott a költőnek. Bár az évek során elhidegültek, Klára mindvégig kitartott mellette, halála után is őrizte hírét és emlékét.

Zseni hibákkal: helyesírási gondok és nyelvtudás nélkül is a csúcson

Kassák különös ellentmondása: költészete európai jelentőségű, de formális tudása hiányos volt; 12 évesen félbehagyta a gimnáziumot, még a helyesírással is küszködött, idegen nyelveket nem beszélt. Ennek ellenére műfordítóként is jelentőset alkotott, főleg Simon Jolán segítségével.

Csavargó zseni és közösségépítő

Kassák Lajos elementáris erejű avantgárd újító volt: írt, a képzőművészettel is kísérletezett, képarchitektúrákat, montázsokat készített. Igazi tehetsége abban rejlett, hogy embereket tudott maga köré gyűjteni; lapjai köré művészközösségek formálódtak. Impulzív, karizmatikus figura volt, aki inspirált és kimerített mindenkit. Magánélete sosem volt nyugodt: a nevelt lánya körüli feszültség, családi konfliktusok és a korabeli pletykák szerint nehéz természete mély nyomot hagytak. Mindezzel együtt erős, hiteles szövegeket alkotott, amelyek a való élet tapasztalatait tükrözik.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu