Felesége mindent feláldozott érte, majd kinyitotta a gázcsapot – Kassák Lajos, az avantgárd zseni élete

Nemcsak a magyar avantgárd úttörője volt Kassák Lajos, hanem rendkívül impulzív, karizmatikus személyiség is. Magánélete tele volt szenvedéllyel, konfliktusokkal és drámákkal; felesége tragédiája mellett a művészetben újító, közösségformáló tehetségét bizonyította, amelyből végül ő maga is erőt merített.

Kassák Lajos és második felesége, Kárpáti Klára, otthonukban.

Forrás: Fortepan

Kassák Lajos (Érsekújvár, 1887. 03. 21. – Budapest, 1967. 07. 22.) a magyar avantgárd atyja, az A Tett és Ma folyóiratok alapítója, amelyek új művészi és társadalmi eszméket hirdettek.

Írói és költői munkássága 1915-ben kezdődött első kötetével; nyolckötetes önéletrajzi műve, Egy ember élete, a 20. századi magyar irodalom egyik meghatározó alkotása. Munkásságát 1965-ben Kossuth-díjjal ismerték el.

Művészete sokoldalú volt: festő, grafikus, építészeti gondolkodó és újságíró; munkásságát a funkcionalizmus és különböző európai avantgárd irányzatok befolyásolták.

Kassák Lajos az autodidakta zseni, aki a világból írta meg önmagát

Kassák körül mindig vibrált valami nyugtalan, szinte botrányos energia: a szegény sorból induló, világot gyalog bejáró csavargó egyszerre volt autodidakta zseni és makacs kívülálló. Kassák Lajos avantgárdja nemcsak művészeti irányzat volt, hanem életforma: futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus – mind egyetlen zaklatott személyiségből törtek fel.

A nő, aki mindent feláldozott és végül belehalt: Simon Jolán története

Simon Jolán szegény sorból indult, színésznőnek készült, férjes asszony és háromgyerekes anya volt, amikor beleszeretett Kassák Lajosba. A kapcsolat mindent felperzselt: elhagyta családját, gyerekeit intézetbe adta, hogy a férfival mehessen.

Nemcsak társ volt, hanem eltartó is: ő teremtette elő a pénzt, szervezte közös életüket. Külföldön tolmácsolt, kapcsolatokat épített, bevezette Kassákot a művészeti körökbe – nélküle aligha futott volna be. Közben mindent eltűrt: a férfi nem akart gyereket, s amikor teherbe esett, abortuszra kényszerítette. Húsz év után vette csak feleségül. Gyerekei elutasították, majd amikor végre kibékült lányával, az agydaganatban meghalt.

Az Ajándék az asszonynak című kötet végső törést hozott: a versek nem hozzá szóltak, Jolán megnyitotta a gázcsapot, és öngyilkos lett.

Új asszony, új egyensúly: Kárpáti Klára hűsége

A második feleség, Kárpáti Klára, a nála 27 évvel fiatalabb matematikatanár 1946-ban ment hozzá Kassák Lajoshoz. Izraelita származásúként miatta áttért a római katolikus hitre, nevét Kárpátira magyarosította. Kapcsolatuk csendesebb, kiegyensúlyozott volt, és stabil hátteret adott a költőnek. Bár az évek során elhidegültek, Klára mindvégig kitartott mellette, halála után is őrizte hírét és emlékét.

Zseni hibákkal: helyesírási gondok és nyelvtudás nélkül is a csúcson Kassák különös ellentmondása: költészete európai jelentőségű, de formális tudása hiányos volt; 12 évesen félbehagyta a gimnáziumot, még a helyesírással is küszködött, idegen nyelveket nem beszélt. Ennek ellenére műfordítóként is jelentőset alkotott, főleg Simon Jolán segítségével.

Csavargó zseni és közösségépítő

Kassák Lajos elementáris erejű avantgárd újító volt: írt, a képzőművészettel is kísérletezett, képarchitektúrákat, montázsokat készített. Igazi tehetsége abban rejlett, hogy embereket tudott maga köré gyűjteni; lapjai köré művészközösségek formálódtak. Impulzív, karizmatikus figura volt, aki inspirált és kimerített mindenkit. Magánélete sosem volt nyugodt: a nevelt lánya körüli feszültség, családi konfliktusok és a korabeli pletykák szerint nehéz természete mély nyomot hagytak. Mindezzel együtt erős, hiteles szövegeket alkotott, amelyek a való élet tapasztalatait tükrözik.

