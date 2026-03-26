Vért hányt egy vendég, azonnal bezárták Beyoncé édesanyjának ételbódéját

Bajba került Beyoncé édesanyja, Tina Knowles. Az asszonynak van egy foodtruckja, és a nála fogyasztó egyik vendég rosszul lett: hidegrázás, szédülés és láz jelentkezett a vásárlónál, majd vért is hányt. A történtek után bepanaszolta a Mama Tina’s Gumbo nevű mozgó büfét az illetékes hatóságoknál, a houstoni egészségügyi hatóság pedig azonnal be is záratta az egységet. A bódéból különböző rendezvényeken és fesztiválokon árulják a Louisiana államhoz köthető gumbót, amely egy sűrű, fűszeres egytálétel, gyakran tenger gyümölcseivel, csirkével vagy kolbásszal elkészítve.

Forrás: Getty Images

Beyoncé édesanyja nem tartotta be a szabályokat

A helyszínre érkező ellenőrök több szabálytalanságot is találtak, elsősorban a tenger gyümölcseinek kezelésével és tárolásával kapcsolatban. A gumbo nem a helyszínen készült: előre megfőzték, lehűtötték, majd olyan vödrökbe tették, amelyek nem alkalmasak élelmiszer tárolására. Ezt követően egy engedély nélküli fagyasztóba került, ezek után hűtőkocsiban szállították a foodtruckhoz, és csak a kiszolgálás előtt olvasztották ki. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy nem vezettek megfelelő hőmérsékleti nyilvántartást. Az ellenőrök emellett hűtés nélkül tárolt garnélás csomagokat is találtak. További probléma volt, hogy az alapanyagok beszerzési forrása sem szerepelt az engedélyekben, és azt sem jelezték, hogy az egyes adagokat mikor főzték le.

A gumbós bódé azonban nem sokáig volt zárva. Az üzemeltetők együttműködtek a hatóságokkal, és rövid időn belül pótolták a hiányosságokat. Az ellenőrök oktatást is tartottak a gyorsfagyasztás, a kiolvasztás és a megfelelő jelölés szabályairól. A Mama Tina’s Gumbo már a következő napon újra megnyithatott.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: