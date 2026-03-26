Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 26., csütörtök

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Újabb részletek derütek ki a Buffy, a vámpírok réme sztárjának haláláról: így találtak rá Nicholas Brendonra

Horváth Angéla
2026.03.26.
Nicholas Brendon, a Buffy, a vámpírok réme Xanderje 54 évesen hunyt el. A színész holttestét egy barátja találta meg annak otthonában.

Újabb részletek derültek ki Nicholas Brendon haláláról. A hatóságok megerősítették, hogy a színészt március 20-án találták holtan, saját otthonában. A helyszíni körülmények alapján úgy tűnt, mintha egyszerűen elaludt volna.

Nicholas Brendon holttestére az egyi k barátja talált rá
A Putnam megyei halottkém, Todd Zeiner a People magazinnak nyilatkozva elmondta: Nicholas Brendon egyedül élt, de az egyik régi barátja nála tartózkodott, hogy segítsen neki a mindennapokban. Ő talált rá a színész holttestére, nem sokkal a halála után. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet, kutatják, voltak-e a színésznek egészségi problémái. A halottkém szerint idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak a helyszínen. Brendon családja ugyanakkor korábban már beszámolt arról, hogy a színésznek szívproblémái voltak. A halál pontos okát azonban csak a boncolás és a toxikológiai vizsgálatok lezárulta után közik.

Nicholas Brendon halálának hírét a színész családja közölte egy bejegyzésben. Mint írták, a színész álmában, valószínűleg természetes okokból hunyt el. Megható sorokkal emlékeztek rá, „szenvedélyes, érzékeny és alkotni vágyó emberként” írták le, akinek művészete hűen tükrözte a személyiségét. Hozzátették: bár életében voltak nehézségek, kezelések alatt állt, és hittel tekintett a jövőbe.

Nicholas Brendon halála: így búcsúzott tőle Sarah Michelle Gellar

Nicholas Brendon nevét a világ a Buffy, a vámpírok réme című sorozatból ismerte meg, amelyben Xander Harris szerepét játszotta 1997 és 2003 között. A széria kultikus lett. A sorozat főszereplője, Sarah Michelle Gellar megható bejegyzésben búcsúzott kollégájától: a sorozat egyik ikonikus mondatát idézve arról írt, milyen nehéz „nem kiválasztottnak” lenni a reflektorfény közelében. „Láttalak, Nicky” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy hiszi, a színész már békére talált.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Cruz Beckham az elhidegült testvérének üzent a legújabb dalában – Videó

Megszakad a szív. Cruz Beckham a legutóbbi koncertjén bemutatta a Loneliest Boy című szerzeményét, amely sajtóhírek szerint egyértelműen a családjukat elhagyó Brooklyn Beckhamről szól.

Exkluzív interjút készítettünk a Harry Potter-előzményfilmek sztárjával – Videó

Budapesten járt a Legendás állatok és megfigyelésük sztárja, Dan Fogler. A Harry Potter-előzményfilmekben Jacob Kowalskit játszó színész izgalmas érdekességeket osztott meg a karakteréről.

Hatalmas fordulat: Hollywood legizmosabb sztárjának balhéját önvédelemnek nyilvánították

Nem vonják büntetőeljárás alá a Reacher című sorozat sztárját - derült ki a rendőrség közleményéből. Alan Ritchson a hétvégén egy verekedés miatt került hatalmas slamasztikában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
