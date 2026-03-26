Újabb részletek derütek ki a Buffy, a vámpírok réme sztárjának haláláról: így találtak rá Nicholas Brendonra

Újabb részletek derültek ki Nicholas Brendon haláláról. A hatóságok megerősítették, hogy a színészt március 20-án találták holtan, saját otthonában. A helyszíni körülmények alapján úgy tűnt, mintha egyszerűen elaludt volna.

Nicholas Brendon holttestére az egyi k barátja talált rá

A Putnam megyei halottkém, Todd Zeiner a People magazinnak nyilatkozva elmondta: Nicholas Brendon egyedül élt, de az egyik régi barátja nála tartózkodott, hogy segítsen neki a mindennapokban. Ő talált rá a színész holttestére, nem sokkal a halála után. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet, kutatják, voltak-e a színésznek egészségi problémái. A halottkém szerint idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak a helyszínen. Brendon családja ugyanakkor korábban már beszámolt arról, hogy a színésznek szívproblémái voltak. A halál pontos okát azonban csak a boncolás és a toxikológiai vizsgálatok lezárulta után közik.

Nicholas Brendon halálának hírét a színész családja közölte egy bejegyzésben. Mint írták, a színész álmában, valószínűleg természetes okokból hunyt el. Megható sorokkal emlékeztek rá, „szenvedélyes, érzékeny és alkotni vágyó emberként” írták le, akinek művészete hűen tükrözte a személyiségét. Hozzátették: bár életében voltak nehézségek, kezelések alatt állt, és hittel tekintett a jövőbe.

Nicholas Brendon halála: így búcsúzott tőle Sarah Michelle Gellar

Nicholas Brendon nevét a világ a Buffy, a vámpírok réme című sorozatból ismerte meg, amelyben Xander Harris szerepét játszotta 1997 és 2003 között. A széria kultikus lett. A sorozat főszereplője, Sarah Michelle Gellar megható bejegyzésben búcsúzott kollégájától: a sorozat egyik ikonikus mondatát idézve arról írt, milyen nehéz „nem kiválasztottnak” lenni a reflektorfény közelében. „Láttalak, Nicky” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy hiszi, a színész már békére talált.

