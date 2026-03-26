Bemutatták az első képkockákat: ilyen lesz az új Harry Potter-sorozat

Hosszú várakozás után végre betekintést nyerhetnek a rajongók az HBO új Harry Potter-sorozatába. A frissen bemutatott előzetesből kiderül: az első évad J. K. Rowling klasszikusának, a Harry Potter és a bölcsek kövének eseményeit követi.

Az új Harry Potter-sorozat a jólismert jelenetekkel indul

Forrás: HBO

A történet ezúttal is a jól ismert pontokról indul: Harry 11. születésnapján kézhez veszi a Roxfortba szóló meghívóját, majd megismeri későbbi legjobb barátait, Hermione Grangert és Ron Weasley-t. A trailer több ikonikus jelenetet is felidéz a varázsvilágból.

Az új Harry Potter-sorozatban nagyobb hangsúlyt kapnak a mellékszereplők

A főszereplő Harry Pottert Dominic McLaughlin alakítja, Hermionét Arabella Stanton, Ront pedig Alastair Stout játssza. Az előzetesben feltűnik Rubeus Hagrid is, akit ezúttal Nick Frost formál meg. A trailerben Draco Malfoy és Albus Dumbledore is megjelenik: előbbit Lox Pratt, utóbbit John Lithgow alakítja.

A készítők több ponton is változtatnak a jól ismert sztorin. Az új sorozat nem kizárólag Harry Potter szemszögéből mutatja be az eseményeket, így a mellékszereplők története is nagyobb hangsúlyt kap – például Draco Malfoy karakterét árnyaltabban mutatják be.

A szereplőgárda további tagjai között szerepel Janet McTeer (Minerva McGalagony), Paapa Essiedu (Perselus Piton), Rory Wilmot (Neville Longbottom), Leo Earley (Seamus Finnigan), Elijah Oshin (Dean Thomas), Tristan és Gabriel Harland (Fred és George Weasley), Ruari Spooner (Percy Weasley), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Finn Stephens (Vincent Crabbe), William Nash (Gregory Goyle), Warwick Davis (Filius Flitwick), valamint Sirine Saba (Pomona Bimba professzor).

A sorozatot Francesca Gardiner jegyzi íróként és vezető producerként is.

Bár korábban 2027 elejére tervezték a premiert, végül jóval korábbra hozták: az HBO már idén karácsonykor műsorra tűzi az első évadot.

