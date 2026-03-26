Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 26., csütörtök Emánuel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
trailer

Bemutatták az első képkockákat: ilyen lesz az új Harry Potter-sorozat

Szabados Dániel
2026.03.26.
Megérkezett az első hivatalos előzetes az HBO készülő Harry Potter-sorozatához. A produkció már idén karácsonykor képernyőre kerül, és az első évad a Bölcsek köve történetét dolgozza fel.

Hosszú várakozás után végre betekintést nyerhetnek a rajongók az HBO új Harry Potter-sorozatába. A frissen bemutatott előzetesből kiderül: az első évad J. K. Rowling klasszikusának, a Harry Potter és a bölcsek kövének eseményeit követi.

Az új Harry Potter-sorozat a jólismert jelenetekkel indul
Az új Harry Potter-sorozat a jólismert jelenetekkel indul
Forrás: HBO

A történet ezúttal is a jól ismert pontokról indul: Harry 11. születésnapján kézhez veszi a Roxfortba szóló meghívóját, majd megismeri későbbi legjobb barátait, Hermione Grangert és Ron Weasley-t. A trailer több ikonikus jelenetet is felidéz a varázsvilágból.

 

Az új Harry Potter-sorozatban nagyobb hangsúlyt kapnak a mellékszereplők

A főszereplő Harry Pottert Dominic McLaughlin alakítja, Hermionét Arabella Stanton, Ront pedig Alastair Stout játssza. Az előzetesben feltűnik Rubeus Hagrid is, akit ezúttal Nick Frost formál meg. A trailerben Draco Malfoy és Albus Dumbledore is megjelenik: előbbit Lox Pratt, utóbbit John Lithgow alakítja.

A készítők több ponton is változtatnak a jól ismert sztorin. Az új sorozat nem kizárólag Harry Potter szemszögéből mutatja be az eseményeket, így a mellékszereplők története is nagyobb hangsúlyt kap – például Draco Malfoy karakterét árnyaltabban mutatják be.

A szereplőgárda további tagjai között szerepel Janet McTeer (Minerva McGalagony), Paapa Essiedu (Perselus Piton), Rory Wilmot (Neville Longbottom), Leo Earley (Seamus Finnigan), Elijah Oshin (Dean Thomas), Tristan és Gabriel Harland (Fred és George Weasley), Ruari Spooner (Percy Weasley), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Finn Stephens (Vincent Crabbe), William Nash (Gregory Goyle), Warwick Davis (Filius Flitwick), valamint Sirine Saba (Pomona Bimba professzor).

A sorozatot Francesca Gardiner jegyzi íróként és vezető producerként is. 

Bár korábban 2027 elejére tervezték a premiert, végül jóval korábbra hozták: az HBO már idén karácsonykor műsorra tűzi az első évadot.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Exkluzív interjút készítettünk a Harry Potter-előzményfilmek sztárjával – Videó

Budapesten járt a Legendás állatok és megfigyelésük sztárja, Dan Fogler. A Harry Potter-előzményfilmekben Jacob Kowalskit játszó színész izgalmas érdekességeket osztott meg a karakteréről.

Újabb világsztárokat kaptak lencsevégre Budapesten: Eddie Redmayne is megérkezett a fővárosba

Az elmúlt hónapokban ellepték a világsztárok Budapestet. A hazánkban forgató színészek névsora most új taggal bővült, ugyanis megérkezett a fővárosba Eddie Redmayne is.

A legyek ura: a sorozat kegyetlenebb, mint az eredeti történet – Traumatizál, de kihagyhatatlan

Négy epizód, ami lassan, de biztosan mászik a bőröd alá. És ott is marad. Már most az év kedvenc szériája lett nálunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu