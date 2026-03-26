Brutális fordulat az időjárásban: nyugaton hó és orkán tombol, keleten 20 fok is lehet

Csütörtökön a nyugati országrészben fokozatosan megerősödik az északi szél, amely a délutáni, esti órákra válik igazán viharossá. Sokfelé 80–90 kilométer/órás széllökések várhatók, de egyes területeken ennél erősebb, akár orkánerejű lökések is előfordulhatnak. Eközben a keleti térségekben megmarad a délies áramlás, így ott továbbra is enyhe, tavaszias időjárás várható.

Kettészakítja az országot az időjárás

Forrás: Life.hu

Csütörtöki időjárás: a csapadék minden formáját elhozhatja

A csapadék az ország nagy részét érinti, de egészen eltérő formában jelenik meg:

A Nyugat-Dunántúlon és a Bakony térségében az eső fokozatosan havazásba fordul. A hegyvidéki területeken – különösen a Bakonyban és a Kőszegi-hegységben – péntek reggelig akár 15–25 centiméteres, tapadó hóréteg is kialakulhat, de a síkvidéken is számítani lehet átmeneti, olvadó hótakaróra.

Az ország középső részén jelentős mennyiségű eső hullhat, helyenként 20–40 milliméter is eshet.

Keleten a délelőtti órákban még a nap is kisüthet, majd délután záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki.

A hőmérsékletben is látványos különbség alakul ki: míg a nyugati határ közelében mindössze 4 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk, addig a Tiszántúlon akár a 20 fokot is elérheti a nappali csúcshőmérséklet. A jelentős eltérés hátterében egy, a térségünk felett örvénylő ciklon áll - írja a Köpönyeg.

Az időjárás a szervezetet is megviseli. A kettős fronthatás miatt sokaknál jelentkezhet fejfájás, vérnyomás-ingadozás, valamint koncentrációs nehézség és lassabb reakcióidő. A szakemberek különösen a közlekedők figyelmét hívják fel a fokozott óvatosságra. A vizes, helyenként havas útfelületek, az erős oldalszél jelentősen növelik a balesetek kockázatát.

