Sajnáljuk Benedict, ez nem jött át: ezért nem tudtunk beleszeretni a második Bridgerton fiúba

Hastings hercege, a Bridgerton-ház vikomtja és György király után már-már csorgó nyállal ültünk le a Bridgerton család 4. évadának első része elé, hogy átadjuk magunkat Benedict Bridgertonnak. Azonban sajnos – hiába is akartuk annyira – nem tudta ellopni a szívünket. A csalódottság annál nagyobb lett, minél nagyobb volt az elvárásunk. Hiszen a másodszülött Bridgerton fiúnak minden adottsága megvolt ahhoz, hogy a legdögösebb kosztümös szívtipróvá váljon, de úgy tűnik, túl nagy volt számára a feladat, hogy egy egész évadon át tartsa a frontot, mint ügyeletes sármőr. És azt is elmondjuk, hogy miért.
Kedves, jóképű, de sajnos nem túl szexi Benedict Bridgerton
- A népszerű A Bridgerton család sorozat negyedik évada január végén jelent meg a Netflixen, a rajongók nagy örömére.
- Főszereplője ezúttal a másodszülött Bridgerton fiú, Benedict volt, bemutatva, hogyan talál rá a szerelem.
- Bár a tipikus Bridgerton hangulatot hozta az évad, azt még a kosztümök, a díszlet és a zene sem tudta elrejteni, hogy Luke Thompson már nem üti meg az ingerküszöbünket.
Benedict ereje abban rejlett az elmúlt évadokban, hogy mert más lenni. A szabad művészlélek bátran fedezte fel a szexualitását, kísérletezett, és cseppet sem olvadt be a családi összképbe.
Most azonban bebizonyosodott az, ami a karakterének egyik fő válsága is: tartaléknak, mellékszereplőnek jó volt, de nem elég erős férfi főhősnek.
A negyedik évad már-már kétségbeesve próbálja szexi görög félistennek bemutatni a Benedictet alakító Luke Thompsont, de sajnos eltörpül nagy elődjei, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey vagy akár Martins Imhangbe mellett, aki Will Mondrich-et alakítja. Pontosan azért, mert elveszett különlegessége, az a hév és szenvedély, ami jellemezte őt. Sophie mellett inkább tűnik vergődő kiskutyának, mint domináns, szabad szellemnek. Pedig ez állt volna igazán jól neki, ez az ő szuperereje.
Ráadásul a két színész között sem igazán érezhető a kémia. Egy fokkal jobb, mint a harmadik évad főszereplői között, de ezen főleg Yerin Ha játéka segít, nem Luke Thompsoné.
Rosszfiúkat akarunk
Az alkotók persze igyekeztek Benedict férfiasságát minél inkább előtérbe helyezni (fürdés a tóban, félig kigombolt alsónadrág vagy áttetsző, lenge ing), valami mégsem működött. Pedig ezek bevett trükkök, amik mindig atombiztosan hozzák az elvárt hatást, és ugyanezek a húzások az előző évadok főszereplőinek tényleg egészen máshogy is álltak.
Feltevésünk szerint ennek oka maga a színészből áradó kémia, ami túl lágy a Bridgerton nézői számára. Benedict nem egy kifejezetten maszkulin alfahím. Nem rosszfiú, akit megszelídít egy nő, ő inkább a gyengéd és érző művészlélek, ezen pedig nem segített a forgatókönyv által adott vajmi kevés erotikus jelenet sem.
Mondjuk ki: azért, mert Benedict sosem volt rosszfiú, mi pedig azt szeretjük. Bármennyire is a „green flagekre" vágyunk a való életben, a Bridgertont épp a rosszfiúkért nézzük. A gavallér sármőrökért, akiket majd széttép a vívódás, hogy ki merjenek-e kezdeni a jókislánnyal. Lehet, hogy ciki, lehet, hogy ponyva, de nem a jófiús husband materialok érdekelnek minket, legalábbis a sorozatban semmiképp. Arra vágyunk, hogy a férfiak értünk hagyjanak fel káros szenvedélyeikkel, veszítsék el a fejüket és forgassák fel a világukat. Ebbe pedig nem illik bele Benedict Bridgerton a maga bájával és cuki bárgyúságával.
Hogy mi kellett volna ahhoz, hogy meggyőzzön minket a másodszülött Bridgerton fivér? Több tűz, több szenvedély, némi 'piszok', és persze mélyebb beszélgetések. Egy-egy félmondaton kívül ugyanis senki nem foglalkozott Benedict saját tragédiájával és traumáival, pláne nem került előtérbe az intellektusa vagy az izgalmas világnézetei. Így nyolc részen keresztül azt néztük, ahogy Sophie és Benedict elbeszél egymás mellett és tehetetlenül várja a megoldást, mint a sült galambot. Ha a srác legalább egy értelmes kérdést feltett volna az azóta méltatlanul ikonikussá vált „Leszel a szeretőm?" helyett, talán egy fokkal komolyabban vehető lett volna kettejük románca, de így csak nekünk maradtak kérdéseink...
Jó, persze, nem lehet mindenki Jonathan Bailey, de ha valaki férfi főszereplő a Bridgertonban, akkor kicsit többet várunk el tőle, mint pár szép mosoly és egy félig kigombolt régenskori alsónadrág!