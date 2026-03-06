Sajnáljuk Benedict, ez nem jött át: ezért nem tudtunk beleszeretni a második Bridgerton fiúba

Hastings hercege, a Bridgerton-ház vikomtja és György király után már-már csorgó nyállal ültünk le a Bridgerton család 4. évadának első része elé, hogy átadjuk magunkat Benedict Bridgertonnak. Azonban sajnos – hiába is akartuk annyira – nem tudta ellopni a szívünket. A csalódottság annál nagyobb lett, minél nagyobb volt az elvárásunk. Hiszen a másodszülött Bridgerton fiúnak minden adottsága megvolt ahhoz, hogy a legdögösebb kosztümös szívtipróvá váljon, de úgy tűnik, túl nagy volt számára a feladat, hogy egy egész évadon át tartsa a frontot, mint ügyeletes sármőr. És azt is elmondjuk, hogy miért.

Nagyon vártul Benedict Bridgertont, de nem tudta elrabolni a szívünket.

Forrás: Netflix/Facebook

Kedves, jóképű, de sajnos nem túl szexi Benedict Bridgerton

A népszerű A Bridgerton család sorozat negyedik évada január végén jelent meg a Netflixen, a rajongók nagy örömére.

sorozat negyedik évada január végén jelent meg a Netflixen, a rajongók nagy örömére. Főszereplője ezúttal a másodszülött Bridgerton fiú, Benedict volt, bemutatva, hogyan talál rá a szerelem.

Bár a tipikus Bridgerton hangulatot hozta az évad, azt még a kosztümök, a díszlet és a zene sem tudta elrejteni, hogy Luke Thompson már nem üti meg az ingerküszöbünket.

Benedict ereje abban rejlett az elmúlt évadokban, hogy mert más lenni. A szabad művészlélek bátran fedezte fel a szexualitását, kísérletezett, és cseppet sem olvadt be a családi összképbe.

Most azonban bebizonyosodott az, ami a karakterének egyik fő válsága is: tartaléknak, mellékszereplőnek jó volt, de nem elég erős férfi főhősnek.

A negyedik évad már-már kétségbeesve próbálja szexi görög félistennek bemutatni a Benedictet alakító Luke Thompsont, de sajnos eltörpül nagy elődjei, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey vagy akár Martins Imhangbe mellett, aki Will Mondrich-et alakítja. Pontosan azért, mert elveszett különlegessége, az a hév és szenvedély, ami jellemezte őt. Sophie mellett inkább tűnik vergődő kiskutyának, mint domináns, szabad szellemnek. Pedig ez állt volna igazán jól neki, ez az ő szuperereje.

Ráadásul a két színész között sem igazán érezhető a kémia. Egy fokkal jobb, mint a harmadik évad főszereplői között, de ezen főleg Yerin Ha játéka segít, nem Luke Thompsoné.