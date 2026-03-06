Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 6., péntek Inez, Leonóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kritika

Sajnáljuk Benedict, ez nem jött át: ezért nem tudtunk beleszeretni a második Bridgerton fiúba

IMDb -
kritika Bridgerton család Benedict Bridgerton
Life
2026.03.06.
Ha másért nem is, a szép férfiakért eddig minden Bridgerton évadot megérte megnézni. A negyedik szezon főszereplője azonban hagy némi kívánnivalót maga után. Persze Benedict is szikár és igézőek a szemei... de valami mégsem működik. Íme 5 ok, amiért nem tudta elrabolni a szívünket Benedict Bridgerton.

Hastings hercege, a Bridgerton-ház vikomtja és György király után már-már csorgó nyállal ültünk le a Bridgerton család 4. évadának első része elé, hogy átadjuk magunkat Benedict Bridgertonnak. Azonban sajnos – hiába is akartuk annyira – nem tudta ellopni a szívünket. A csalódottság annál nagyobb lett, minél nagyobb volt az elvárásunk. Hiszen a másodszülött Bridgerton fiúnak minden adottsága megvolt ahhoz, hogy a legdögösebb kosztümös szívtipróvá váljon, de úgy tűnik, túl nagy volt számára a feladat, hogy egy egész évadon át tartsa a frontot, mint ügyeletes sármőr. És azt is elmondjuk, hogy miért. 

Benedict Bridgerton és Sophie Baek
Nagyon vártul Benedict Bridgertont, de nem tudta elrabolni a szívünket.
Forrás:  Netflix/Facebook

Kedves, jóképű, de sajnos nem túl szexi Benedict Bridgerton

  • A népszerű A Bridgerton család sorozat negyedik évada január végén jelent meg a Netflixen, a rajongók nagy örömére.
  • Főszereplője ezúttal a másodszülött Bridgerton fiú, Benedict volt, bemutatva, hogyan talál rá a szerelem.
  • Bár a tipikus Bridgerton hangulatot hozta az évad, azt még a kosztümök, a díszlet és a zene sem tudta elrejteni, hogy Luke Thompson már nem üti meg az ingerküszöbünket.  

Benedict ereje abban rejlett az elmúlt évadokban, hogy mert más lenni. A szabad művészlélek bátran fedezte fel a szexualitását, kísérletezett, és cseppet sem olvadt be a családi összképbe. 

Most azonban bebizonyosodott az, ami a karakterének egyik fő válsága is: tartaléknak, mellékszereplőnek jó volt, de nem elég erős férfi főhősnek.

A negyedik évad már-már kétségbeesve próbálja szexi görög félistennek bemutatni a Benedictet alakító Luke Thompsont, de sajnos eltörpül nagy elődjei, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey vagy akár Martins Imhangbe mellett, aki Will Mondrich-et alakítja. Pontosan azért, mert elveszett különlegessége, az a hév és szenvedély, ami jellemezte őt. Sophie mellett inkább tűnik vergődő kiskutyának, mint domináns, szabad szellemnek. Pedig ez állt volna igazán jól neki, ez az ő szuperereje.

Ráadásul a két színész között sem igazán érezhető a kémia. Egy fokkal jobb, mint a harmadik évad főszereplői között, de ezen főleg Yerin Ha játéka segít, nem Luke Thompsoné. 

Benedict Bridgerton
Benedict inkább volt mellékszereplő, mint főszereplő a saját évadában is. Forrás: profimedia

Rosszfiúkat akarunk

Az alkotók persze igyekeztek Benedict férfiasságát minél inkább előtérbe helyezni (fürdés a tóban, félig kigombolt alsónadrág vagy áttetsző, lenge ing), valami mégsem működött. Pedig ezek bevett trükkök, amik mindig atombiztosan hozzák az elvárt hatást, és ugyanezek a húzások az előző évadok főszereplőinek tényleg egészen máshogy is álltak. 

Feltevésünk szerint ennek oka maga a színészből áradó kémia, ami túl lágy a Bridgerton nézői számára. Benedict nem egy kifejezetten maszkulin alfahím. Nem rosszfiú, akit megszelídít egy nő, ő inkább a gyengéd és érző művészlélek, ezen pedig nem segített a forgatókönyv által adott vajmi kevés erotikus jelenet sem.

Mondjuk ki: azért, mert Benedict sosem volt rosszfiú, mi pedig azt szeretjük. Bármennyire is a „green flagekre" vágyunk a való életben, a Bridgertont épp a rosszfiúkért nézzük. A gavallér sármőrökért, akiket majd széttép a vívódás, hogy ki merjenek-e kezdeni a jókislánnyal. Lehet, hogy ciki, lehet, hogy ponyva, de nem a jófiús husband materialok érdekelnek minket, legalábbis a sorozatban semmiképp. Arra vágyunk, hogy a férfiak értünk hagyjanak fel káros szenvedélyeikkel, veszítsék el a fejüket és forgassák fel a világukat. Ebbe pedig nem illik bele Benedict Bridgerton a maga bájával és cuki bárgyúságával. 

Hogy mi kellett volna ahhoz, hogy meggyőzzön minket a másodszülött Bridgerton fivér? Több tűz, több szenvedély, némi 'piszok', és persze mélyebb beszélgetések. Egy-egy félmondaton kívül ugyanis senki nem foglalkozott Benedict saját tragédiájával és traumáival, pláne nem került előtérbe az intellektusa vagy az izgalmas világnézetei. Így nyolc részen keresztül azt néztük, ahogy Sophie és Benedict elbeszél egymás mellett és tehetetlenül várja a megoldást, mint a sült galambot. Ha a srác legalább egy értelmes kérdést feltett volna az azóta méltatlanul ikonikussá vált „Leszel a szeretőm?" helyett, talán egy fokkal komolyabban vehető lett volna kettejük románca, de így csak nekünk maradtak kérdéseink... 

Jó, persze, nem lehet mindenki Jonathan Bailey, de ha valaki férfi főszereplő a Bridgertonban, akkor kicsit többet várunk el tőle, mint pár szép mosoly és egy félig kigombolt régenskori alsónadrág!

Ki az új Lady Whistledown? – Utánajártunk a Bridgerton legnagyobb rejtélyének, ők a legesélyesebbek

Penelope letette a tollat – vagy mégsem? A társaság újra suttog, és valaki ismét írni kezdett. Nézzük, mik a legújabb Bridgerton-elméletek!

Totális irányváltás és új hang A Bridgerton családban: valódi nyomozót játszhat a néző az 5. évadban

Fordulat a Bridgerton-univerzumban: a királynő engedélyezte Penelope lemondását Lady Whistledown szerepéről, a készítők pedig tudatosan építenek új titokra a következő évadokban. A narrációban is változás jön – Julie Andrews hangja sem marad ugyanaz A Bridgerton családban.

Nyájas olvasóim! Vigyázzatok, a Benedict Bridgertonnal való szex akár bőrbetegséget is okozhat

Reméljük, hogy ülsz, mert olyan kulisszatitkokat hoztunk mindenki kedvenc kosztümös sorozatáról, amitől ki megy a vér a lábadból.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu