Túl korán távozott: meghalt a Supernatural csodás színésznője

51 éves korában elhunyt Carrie Anne Fleming kanadai színésznő, akit többek között a Supernatural és az iZombie című sorozatokból ismerhetett a közönség.

Carrie Anne Fleming halálát Jim Beaver, a Supernatural egyik szereplője erősítette meg. Elmondása szerint a színésznő a mellrák szövődményei miatt hunyt el február 26-án, a kanadai British Columbia tartományban található Sidneyben.

Carrie Anne Fleming, a Supernatural színésznője
Carrie Anne Fleming a Supernaturalben: mind az öt évadban feltűnt

A színésznő pályafutása a kilencvenes években indult: korai munkái között szerepelt a Viper című sorozat, ebben visszatérő szerepeket kapott, valamint egy kisebb, nem nevesített szerep Adam Sandler Happy, a flúgos golfos című filmjében. Ezzel vette kezdetét közel három évtizedes karrierje. A horror műfajban 2005-ben, A horror mesterei című sorozattal tűnt fel, ezt követően pedig több természetfeletti és sci-fi produkcióban is szerepet kapott. A Supernatural című sorozatban Karen Singer karakterét alakította, aki Bobby Singer felesége volt. A széria mind az öt évadában feltűnt. Később az iZombie című, természetfeletti elemekkel átszőtt vígjáték-dráma sorozatban is látható volt, ahol Candy Baker szerepét játszotta.

A hírek szerint Carrie Anne Fleminget egyetlen lánya, Madalyn Rose gyászolja.

