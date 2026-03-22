Fotókon a szuperszexi visszatérés: ismét reflektorfényben a Pussycat Dolls

Látványos megjelenéssel hívta fel magára a figyelmet New York pénzügyi negyedében Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt. Az ikonikus Pussycat Dolls trió tagjai több mint 15 év után álltak ismét össze, és már most hatalmas érdeklődés övezi a közelgő visszatérésüket.

Sokan kíváncsiak a Pussycat Dolls visszatérésére

Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt New Yorkban népszerűsítették a Pussycat Dolls visszatérését

Több mint 15 év után állt össze újra a trió

53 állomásos PCD Forever turné indul júniusban

Három korábbi tag kimarad az új felállásból

A kimaradó tagok közül többen csalódottságuknak adtak hangot

A visszatérést már most hatalmas érdeklődés övezi

Visszatér a Pussycat Dolls!

A három énekesnő a városban töltött nap során is tökéletesen összehangolt, divatos szettjeivel vonzotta a tekinteteket, miközben a hamarosan induló PCD Forever turnét népszerűsítették. A nagyszabású koncertsorozat az Egyesült Királyságban, Európában és Észak-Amerikában is állomásozik majd, új dalokkal kiegészítve a jól ismert slágereket.

A 47 éves Nicole Scherzinger egy feltűnő, bordó, pánt nélküli bőrruhában érkezett, amely tökéletesen kiemelte alakját. Megjelenését testszínű, hegyes orrú magassarkúval tette teljessé, és magabiztosan pózolt zenekartársai oldalán. A 44 éves Ashley Roberts egy elegáns, testhezálló összeállítást választott: krémszínű-barna, mélyen dekoltált blézert viselt hozzá illő culotte-nadrággal. A kifinomult megjelenést krémszínű tűsarkúval és oldalra fésült frizurával egészítette ki. Kimberly Wyatt szintén a merészebb vonalat képviselte: egy mélyen dekoltált, barna szatén blézerruhában jelent meg, amelyet áttetsző fekete harisnyával és klasszikus, hegyes orrú cipővel tett még hangsúlyosabbá.

Hamarosan debütál a Pussycat Dolls új formációja!

Hiányzó tagok árnyékolják be a visszatérést

A trió új turnéja, a PCD Forever összesen 53 koncertet foglal magában, és júniusban indul Kaliforniában. A rajongók élőben is hallhatják majd a frissen megjelent új kislemezt, a Club Songot, amely március 12-én debütált. Az európai turné szeptember 29-én kezdődik az Egyesült Királyságban: Birmingham után többek között Nottingham, Leeds és Glasgow is szerepel a menetrendben, a turné pedig október 13-án Londonban, a The O2 arénában zárul – írja a Hello! magazin.