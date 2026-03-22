Fotókon a szuperszexi visszatérés: ismét reflektorfényben a Pussycat Dolls

Látványos megjelenéssel hívta fel magára a figyelmet New York pénzügyi negyedében Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt. Az ikonikus Pussycat Dolls trió tagjai több mint 15 év után álltak ismét össze, és már most hatalmas érdeklődés övezi a közelgő visszatérésüket.
Visszatér a Pussycat Dolls!
A három énekesnő a városban töltött nap során is tökéletesen összehangolt, divatos szettjeivel vonzotta a tekinteteket, miközben a hamarosan induló PCD Forever turnét népszerűsítették. A nagyszabású koncertsorozat az Egyesült Királyságban, Európában és Észak-Amerikában is állomásozik majd, új dalokkal kiegészítve a jól ismert slágereket.
A 47 éves Nicole Scherzinger egy feltűnő, bordó, pánt nélküli bőrruhában érkezett, amely tökéletesen kiemelte alakját. Megjelenését testszínű, hegyes orrú magassarkúval tette teljessé, és magabiztosan pózolt zenekartársai oldalán. A 44 éves Ashley Roberts egy elegáns, testhezálló összeállítást választott: krémszínű-barna, mélyen dekoltált blézert viselt hozzá illő culotte-nadrággal. A kifinomult megjelenést krémszínű tűsarkúval és oldalra fésült frizurával egészítette ki. Kimberly Wyatt szintén a merészebb vonalat képviselte: egy mélyen dekoltált, barna szatén blézerruhában jelent meg, amelyet áttetsző fekete harisnyával és klasszikus, hegyes orrú cipővel tett még hangsúlyosabbá.
Hiányzó tagok árnyékolják be a visszatérést
A trió új turnéja, a PCD Forever összesen 53 koncertet foglal magában, és júniusban indul Kaliforniában. A rajongók élőben is hallhatják majd a frissen megjelent új kislemezt, a Club Songot, amely március 12-én debütált. Az európai turné szeptember 29-én kezdődik az Egyesült Királyságban: Birmingham után többek között Nottingham, Leeds és Glasgow is szerepel a menetrendben, a turné pedig október 13-án Londonban, a The O2 arénában zárul – írja a Hello! magazin.
A visszatérés azonban nem teljes: három korábbi tag, Carmit Bachar, Jessica Sutta és Melody Thornton nem csatlakozik az új formációhoz. Hiányuk nem maradt szó nélkül. Carmit Bachar közösségi oldalán több bejegyzésben is utalt arra, hogy szerinte a rajongók kevésbé lelkesednek majd a turnéért az ő jelenléte nélkül, és egy olyan posztot is megosztott, amelyben Jessica Suttát említették, mint szintén mellőzött tagot.
Jessica Sutta szintén csalódottságának adott hangot: Instagram-sztorijában több idézetet is megosztott csalódást okozó emberekről, valamint egy neki szóló támogató üzenetet is újraközölt. Melody Thornton egyelőre nem reagált nyilvánosan a fejleményekre, noha korábban is kimaradt a 2019-es rövid ideig tartó újraegyesülésből, ugyanakkor továbbra is jó kapcsolatot ápol Nicole Scherzingerrel.
A Pussycat Dolls 2003-ban alakult, és 2010-ben oszlott fel. 2019-ben már történt egy rövid újraegyesülés, amely azonban nem volt teljes felállású. A mostani visszatérés így ismét új fejezetet nyit a világhírű lánycsapat történetében, amelynek sikere már most garantáltnak tűnik – még a belső feszültségek ellenére is.
