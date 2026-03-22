Fotókon a szuperszexi visszatérés: ismét reflektorfényben a Pussycat Dolls

Rideg Léna
2026.03.22.
Nicole Scherzinger vezetésével tér vissza a világhírű lánycsapat, ám a nagy comeback nem teljes: a hat egykori tagból csak hárman állnak újra össze. A 2003-ban alakult Pussycat Dolls így új formációban próbálja meghódítani a közönséget.

Látványos megjelenéssel hívta fel magára a figyelmet New York pénzügyi negyedében Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt. Az ikonikus Pussycat Dolls trió tagjai több mint 15 év után álltak ismét össze, és már most hatalmas érdeklődés övezi a közelgő visszatérésüket.

Sokan kíváncsiak a Pussycat Dolls visszatérésére
  • Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt New Yorkban népszerűsítették a Pussycat Dolls visszatérését
  • Több mint 15 év után állt össze újra a trió
  • 53 állomásos PCD Forever turné indul júniusban
  • Három korábbi tag kimarad az új felállásból
  • A kimaradó tagok közül többen csalódottságuknak adtak hangot
  • A visszatérést már most hatalmas érdeklődés övezi

A három énekesnő a városban töltött nap során is tökéletesen összehangolt, divatos szettjeivel vonzotta a tekinteteket, miközben a hamarosan induló PCD Forever turnét népszerűsítették. A nagyszabású koncertsorozat az Egyesült Királyságban, Európában és Észak-Amerikában is állomásozik majd, új dalokkal kiegészítve a jól ismert slágereket.

A 47 éves Nicole Scherzinger egy feltűnő, bordó, pánt nélküli bőrruhában érkezett, amely tökéletesen kiemelte alakját. Megjelenését testszínű, hegyes orrú magassarkúval tette teljessé, és magabiztosan pózolt zenekartársai oldalán. A 44 éves Ashley Roberts egy elegáns, testhezálló összeállítást választott: krémszínű-barna, mélyen dekoltált blézert viselt hozzá illő culotte-nadrággal. A kifinomult megjelenést krémszínű tűsarkúval és oldalra fésült frizurával egészítette ki. Kimberly Wyatt szintén a merészebb vonalat képviselte: egy mélyen dekoltált, barna szatén blézerruhában jelent meg, amelyet áttetsző fekete harisnyával és klasszikus, hegyes orrú cipővel tett még hangsúlyosabbá.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 20: (L-R) Kimberly Wyatt, Ashley Roberts and Nicole Scherzinger are seen in the Financial District on March 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/GC Images)
Hiányzó tagok árnyékolják be a visszatérést

A trió új turnéja, a PCD Forever összesen 53 koncertet foglal magában, és júniusban indul Kaliforniában. A rajongók élőben is hallhatják majd a frissen megjelent új kislemezt, a Club Songot, amely március 12-én debütált. Az európai turné szeptember 29-én kezdődik az Egyesült Királyságban: Birmingham után többek között Nottingham, Leeds és Glasgow is szerepel a menetrendben, a turné pedig október 13-án Londonban, a The O2 arénában zárul – írja a Hello! magazin.

A visszatérés azonban nem teljes: három korábbi tag, Carmit Bachar, Jessica Sutta és Melody Thornton nem csatlakozik az új formációhoz. Hiányuk nem maradt szó nélkül. Carmit Bachar közösségi oldalán több bejegyzésben is utalt arra, hogy szerinte a rajongók kevésbé lelkesednek majd a turnéért az ő jelenléte nélkül, és egy olyan posztot is megosztott, amelyben Jessica Suttát említették, mint szintén mellőzött tagot.

Jessica Sutta szintén csalódottságának adott hangot: Instagram-sztorijában több idézetet is megosztott csalódást okozó emberekről, valamint egy neki szóló támogató üzenetet is újraközölt. Melody Thornton egyelőre nem reagált nyilvánosan a fejleményekre, noha korábban is kimaradt a 2019-es rövid ideig tartó újraegyesülésből, ugyanakkor továbbra is jó kapcsolatot ápol Nicole Scherzingerrel.

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 03: The Pussycat Dolls (L-R) Jessica Sutta, Melody Thornton, Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger, Carmit Bachard and Ashley Roberts perform on stage at the 12th annual MTV Europe Music Awards 2005 at the Atlantic Pavilion on November 3, 2005 in Lisbon, Portugal. (Photo by Frank Micelotta/Getty Images for MTV)
A Pussycat Dolls teljes felállása egy korábbi fellépésen, 2005-ben.
A Pussycat Dolls 2003-ban alakult, és 2010-ben oszlott fel. 2019-ben már történt egy rövid újraegyesülés, amely azonban nem volt teljes felállású. A mostani visszatérés így ismét új fejezetet nyit a világhírű lánycsapat történetében, amelynek sikere már most garantáltnak tűnik – még a belső feszültségek ellenére is.

