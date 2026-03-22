Rideg Léna
2026.03.22.
A brit uralkodó egy különösen beszédes időzítéssel hívta fel magára a figyelmet, ami sokak szerint akár a békülés első jele is lehet Harry herceggel. III. Károly király ugyanis az idei első kerti partit Archie herceg születésnapjára időzítette.

Nyilvánosságra hozták III. Károly király 2026-os kerti partijainak időpontjait, amelyek idén különös jelentőséget kapnak: az első eseményt éppen unokája, Archie herceg születésnapján tartják meg. A rangos ünnepségek hagyományosan a Buckingham-palota kertjében, valamint az edinburghi Holyroodhouse-palotában zajlanak majd.

Küszöbön a békülés? III. Károly király és Harry herceg kapcsolatában nagy fordulat jöhet.
Küszöbön a békülés? III. Károly király és Harry herceg kapcsolatában nagy fordulat jöhet.
Forrás: Chris Jackson Collection
  • Nyilvánosságra hozták III. Károly 2026-os kerti partijainak időpontjait
  • Az első esemény Archie herceg születésnapjára esik
  • Négy kerti partit tartanak, köztük egyet Skóciában
  • A rendezvények a közösségért dolgozókat ünneplik
  • Károly kapcsolata Archie-val az elmúlt években korlátozott volt
  • Harry herceg korábban nyíltan beszélt a békülés iránti vágyáról

III. Károly király különleges időzítése

Az idei nyáron három kerti partit rendeznek a Buckingham-palotában, emellett egy negyedik eseményre kerül sor Skóciában, a Holyroodhouse-palotában. A rendezvények célja, hogy elismerjék az Egyesült Királyság-szerte dolgozó önkéntesek, jótékonysági segítők és a sürgősségi szolgálatok munkatársainak áldozatos munkáját. 

Különösen szimbolikus az első kerti parti időpontja, amely május 6-ra esik – ugyanarra a napra, amikor Harry herceg és Meghan Markle fia, Archie herceg születésnapját ünnepli.

A további időpontok között szerepel május 8. és 12. a Buckingham-palotában, majd május 19-én egy különleges eseményt tartanak a The Not Forgotten Association éves kerti partijaként, amely a veteránokat és a korábban szolgálatot teljesítőket ünnepli. A rendezvénysorozat június 30-án zárul a Holyroodhouse-palotában.

Újabb lépés a békülés felé?

A dátum ugyanakkor keserédes jelentéssel bír az uralkodó számára. Károly király kapcsolata unokájával az elmúlt években korlátozottá vált, miután Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban visszaléptek királyi kötelezettségeiktől, és az Egyesült Államokba költöztek. Bár korábban töltöttek együtt időt, utoljára 2022-ben, II. Erzsébet királynő platinajubileuma idején találkoztak Londonban – ekkor ismerkedett meg először Károly unokájával, Lilibet hercegnővel is.

A családi viszony azóta sem rendeződött teljesen, bár vannak jelei a közeledésnek. Tavaly Harry herceg a BBC-nek adott interjújában nyíltan beszélt arról, hogy szeretne kibékülni családjával. Mint mondta, nincs értelme a további viszálynak, különösen úgy, hogy nem tudja, mennyi ideje van még édesapjával. Ugyanakkor hozzátette: a békülés elsősorban a brit királyi család döntésén múlik.

A kapcsolatok javulására utalhat, hogy Harry tavaly szeptemberben találkozott apjával egy magánjellegű teázásra a londoni Clarence House-ban. A találkozó részletei nem kerültek nyilvánosságra, de a herceget mintegy egy órával később látták távozni a király társaságában.

Meghan Markle és Harry herceg fia, Archie idén lesz 7 éves

Archie herceg idén május 6-án tölti be a hetedik életévét. A kisfiú általában a kaliforniai Montecitóban ünnepel családja körében, szüleivel és húgával, a négyéves Lilibettel. Tavaly Harry herceg nem tudott jelen lenni fia születésnapján, mivel Las Vegasba utazott egy jótékonysági eseményre, ahol a Diana-díjhoz kapcsolódó ifjúsági kezdeményezést indított – írja a Hello! magazin.

Meghan Markle tavaly betekintést engedett az ünneplésbe: egy közösségi médiában megosztott fotón Archie csíkos pizsamában, a naplementét nézve látható. A hercegné elárulta, hogy Harry távozása előtt egy szűk körű, meghitt születésnapi bulit is tartottak. A kérdés, hogy vajon az idei ünnepen Archie nagypapája részt vesz-e...

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Először látták a megszégyenült Andrást a letartóztatása óta: elővigyázatosság ide vagy oda, lesifotók készültek róla

Andrew Mountbatten-Windsor a kutyáit sétáltatta a Wood Farm környékén.

Folytatódik a Netflix-botrány: Meghan Markle súlyos pofont kapott

Egyre több csontváz esik ki a hercegné szekrényéből. Most kiderült, hogy mégis igazak voltak azok a pletykák, melyek szerint személyes okok állhatnak a Netfixszel való szakítás mögött.

Meghan Markle már a gyerekeit is beveti: új üzletét Lilibettel reklámozza – Videó

Ritka betekintést engedett családi életébe Meghan Markle: a sussexi hercegné legújabb fotóin gyermekei, Archie és Lilibet is feltűnnek, édesanyjuknak segítenek dekorálni.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu