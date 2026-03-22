Nyilvánosságra hozták III. Károly király 2026-os kerti partijainak időpontjait, amelyek idén különös jelentőséget kapnak: az első eseményt éppen unokája, Archie herceg születésnapján tartják meg. A rangos ünnepségek hagyományosan a Buckingham-palota kertjében, valamint az edinburghi Holyroodhouse-palotában zajlanak majd.

Küszöbön a békülés? III. Károly király és Harry herceg kapcsolatában nagy fordulat jöhet.

Forrás: Chris Jackson Collection

Az idei nyáron három kerti partit rendeznek a Buckingham-palotában, emellett egy negyedik eseményre kerül sor Skóciában, a Holyroodhouse-palotában. A rendezvények célja, hogy elismerjék az Egyesült Királyság-szerte dolgozó önkéntesek, jótékonysági segítők és a sürgősségi szolgálatok munkatársainak áldozatos munkáját.

Különösen szimbolikus az első kerti parti időpontja, amely május 6-ra esik – ugyanarra a napra, amikor Harry herceg és Meghan Markle fia, Archie herceg születésnapját ünnepli.

A további időpontok között szerepel május 8. és 12. a Buckingham-palotában, majd május 19-én egy különleges eseményt tartanak a The Not Forgotten Association éves kerti partijaként, amely a veteránokat és a korábban szolgálatot teljesítőket ünnepli. A rendezvénysorozat június 30-án zárul a Holyroodhouse-palotában.

A dátum ugyanakkor keserédes jelentéssel bír az uralkodó számára. Károly király kapcsolata unokájával az elmúlt években korlátozottá vált, miután Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban visszaléptek királyi kötelezettségeiktől, és az Egyesült Államokba költöztek. Bár korábban töltöttek együtt időt, utoljára 2022-ben, II. Erzsébet királynő platinajubileuma idején találkoztak Londonban – ekkor ismerkedett meg először Károly unokájával, Lilibet hercegnővel is.