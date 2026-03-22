Nyilvánosságra hozták III. Károly király 2026-os kerti partijainak időpontjait, amelyek idén különös jelentőséget kapnak: az első eseményt éppen unokája, Archie herceg születésnapján tartják meg. A rangos ünnepségek hagyományosan a Buckingham-palota kertjében, valamint az edinburghi Holyroodhouse-palotában zajlanak majd.
III. Károly király különleges időzítése
Az idei nyáron három kerti partit rendeznek a Buckingham-palotában, emellett egy negyedik eseményre kerül sor Skóciában, a Holyroodhouse-palotában. A rendezvények célja, hogy elismerjék az Egyesült Királyság-szerte dolgozó önkéntesek, jótékonysági segítők és a sürgősségi szolgálatok munkatársainak áldozatos munkáját.
Különösen szimbolikus az első kerti parti időpontja, amely május 6-ra esik – ugyanarra a napra, amikor Harry herceg és Meghan Markle fia, Archie herceg születésnapját ünnepli.
A további időpontok között szerepel május 8. és 12. a Buckingham-palotában, majd május 19-én egy különleges eseményt tartanak a The Not Forgotten Association éves kerti partijaként, amely a veteránokat és a korábban szolgálatot teljesítőket ünnepli. A rendezvénysorozat június 30-án zárul a Holyroodhouse-palotában.
Újabb lépés a békülés felé?
A dátum ugyanakkor keserédes jelentéssel bír az uralkodó számára. Károly király kapcsolata unokájával az elmúlt években korlátozottá vált, miután Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban visszaléptek királyi kötelezettségeiktől, és az Egyesült Államokba költöztek. Bár korábban töltöttek együtt időt, utoljára 2022-ben, II. Erzsébet királynő platinajubileuma idején találkoztak Londonban – ekkor ismerkedett meg először Károly unokájával, Lilibet hercegnővel is.
A családi viszony azóta sem rendeződött teljesen, bár vannak jelei a közeledésnek. Tavaly Harry herceg a BBC-nek adott interjújában nyíltan beszélt arról, hogy szeretne kibékülni családjával. Mint mondta, nincs értelme a további viszálynak, különösen úgy, hogy nem tudja, mennyi ideje van még édesapjával. Ugyanakkor hozzátette: a békülés elsősorban a brit királyi család döntésén múlik.
A kapcsolatok javulására utalhat, hogy Harry tavaly szeptemberben találkozott apjával egy magánjellegű teázásra a londoni Clarence House-ban. A találkozó részletei nem kerültek nyilvánosságra, de a herceget mintegy egy órával később látták távozni a király társaságában.
Meghan Markle és Harry herceg fia, Archie idén lesz 7 éves
Archie herceg idén május 6-án tölti be a hetedik életévét. A kisfiú általában a kaliforniai Montecitóban ünnepel családja körében, szüleivel és húgával, a négyéves Lilibettel. Tavaly Harry herceg nem tudott jelen lenni fia születésnapján, mivel Las Vegasba utazott egy jótékonysági eseményre, ahol a Diana-díjhoz kapcsolódó ifjúsági kezdeményezést indított – írja a Hello! magazin.
Meghan Markle tavaly betekintést engedett az ünneplésbe: egy közösségi médiában megosztott fotón Archie csíkos pizsamában, a naplementét nézve látható. A hercegné elárulta, hogy Harry távozása előtt egy szűk körű, meghitt születésnapi bulit is tartottak. A kérdés, hogy vajon az idei ünnepen Archie nagypapája részt vesz-e...
