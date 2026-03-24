Bővül a Bridgerton-univerzum: már tudni, kiről készülhet a következő spin-off

A Bridgerton család népszerűsége továbbra is töretlen: idén debütált a negyedik évad, és bár a folytatásra még várni kell, a Netflix berendelte az ötödik és a hatodik évadot is. A tervek szerint Julia Quinn regénysorozatának mind a nyolc kötetét feldolgozzák.

A Bridgerton család továbbra is az egyik legnépszerűbb sorozat a világon

Violet Bridgerton saját sorozatot kaphat

A Bridgerton-univerzumnak eddig egyetlen különálló története volt, a 2023-ban bemutatott Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet, amely a királynő és György király kapcsolatára fókuszált. A készítők azonban már korábban jelezték, hogy nem állnak meg itt. Shonda Rhimes, a sorozat vezető producere egy podcastben beszélt arról, hogy további spin-offok is készülnek, mert szerinte bőven van még kiaknázatlan lehetőség ebben a világban. Mint fogalmazott, több irány is szóba jöhet, és kifejezetten izgatja őket, hogy új történeteket találjanak ki a már ismert karakterek köré. A beszélgetésben azt is elárulta, hogy egy lehetséges új sorozat középpontjában Violet Bridgerton állhat. A karaktert Ruth Gemmell alakítja, és a nézők az eddigi évadok mindegyikében találkozhattak vele, sőt a Sarolta királyné spin-offban a fiatal Violet is feltűnik.

A Bridgerton gyerekek édesanyjának története különösen izgalmas lehet, hiszen férjével, Edmund Bridgertonnal való kapcsolata a sorozat egyik fontos érzelmi szála - annak ellenére, hogy Edmund nem él. Egy különálló történet így részletesebben is bemutathatná a szerelmük kezdetét és alakulását. Ettől függetlenül Bridgertonék története is folytatódik, a következőkben valószínűleg Elois és Francesca szerelmi történetét bontják ki az alkotótk, de az egyelőre még nem vilégos, hogy milyen sorrendben.

