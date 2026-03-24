21 évvel fiatalabb modellel randizik Orlando Bloom: úgy tűnik, végképp elengedte Katy Perryt

A 49 éves Orlando Bloom és a 41 éves énekesnő tavaly szakítottak, közel kilenc évig voltak együtt. Közös gyermekük, Daisy ötéves. Katy Perry azóta a volt kanadai miniszterelnökkel, Justin Trudeau-val alkot egy párt, és úgy tűnik, Orlando sem szomorkodott sokáig.

A 49 éves Orlando Bloom 28 éves modellel randizik

Orlando Bloom és Luisa Laemmel: 21 év van közöttük

A sajtóértesülések szerint Orlando Bloom a 28 éves svájci modellel, Luisa Laemmellel szűrte össze a levet. Egy bennfentes a The Sunnak azt mondta: már hónapok óta találkozgatnak, ám a távolság megnehezíti a dolgot, nem tudnak rendszeresen együtt lenni – a színész Los Angelesben, a modell pedig New Yorkban él. A forrás szerint ennek ellenére folyamatosan tartják a kapcsolatot, és egyértelműen megvan köztük az összhang. Mint mondta, Orlando Bloom még a kutyáját is magával vitte egy közös utazásra, mint egy család, úgy mozogtak együtt.

Luisa Laemmel, Orlando Bloom új barátnője

A párost a múlt héten Svájcban látták, rövid kiruccanást tettek Luisa hazájába, hogy Bloom találkozzon a modell barátaival és családjával. A zürichi Dolder Grand luxusszállodában vettek ki szobát – itt egy éjszaka ára akár 13 700 font (több mint 6 millió forint) is lehet –, majd a hétvégét a Luzerni-tó partján található Bürgenstock üdülőhelyen töltötték.

Orlando Bloom és Luisa Laemmel románcáról akkor kezdtek beszélni, amikor a múlt hónapban együtt távoztak a Super Bowlról a kaliforniai Santa Clarában.

