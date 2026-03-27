Christina Aguilera megmutatta ritkán látott lányát: Summer már 11 éves – Fotó

Christina Aguilera március 26-án tett közzé egy videót családi nyaralásukról az Instagramon, amelyben ritkán látott lánya, Summer valamint az énekesnő vőlegénye, Matthew Rutler is felbukkan.
A család Costa Ricára utazott, ahol több különleges helyszínt is felkerestek: jártak lepkekertben, kolibrikertben, kígyóházban és egy békákkal teli tónál is.
Christina Aguilera és Matthew Rutler: továbbra sem terveznek esküvőt
Christina Aguilerának két gyermeke van: Summer már Matthew Rutlertől született, míg 17 éves fiának, Maxnek Jordan Bratman az édesapja. Az énekesnő és Rutler 2014-ben, Valentin-napon jegyezték el egymást, és még ugyanabban az évben megszületett a lányuk. Bár azóta is együtt vannak, de nem sietnek a kapcsolatukat hivatalossá tenni, bennfentesek szerint jelenleg sem terveznek esküvőt. Egy korábbi nyilatkozat alapján így is teljesen elégedettek: kapcsolatukat nem a papír, hanem a köztük lévő kötődés határozza meg, és továbbra is nagyon szerelmesek egymásba.
