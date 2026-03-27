Christina Aguilera megmutatta ritkán látott lányát: Summer már 11 éves – Fotó

Christina Aguilera március 26-án tett közzé egy videót családi nyaralásukról az Instagramon, amelyben ritkán látott lánya, Summer valamint az énekesnő vőlegénye, Matthew Rutler is felbukkan.

Matthew Rutler, Christina Aguilera lánya, Summer, és az énekesnő Costa Ricán nyaraltak

Forrás: Instagram

A család Costa Ricára utazott, ahol több különleges helyszínt is felkerestek: jártak lepkekertben, kolibrikertben, kígyóházban és egy békákkal teli tónál is.

Christina Aguilera és Matthew Rutler: továbbra sem terveznek esküvőt

Christina Aguilerának két gyermeke van: Summer már Matthew Rutlertől született, míg 17 éves fiának, Maxnek Jordan Bratman az édesapja. Az énekesnő és Rutler 2014-ben, Valentin-napon jegyezték el egymást, és még ugyanabban az évben megszületett a lányuk. Bár azóta is együtt vannak, de nem sietnek a kapcsolatukat hivatalossá tenni, bennfentesek szerint jelenleg sem terveznek esküvőt. Egy korábbi nyilatkozat alapján így is teljesen elégedettek: kapcsolatukat nem a papír, hanem a köztük lévő kötődés határozza meg, és továbbra is nagyon szerelmesek egymásba.

